Эразм Роттердамский - Похвала Глупости

«Похвала глупости» Эразма Роттердамского — это блестящий образец ренессансной сатиры, написанный в форме ироничного монолога самой Глупости. Главная героиня, облаченная в шутовской наряд, убедительно доказывает, что именно она правит миром, обеспечивая людям радость, согласие и даже возможность выносить друг друга в браке или дружбе. Сквозь призму остроумного самовосхваления автор подвергает беспощадной критике пороки современного ему общества: невежество схоластов, корыстолюбие духовенства и пустое тщеславие королей, которые за пышными обрядами забыли об истинном духе Евангелия.

Однако за маской едкой насмешки скрывается глубокий гуманистический посыл и парадоксальная философия. Эразм показывает, что сухая рациональность часто делает человека несчастным, в то время как «глупость» в виде жизненных иллюзий и естественных чувств является необходимым условием человеческого существования. В финале сочинения ирония перерастает в высокую теологию: автор рассуждает о «безумии во Христе», противопоставляя земную мудрость духовной чистоте и искренней вере, которые с точки зрения прагматичного мира всегда кажутся безумными.

Роттердамский, Эразм - Похвала Глупости

Пер. с лат. П. Губера. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-110319-4

Роттердамский, Эразм - Похвала Глупости – Содержание

Предисловие автора

Глава I. (Глупость одним своим видом разгоняет заботы слушателей)

Глава II. (Содержание речи)

Глава III. (Почему Глупость сама себя хвалит)

Глава IV. (Почему говорит без подготовки)

Глава V. (Глупость сразу же сама себя выдает)

Глава VI. (Подражание риторам)

Глава VII и VIII. (Родословная Глупости, место ее рождения, ее кормилицы)

Глава IX. (Спутники Глупости)

Глава X, XI и XII. (Глупости люди обязаны и самой жизнью, и всеми житейскими благами)

Глава XIII. (Родство Глупости с детством и старостью)

Глава XIV. (Глупость продлевает юность и отгоняет старость)

Глава XV. (Боги особенно нуждаются в Глупости)

Глава XVI. (Приправа Глупости нужна повсюду)

Глава XVII. (Благодаря Глупости женщины правятся мужчинам)

Глава XVIII. (Глупость — лучшая приправа на пиру)

Глава XIX. (Она же — соединительница друзей)

Глава XX. (Примирительница супругов)

Глава XXI. (Связующее начало всякого человеческого общества)

Глава XXII. (Почему Филавтия именуется родной сестрой Глупости)

Глава XXIII. (Глупость — причина войн)

Глава XXIV и XXV. (Невыгоды Мудрости)

Глава XXVI. (Сила всякого вздора в народе)

Глава XXVII. (Жизнь человеческая — только забава Глупости)

Глава XXVIII. (Науками и искусствами люди обязаны жажде суетной славы)

Глава XXIX. (Глупость требует, чтобы ее похвалили за рассудительность)

Глава XXX. (Глупость ведет к мудрости)

Глава XXXI. (Только благодаря Глупости жизнь бывает сносной)

Глава XXXII и XXXIII. (Науки изобретены на пагубу роду людскому, среди них особенно ценятся те, которые связаны с Глупостью)

Глава XXXIV. (Из животных всего счастливее те, которые не знают никакой дрессировки)

Глава XXXV, XXXVI и XXXVII. (Дураки, юродивые, глупцы и слабоумные гораздо счастливее мудрецов)

Глава XXXVIII. (Почему следует отдать предпочтение безумию)

Глава XXXIX. (Безумие супругов, охотников, строителей и игроков)

Глава XL и XLI. (Суеверы)

Глава XLII. (Люди, бахвалящиеся благородством своего происхождения)

Глава XLIII. (Филавтия отдельных смертных, народов и городов)

Глава XLIV. (Сестра Филавтии — Лесть)

Глава XLV. (Счастье зависит от нашего мнения о вещах)

Глава XLVI. (Глупость на всех смертных равно изливает свои благодеяния)

Глава XLVII. (Снисходительность Глупости)

Глава XLVIII. (Различные виды и формы Глупости)

Глава XLIX. (Грамматики)

Глава L. (Поэты)

Глава LI. (Правоведы)

Глава LII. (Философы)

Глава LIII. (Богословы)

Глава LIV. (Иноки и монахи)

Глава LV и LVI. (Короли и вельможи)

Глава LVII. (Епископы)

Глава LVIII. (Кардиналы)

Глава LIX. (Верховные первосвященники)

Глава LX. (Германские епископы)

Глава LXI. (Фортуна благоприятствует Глупости)

Глава LXII. (Свидетельства древних)

Глава LXIII. (Свидетельства Священного Писания)

Глава LXIV и LXV. (Лукавые толкователи слов Священного Писания.)

Глава LXVI. (Христианская вера сродни Глупости)

Глава LXVII. (Высшей наградой для людей является своего рода безумие)

Глава LXVIII. (Эпилог)

Эразм и его «Похвала Глупости» Л. Е. Пинский

Комментарии Л. Е. Пинский