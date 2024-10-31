Эпштейн – Иудаизм
Эта книга ни в коей мере не является историей жизни евреев, не является она и описанием вклада еврейского народа в мировую цивилизацию и прогресс. Ее главная задача — описание иудаизма как религиозного и отличного от других образа жизни на фоне 4000 лет еврейской истории со времен появления Библии до создания современного государства Израиль в наши дни. Начиная повествование с переселения Аврама, основателя еврейской нации, из Ура халдейского, автор пытается проследить происхождение, развитие, постоянное совершенствование иудаизма — его мировоззрения, этических и религиозных доктрин, его надежд, стремлений и идеалов. В ней вы также найдете описание тех духовных направлений и влияний, которые помогли еврейской религии оформиться в разнообразных проявлениях. Значительное место отводится вкладу, сделанному пророками, законодателями, священнослужителями, псалмопевцами, мудрецами, раввинами, философами и мистиками, благодаря усилиям которых иудаизм смог стать той динамичной религиозной силой, которой он сегодня является.
Данная книга не претендует на то, чтобы быть всеобъемлющей как по количеству рассматриваемого материала, так и по подходу к нему. Небольшой размер книги не позволил включить в нее эпизоды и имена, которые в противном случае были бы упомянуты. И все же хочется верить, что несмотря на все эти ограничения, читатель получит возможность увидеть уникальную панораму иудаизма с его огромной сокровищницей мысли и действия, запечатленных в религии, законах и нормах поведения многих цивилизаций.
Автор прекрасно отдает себе отчет в том, что не все оценки, утверждения и суждения, высказанные по поводу различных событий, явлений и персонажей, с которыми читатели встретятся на этих страницах, будут приняты как единственно верные. Традиционная точка зрения, которой он искренне придерживается, определила, в частности, его трактовку библейского периода, а также оценку различных еврейских движений: древних, средневековых и современных, которые он рассматривает в данной книге. Вместе с тем, он уделил особое внимание аккуратному изложению фактов, отобранных им для данной работы, и попытался, насколько это возможно, быть объективным в их презентации.
Примечания, помещенные в конце каждой главы, содержат ссылки, а также дополнительную информацию по излагаемому вопросу. Иногда в них приводятся аргументы, поддерживающие точку зрения, содержащуюся в тексте. Количество этих примечаний сведено до минимума, чтобы не утомлять читателя. В конце книги имеется библиография, которая поможет тем, кто захочет, расширить свои знания.
Исидор Эпштейн – Иудаизм
Издано при содействии Мемориального фонда еврейской культуры (Нью-Йорк). - First published by Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England. - Copyright © The estate of Isidore Epstein, 1959. – 322 с.
Исидор Эпштейн – Иудаизм – Содержание
Предисловие издателя ко второму изданию русского перевода
Вступительное слово к первому русскому изданию
Preface
Введение
Foreword
Предисловие
- Глава 1. Истоки
- Глава 2. Избранничество
- Глава 3. Тора
- Глава 4. Вероотступничество
- Глава 5. Национально-религиозный раскол. Трагическая судьба царства Исраэль
- Глава 6. Рост и падение Иудейского царства
- Глава 7. Пророки
- Глава 8. Священнослужители и псалмопевцы
- Глава 9. ”Мудрецы”
- Глава 10. Теократическое Иудейское государство
- Глава 11. Еврейское государство в конце эпохи второго храма
- Глава 12. Еврейский духовно - национальный центр
- Глава 13. Составление Талмуда
- Глава 14. Иудаизм Талмуда
- Глава 15. Иудаизм Талмуда
- Глава 16. Иудаизм Талмуда
- Глава 17. Консолидация иудаизма Талмуда
- Глава 18. Еврейская философия
- Глава 19. Еврейская мистика: Каббала
- Глава 20. Вклад средневекового раввинизма в иудаизм
- Глава 21. Современные движения в иудаизме
- Глава 22. Еврейское государство и иудаизм
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