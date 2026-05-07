Любое человеческое знание имеет под собой некий фундамент, опирается на повседневный опыт. Наблюдая за миром вокруг себя и самим собою в мире, человек формирует представления обо всём, что существует вокруг. Созданные людьми системы миропонимания могут быть более или менее верны.

Но, какими бы взаимоисключающими ни были взгляды на мир у разных людей, всегда будет и нечто общее: ведь известный нам мир построен на единых законах. Человек, который живёт в гармонии с законами природы, понимает, что при всём разнообразии своих проявлений сами законы неизменны…

Повседневный опыт сформировал в сознании людей представление о существовании участков земной поверхности, различных по своим качествам и воздействию на окружающую среду и, естественно, на самих людей. Они (быть может, не всегда отдавая себе в том отчёт) признавали одно место «хорошим», другое - «плохим». Эта реакция бессознательна, она близка к реакции животных. В некоторых местах, внешне, казалось бы, ничем не примечательных, присутствует особый фактор притягательности (или, напротив, не-притягательности). В них есть нечто, благодаря чему в человеке пробуждаются способности или развиваются болезни, деревья бурно плодоносят или дома быстрее разрушаются...

Станислав Ермаков – Тропою забытого волшебства: Очерки о геомантике

М.: Издательство К.Кравчука, 2005. - 400 с., ил.

ISBN 5-901-51834-9

Станислав Ермаков – Тропою забытого волшебства: Очерки о геомантике - Содержание

Введение: об этой книге и традиционализме

ЧАСТЬ 1. АЗЫ ГЕОМАНТИКИ

Глава 1. Истоки геомантики: архетип реальности и реальность архетипа

Основа человеческих убеждений

Между верой и знанием

«Первообразы»

Сумеречная зона

Божественная точка отсчёта

Силовой каркас

Глава 2. Поиск корней: ключи

Методы реконструкции

О внешнем и внутреннем

Геомантическая идея

Внешняя сторона геомантики: гадание

Внутренняя сторона геомантики: понимание, предсказание, пользование

Геомантика и сакральная география

Глава 3. Первоосновы

Искусство «ветра и воды»

Первоэлементы Фэн-Шуй

«Дыхание природы»

Четыре... или пять?

Глава 4. Образы священного пространства

Переплетение символов

Горы

Лес

Равнины

Пещеры, низины

Вода

Глава 5. Старые прямые дороги

Волшебная цепь

Развитие идеи лей

За пределами Альбиона

Леи после Второй мировой

Дороги духов

Глава 6. И ещё о лей-линиях

Земля наша велика и обильна

Леи = провода?

Мозаика былого

Мысли по поводу

Глава 7. Тайна Места

«Многоэтажный» мир: вертикаль

Мировое древо: стержень, держащий мир.

Центр Вселенной

Доверяя лозе

Священные воды

И вновь русский опыт

Природные или искусственные?

Глава 8. Ритм дыхания места

Смысл священного времени

Годовой цикл: наполнение священного времени

Когда же праздновать?

Реальность лунного цикла

Скрытая, но реальная Сила

Личный опыт «сползания»

Седьмое кольцо

Суточные циклы

Глава 9. Назначение времён

ЧАСТЬ 2. ПОГРУЖЕНИЕ В ГЕОМАНТИКУ

Глава 10. Проникновение в тайну места

Ещё раз о свойствах мест Силы

Кольца Силы

Глава 11. Мандала Земли

Матрица места.

Третье измерение: вертикаль

Место и первоэлементы

Сотворение места

О ритуалах и обрядах

Опахивание

Святой Грааль и мандала места

Структура места

Переводя дыхание

Глава 12. Дом-крепость

Выбор места

Строительная жертва

Дом-Вселенная

Обереги дома

Живая традиция дома

Глава 13. Мифы, легенды, символы

Универсальность символа

Планета Драконов

Дельфийский оракул 9

Общеевропейский миф?

Другие

Сила Змеи

Пришельцы с Сириуса?

Золотая нить

Решётка с сюрпризом

Глава 14. Обрывки бересты

Нелирическое отступление

Ещё раз о методе

«Всем камням отец»

Вторая сторона привычного понятия

Духи мест и места духов

Опять о волшебных кольцах

Гиганты незапамятных времён

Хороводы

Больше чем символ 0

Почти в самом центре Москвы

Глава 15. Параллели

Тайна Истинных Имён

Наука о земле и наука о звёздах

Национальность места

Глава 16. Геомантика и магические практики

Два слова о сложностях

Охота за Силой

Ключ, который находится внутри

Мистерия невероятного, или

Геомантика и посвящения

Об искусстве направления Силы

Оружие или щит?

Камни и рунические посохи

Игра с огнём

Тень сознания

Спокойного сна, или

Попытка дать несколько полезных советов

Ещё раз о сакральном и профанном

ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВА ГЕОМАНТИКИ

Глава 17. «Аномальное»

Исследования с завязанными глазами

Круглая прямоугольная сетка, или

Решётка колечками

Продолжение следует

«Кто-то в поле стал ходить…»

Сила и аномальное

Несколько слов об НЛО в Традиции

Глава 18. Геомантика сегодня

Геомантика и новое мировоззрение

Геомантика и общество

О современных геомантах

О критериях истинности

Глава 19. Замыкая круг

На Бережковском городище

Вновь модель мироздания

На древних валах

Острова богов в море людей

Заключение

Литература (основная)

Об авторе