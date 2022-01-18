Дэниел Ергин - Новая карта мира - Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций

Ергин - Новая карта мира
Эта книга рассказывает о новой карте, складывающейся в результате кардинальных изменений в геополитике и энергетике. Геополитика отражает смещение равновесия в мире и растущее напряжение между государствами. Энергетика показывает драматические изменения в поставках энергоносителей на мировой рынок, вызванные, с одной стороны, значительными переменами в ситуации с развитием энергетики в Соединенных Штатах, которые невозможно было представить себе еще десятилетие назад, и, с другой стороны, глобальным расширением использования возобновляемых источников энергии, а также политикой по проблемам климата.
Сегодня на арену выходят разные силы. Первая из них — это сила государства, выраженная развитием технологий, состоянием экономики, военными мощностями и географическими условиями, национальной стратегией и просчитанными амбициями, подозрениями и страхами, случайностями и неожиданностями. Вторая — это сила, рожденная нефтью и газом, энергией ветра и солнца, расщеплением атома, сила, рожденная политикой, направленной на переустройство системы энергоносителей в сторону технологий с нулевым выбросом углерода.
Автор намерен показать и объяснить, как рождается это новое будущее: как сланцевая революция изменила положение Америки в мире, как и почему началась и продолжается новая холодная война между Соединенными Штатами с одной стороны, Россией и Китаем — с другой и какова в ней роль энергетики; как резко (и потенциально опасно) меняется вся система отношений между Соединенными Штатами и Китаем — от взаимодействия до стратегического соперничества; как неустойчив фундамент Ближнего Востока, по-прежнему обеспечивающего треть мировой добычи нефти и газа; как привычная экосистема горючего и автомобиля, существующая более века, реагирует на вызов со стороны «революции мобильности»; как может на самом деле проявиться широко обсуждаемый переход с использования ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии.
Дэниел Ергин - Новая карта мира: Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций
М.: Интеллектуальная Литература, 2021. — 444 с.
ISBN 978-5-907394-27-8 (рус.)
ISBN 978-1594206436 (англ.)
Дэниел Ергин - Новая карта мира: Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций - Содержание
Введение
НОВАЯ КАРТА АМЕРИКИ
- 1. Газовщик
- 2. Сланцевая нефть
- 3. «Если бы вы рассказали мне 10 лет назад» — производственный ренессанс
- 4. Новый экспортер газа
- 5. Открытие и закрытие: Мексика против Бразилии
- 6. Война трубопроводов
- 7. Эра сланцевой нефти
- 8. Перебалансировка геополитики
КАРТА РОССИИ
- 9. Грандиозный проект Путина
- 10. Газовый кризис
- 11. Конфликт из-за энергетической безопасности
- 12. Украина и новые санкции
- 13. Нефть и государство
- 14. Сопротивление
- 15. Поворачивая на восток
- 16. Хартленд
КАРТА КИТАЯ
- 17. G2 («Большая двойка»)
- 18. «Опасная земля»
- 19. Три вопроса
- 20. Мудрость будущих поколений
- 21. Роль истории
- 22. Нефть или вода?
- 23. Новые китайские «корабли-сокровищницы»
- 24. Тест на благоразумие
- 25. Строительство дороги
КАРТЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
- 26. Линии на песке
- 27. Иранская революция
- 28. Войны в Заливе
- 29. Региональная холодная война
- 30. Сражение за Ирак
- 31. Ось сопротивления
- 32. Расцвет «восточного Средиземноморья»
- 33. «Ответ»
- 34. Нефтяной шок
- 35. Рывок в будущее
- 36. Чума
ДОРОЖНАЯ КАРТА
- 37. Электрический заряд
- 38. Вводим робота
- 39. Высокие технологии будущего
- 40. Автомобильно-технологические компании
КАРТА КЛИМАТА
- 41. Энергетический поворот
- 42. «Новый зеленый курс»
- 43. Ландшафт энергетики будущего
- 44. Прорывные технологии
- 45. Что означает энергетический поворот в развивающемся мире?
- 46. Меняющийся энергетический баланс
Заключение
Благодарности
Примечания
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