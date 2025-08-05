Эриксон - Идентичность и цикл жизни

Эрик Эриксон – известный американский социолог и один из самых цитируемых психологов XX века. Его концепция стадий человеческого развития оказала значительное влияние на современную психологию. Книгу «Идентичность и цикл жизни», в которую включены три ранние работы мастера, наряду с книгой «Детство и общество» многие специалисты считают лучшим введением в теорию Эриксона.

Первая работа. «Развитие эго и исторические изменения», представляет собой квинтэссенцию терапевтических и полевых наблюдений, которые в дальнейшем легли в основу книги «Детство и общество». Вторая работа. «Рост и кризисы здоровой личности», выходит за пределы подросткового возраста и описывает все восемь стадий развития личности. В третьей работе. «Проблема эго-идентичности», Эриксон последовательно рассматривает кризис идентичности с биографической, клинической и социальной точек зрения.

Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни

СПб.: Питер, 2023. — 208 с.: ил.

(Серия «Мастера психологии»)

ISBN 978-5-4461-2364-3

Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни - Содержание

Предисловия

Предисловие 1 (1959)

Предисловие 2 (1979)

1. Развитие эго и исторические изменения

Групповая идентичность и эго-идентичность

Патология эго и исторические изменения

Сила эго и социальная патология

2. Рост и кризисы здоровой личности

Здоровье и развитие

Базовое доверие и базовое недоверие

Автономия, стыд и сомнение

Инициативность и чувство вины

Предприимчивость и чувство неполноценности

Идентичность и диффузия идентичности

Три стадии развития взрослой личности

Заключение

3. Проблема эго-идентичности

Д. Б. Ш. (70 лет) – о Джордже Бернарде Шоу (20 лет)

Генетика: идентификация и идентичность

Патография: клиническая картина спутанности личности

О социальном: эго и окружающая среда

Заключение

Приложение: рабочая схема

Библиография