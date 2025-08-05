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Эриксон - Идентичность и цикл жизни

Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Мастера психологии (21 books)

Эрик Эриксон – известный американский социолог и один из самых цитируемых психологов XX века. Его концепция стадий человеческого развития оказала значительное влияние на современную психологию. Книгу «Идентичность и цикл жизни», в которую включены три ранние работы мастера, наряду с книгой «Детство и общество» многие специалисты считают лучшим введением в теорию Эриксона.

Первая работа. «Развитие эго и исторические изменения», представляет собой квинтэссенцию терапевтических и полевых наблюдений, которые в дальнейшем легли в основу книги «Детство и общество». Вторая работа. «Рост и кризисы здоровой личности», выходит за пределы подросткового возраста и описывает все восемь стадий развития личности. В третьей работе. «Проблема эго-идентичности», Эриксон последовательно рассматривает кризис идентичности с биографической, клинической и социальной точек зрения.

Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни

СПб.: Питер, 2023. — 208 с.: ил.

(Серия «Мастера психологии»)

ISBN 978-5-4461-2364-3

Эриксон Эрик - Идентичность и цикл жизни - Содержание

Предисловия

  • Предисловие 1 (1959)

  • Предисловие 2 (1979)

1. Развитие эго и исторические изменения

  • Групповая идентичность и эго-идентичность

  • Патология эго и исторические изменения

  • Сила эго и социальная патология

2. Рост и кризисы здоровой личности

  • Здоровье и развитие

  • Базовое доверие и базовое недоверие

  • Автономия, стыд и сомнение

  • Инициативность и чувство вины

  • Предприимчивость и чувство неполноценности

  • Идентичность и диффузия идентичности

  • Три стадии развития взрослой личности

  • Заключение

3. Проблема эго-идентичности

  • Д. Б. Ш. (70 лет) – о Джордже Бернарде Шоу (20 лет)

  • Генетика: идентификация и идентичность

  • Патография: клиническая картина спутанности личности

  • О социальном: эго и окружающая среда

  • Заключение

Приложение: рабочая схема

Библиография

Views 1 342
Rating 4.9 / 5
Added 05.08.2025
Author brat Andron
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4.9/5 (7)

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