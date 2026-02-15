Эразм Роттердамский - Похвала Глупости

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

«Похвала глупости» Эразма Роттердамского — это блестящий образец ренессансной сатиры, написанный в форме ироничного монолога самой Глупости. Главная героиня, облаченная в шутовской наряд, убедительно доказывает, что именно она правит миром, обеспечивая людям радость, согласие и даже возможность выносить друг друга в браке или дружбе. Сквозь призму остроумного самовосхваления автор подвергает беспощадной критике пороки современного ему общества: невежество схоластов, корыстолюбие духовенства и пустое тщеславие королей, которые за пышными обрядами забыли об истинном духе Евангелия.

Однако за маской едкой насмешки скрывается глубокий гуманистический посыл и парадоксальная философия. Эразм показывает, что сухая рациональность часто делает человека несчастным, в то время как «глупость» в виде жизненных иллюзий и естественных чувств является необходимым условием человеческого существования. В финале сочинения ирония перерастает в высокую теологию: автор рассуждает о «безумии во Христе», противопоставляя земную мудрость духовной чистоте и искренней вере, которые с точки зрения прагматичного мира всегда кажутся безумными.

Роттердамский, Эразм - Похвала Глупости

Пер. с лат. П. Губера. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-110319-4

Роттердамский, Эразм - Похвала Глупости – Содержание

Предисловие автора

  • Глава I. (Глупость одним своим видом разгоняет заботы слушателей)

  • Глава II. (Содержание речи)

  • Глава III. (Почему Глупость сама себя хвалит)

  • Глава IV. (Почему говорит без подготовки)

  • Глава V. (Глупость сразу же сама себя выдает)

  • Глава VI. (Подражание риторам)

  • Глава VII и VIII. (Родословная Глупости, место ее рождения, ее кормилицы)

  • Глава IX. (Спутники Глупости)

  • Глава X, XI и XII. (Глупости люди обязаны и самой жизнью, и всеми житейскими благами)

  • Глава XIII. (Родство Глупости с детством и старостью)

  • Глава XIV. (Глупость продлевает юность и отгоняет старость)

  • Глава XV. (Боги особенно нуждаются в Глупости)

  • Глава XVI. (Приправа Глупости нужна повсюду)

  • Глава XVII. (Благодаря Глупости женщины правятся мужчинам)

  • Глава XVIII. (Глупость — лучшая приправа на пиру)

  • Глава XIX. (Она же — соединительница друзей)

  • Глава XX. (Примирительница супругов)

  • Глава XXI. (Связующее начало всякого человеческого общества)

  • Глава XXII. (Почему Филавтия именуется родной сестрой Глупости)

  • Глава XXIII. (Глупость — причина войн)

  • Глава XXIV и XXV. (Невыгоды Мудрости)

  • Глава XXVI. (Сила всякого вздора в народе)

  • Глава XXVII. (Жизнь человеческая — только забава Глупости)

  • Глава XXVIII. (Науками и искусствами люди обязаны жажде суетной славы)

  • Глава XXIX. (Глупость требует, чтобы ее похвалили за рассудительность)

  • Глава XXX. (Глупость ведет к мудрости)

  • Глава XXXI. (Только благодаря Глупости жизнь бывает сносной)

  • Глава XXXII и XXXIII. (Науки изобретены на пагубу роду людскому, среди них особенно ценятся те, которые связаны с Глупостью)

  • Глава XXXIV. (Из животных всего счастливее те, которые не знают никакой дрессировки)

  • Глава XXXV, XXXVI и XXXVII. (Дураки, юродивые, глупцы и слабоумные гораздо счастливее мудрецов)

  • Глава XXXVIII. (Почему следует отдать предпочтение безумию)

  • Глава XXXIX. (Безумие супругов, охотников, строителей и игроков)

  • Глава XL и XLI. (Суеверы)

  • Глава XLII. (Люди, бахвалящиеся благородством своего происхождения)

  • Глава XLIII. (Филавтия отдельных смертных, народов и городов)

  • Глава XLIV. (Сестра Филавтии — Лесть)

  • Глава XLV. (Счастье зависит от нашего мнения о вещах)

  • Глава XLVI. (Глупость на всех смертных равно изливает свои благодеяния)

  • Глава XLVII. (Снисходительность Глупости)

  • Глава XLVIII. (Различные виды и формы Глупости)

  • Глава XLIX. (Грамматики)

  • Глава L. (Поэты)

  • Глава LI. (Правоведы)

  • Глава LII. (Философы)

  • Глава LIII. (Богословы)

  • Глава LIV. (Иноки и монахи)

  • Глава LV и LVI. (Короли и вельможи)

  • Глава LVII. (Епископы)

  • Глава LVIII. (Кардиналы)

  • Глава LIX. (Верховные первосвященники)

  • Глава LX. (Германские епископы)

  • Глава LXI. (Фортуна благоприятствует Глупости)

  • Глава LXII. (Свидетельства древних)

  • Глава LXIII. (Свидетельства Священного Писания)

  • Глава LXIV и LXV. (Лукавые толкователи слов Священного Писания.)

  • Глава LXVI. (Христианская вера сродни Глупости)

  • Глава LXVII. (Высшей наградой для людей является своего рода безумие)

  • Глава LXVIII. (Эпилог)

Эразм и его «Похвала Глупости» Л. Е. Пинский

Комментарии Л. Е. Пинский

