Американский психоаналитик Эрик Эриксон (1902-1994) - признанный лидер во многих областях психологического и философского знания. Как и многие другие последователи Фрейда, Эриксон был не удовлетворен тем, что основатель психоанализа рассматривал сознание как феномен, который испытывает диктат со стороны бессознательного и императивов культуры. Как можно говорить о трезвом и разумном поведении личности, если оно во многом обусловливается детскими страхами, вожделениями и инстинктивными импульсами, а кроме того, находится под мощным воздействием социальных и родительских предрассудков. Где же, собственно, зона индивидуального и ответственного сознания?

Эриксон вводит понятие феномена идентичности. Американский психоаналитик раскрывал идентичность в целом как процесс организации жизненного опыта в индивидуальное «Я». Он оценивал идентичность как сложное личностное образование, которое имеет многоуровневую структуру. Мир человеческий - это единая осмысленность, в основе которой лежит постоянная, трудно насыщаемая потребность человека проникнуть в собственное личностное ядро, осознать себя как индивидуальное, неповторимое существо.

Человек стремится познать самого себя. Все его попытки найти в себе специфически человеческое свойство или дать автохарактеристику отражают, в конечном счете, действие механизма идентичности. Но это чувство - весьма редкий феномен. Оно - удел избранных. Пожалуй, лишь чисто теоретически можно представить себе такую личность, которая проникла в ядро собственной субъективности, постигла себя, создала внутренне устойчивый образ своей индивидуальности.

Эрик Эриксон - Философские сюжеты - Переводы работ американского психоаналитика

- М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2025. - 416 с.

ISBN: 978-5-88373-014-5

Эрик Эриксон - Философские сюжеты - Содержание

Психоисторические этюды Э. Эриксона

Первый психоаналитик (лекция к 100-летию со дня рождения 3. Фрейда)

Часть 1. Драма развития (фрагменты из книги «Жизненный цикл»)

Часть 2. Жизненный цикл в социальной панораме (фрагменты из книги «Жизненный цикл завершен»)

Часть 3. Жизнь перед лицом смерти (из лекции «Человеческая сила и цикл поколений»)

Часть 4. Бремя идентичности: индивидуальное и историческое (из цикла лекций «Инсайт и ответственность»)

Часть 5. На подступах к психоистории