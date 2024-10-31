Эта книга ни в коей мере не является историей жизни евреев, не является она и описанием вклада еврейского народа в мировую цивилизацию и прогресс. Ее главная задача — описание иудаизма как религиозного и отличного от других образа жизни на фоне 4000 лет еврейской истории со времен появления Библии до создания современного государства Израиль в наши дни. Начиная повествование с переселения Аврама, основателя еврейской нации, из Ура халдейского, автор пытается проследить происхождение, развитие, постоянное совершенствование иудаизма — его мировоззрения, этических и религиозных доктрин, его надежд, стремлений и идеалов. В ней вы также найдете описание тех духовных направлений и влияний, которые помогли еврейской религии оформиться в разнообразных проявлениях. Значительное место отводится вкладу, сделанному пророками, законодателями, священнослужителями, псалмопевцами, мудрецами, раввинами, философами и мистиками, благодаря усилиям которых иудаизм смог стать той динамичной религиозной силой, которой он сегодня является.

Данная книга не претендует на то, чтобы быть всеобъемлющей как по количеству рассматриваемого материала, так и по подходу к нему. Небольшой размер книги не позволил включить в нее эпизоды и имена, которые в противном случае были бы упомянуты. И все же хочется верить, что несмотря на все эти ограничения, читатель получит возможность увидеть уникальную панораму иудаизма с его огромной сокровищницей мысли и действия, запечатленных в религии, законах и нормах поведения многих цивилизаций.

Автор прекрасно отдает себе отчет в том, что не все оценки, утверждения и суждения, высказанные по поводу различных событий, явлений и персонажей, с которыми читатели встретятся на этих страницах, будут приняты как единственно верные. Традиционная точка зрения, которой он искренне придерживается, определила, в частности, его трактовку библейского периода, а также оценку различных еврейских движений: древних, средневековых и современных, которые он рассматривает в данной книге. Вместе с тем, он уделил особое внимание аккуратному изложению фактов, отобранных им для данной работы, и попытался, насколько это возможно, быть объективным в их презентации.

Примечания, помещенные в конце каждой главы, содержат ссылки, а также дополнительную информацию по излагаемому вопросу. Иногда в них приводятся аргументы, поддерживающие точку зрения, содержащуюся в тексте. Количество этих примечаний сведено до минимума, чтобы не утомлять читателя. В конце книги имеется библиография, которая поможет тем, кто захочет, расширить свои знания.

Исидор Эпштейн – Иудаизм

Издано при содействии Мемориального фонда еврейской культуры (Нью-Йорк). - First published by Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England. - Copyright © The estate of Isidore Epstein, 1959. – 322 с.

Исидор Эпштейн – Иудаизм – Содержание

Предисловие издателя ко второму изданию русского перевода

Вступительное слово к первому русскому изданию

Preface

Введение

Foreword

Предисловие

Глава 1. Истоки

Глава 2. Избранничество

Глава 3. Тора

Глава 4. Вероотступничество

Глава 5. Национально-религиозный раскол. Трагическая судьба царства Исраэль

Глава 6. Рост и падение Иудейского царства

Глава 7. Пророки

Глава 8. Священнослужители и псалмопевцы

Глава 9. ”Мудрецы”

Глава 10. Теократическое Иудейское государство

Глава 11. Еврейское государство в конце эпохи второго храма

Глава 12. Еврейский духовно - национальный центр

Глава 13. Составление Талмуда

Глава 14. Иудаизм Талмуда

Глава 15. Иудаизм Талмуда

Глава 16. Иудаизм Талмуда

Глава 17. Консолидация иудаизма Талмуда

Глава 18. Еврейская философия

Глава 19. Еврейская мистика: Каббала

Глава 20. Вклад средневекового раввинизма в иудаизм

Глава 21. Современные движения в иудаизме

Глава 22. Еврейское государство и иудаизм

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