Эпплбаум Энн - Железный занавес - Подавление Восточной Европы (1944–1956)

На протяжении тридцати лет, вплоть до падения в 1989 году Берлинской стены, коммунистические лидеры Восточной Европы задавали себе те же вопросы, которые начали мучить их после смерти Сталина. Почему экономические достижения их системы оказались такими скудными? Почему пропаганда была столь неубедительной? Что питало источник неугасающего инакомыслия и как лучше его перекрыть? Достаточно ли арестов, репрессий и террора, чтобы коммунистические партии могли удержать власть? Или более надежным средством предотвращения социального взрыва должны служить либеральные реформы — толика экономической свободы плюс немного свободы слова? Наконец, на какие изменения готов Советский Союз и где именно Москва проведет запретную черту?

В разное время на эти вопросы отвечали по-разному. После смерти Сталина ни один из коммунистических режимов не демонстрировал той жестокости, какая отличала их в 1945–1953 годах, но даже и после государства Восточной Европы оставались жесткими, деспотичными и чрезвычайно репрессивными. Приход Владислава Гомулки к власти в Польше был отмечен либеральными надеждами и народным энтузиазмом, но очень быстро в стране восторжествовали консерватизм и антисемитизм. Янош Кадар начал править Венгрией с кровавых репрессий, но позднее попытался укрепить свою легитимность, согласившись на некоторую свободу предпринимательства, торговли и пересечения границ.

В разгар Пражской весны 1968 года Чехословакия переживала бурный культурный подъем: ее писатели, режиссеры и драматурги завоевали тогда международное признание, но после советского вторжения чехословацкое правительство стало одним из самых жестоких во всем блоке. В 1961 году Восточная Германия, пытаясь воспрепятствовать отъезду своих граждан, отгородилась от Запада стеной, но в 1980-е годы режим без лишнего шума начал позволять диссидентам покидать страну в обмен на твердую валюту, получаемую от правительства ФРГ. Румыния и Югославия в разные периоды пытались занимать особую позицию во внешней политике, дистанцируясь от советского блока, но такая линия была непоследовательной.

Эпплбаум Энн - Железный занавес - Подавление Восточной Европы (1944–1956)

пер. с англ. А. Захарова

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 560 с.

ISBN 97 8-5-17-168240-8

Эпплбаум Энн - Железный занавес - Подавление Восточной Европы (1944–1956) - Оглавление

Введение

Часть первая. Ложный рассвет

Глава 1. Час испытаний

Глава 2. Победители

Глава 3. Коммунисты

Глава 4. Спецслужбы

Глава 5. Насилие

Глава 6. Этнические чистки

Глава 7. Молодежь

Глава 8. Радио

Глава 9. Политика

Глава 10. Экономика

Часть вторая. Разгул сталинизма

Глава 11. Враги-реакционеры

Глава 12. Внутренние враги

Глава 13. Homo soveticus

Глава 14. Социалистический реализм

Глава 15. Идеальные города

Глава 16. Колеблющиеся коллаборационисты

Глава 17. Пассивные оппоненты

Глава 18. Революции

Эпилог

Благодарность

Лица, личные интервью с которыми использовались при подготовке книги

Список архивов

Примечания

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