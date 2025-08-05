Эриксон - Идентичность и цикл жизни
Эрик Эриксон – известный американский социолог и один из самых цитируемых психологов XX века. Его концепция стадий человеческого развития оказала значительное влияние на современную психологию. Книгу «Идентичность и цикл жизни», в которую включены три ранние работы мастера, наряду с книгой «Детство и общество» многие специалисты считают лучшим введением в теорию Эриксона.
Первая работа. «Развитие эго и исторические изменения», представляет собой квинтэссенцию терапевтических и полевых наблюдений, которые в дальнейшем легли в основу книги «Детство и общество». Вторая работа. «Рост и кризисы здоровой личности», выходит за пределы подросткового возраста и описывает все восемь стадий развития личности. В третьей работе. «Проблема эго-идентичности», Эриксон последовательно рассматривает кризис идентичности с биографической, клинической и социальной точек зрения.
Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни
СПб.: Питер, 2023. — 208 с.: ил.
(Серия «Мастера психологии»)
ISBN 978-5-4461-2364-3
Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни - Содержание
Предисловия
Предисловие 1 (1959)
Предисловие 2 (1979)
1. Развитие эго и исторические изменения
Групповая идентичность и эго-идентичность
Патология эго и исторические изменения
Сила эго и социальная патология
2. Рост и кризисы здоровой личности
Здоровье и развитие
Базовое доверие и базовое недоверие
Автономия, стыд и сомнение
Инициативность и чувство вины
Предприимчивость и чувство неполноценности
Идентичность и диффузия идентичности
Три стадии развития взрослой личности
Заключение
3. Проблема эго-идентичности
Д. Б. Ш. (70 лет) – о Джордже Бернарде Шоу (20 лет)
Генетика: идентификация и идентичность
Патография: клиническая картина спутанности личности
О социальном: эго и окружающая среда
Заключение
Приложение: рабочая схема
Библиография
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