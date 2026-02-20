Ермакова - Классическая буддийская философия

Книга «Классическая буддийская философия» — это фундаментальный труд ведущих российских востоковедов, представляющий собой систематическое изложение основ буддийской мысли. Авторы отходят от упрощенного понимания буддизма как «религии самосовершенствования» и реконструируют его как сложнейшую философскую систему, целью которой является радикальная трансформация сознания и структуры бытия.

Центральное место в исследовании занимает анализ категориального аппарата классических школ, в частности Абхидхармы. Авторы детально разбирают теорию дхарм — элементарных психофизических состояний, из которых складывается поток индивидуального существования. Книга объясняет, как буддийская философия решает вопросы логики, эпистемологии (теории познания) и онтологии, отрицая существование неизменной души (Атмана) и заменяя её концепцией взаимозависимого возникновения (пратитья-самутпада).

Особое внимание уделено тому, как теоретические построения напрямую связаны с практикой созерцания. Философия здесь не отделена от сотериологии (учения о спасении): правильное понимание пустотности и непостоянства мира является необходимым условием для достижения Нирваны. Это издание служит академическим эталоном для изучения того, как индийская мысль сформировала одну из самых глубоких интеллектуальных традиций человечества.

Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. - Классическая буддийская философия

2­е изд., расшир. и испр. — М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2021. — 573 с. — (Философские технологии: востоковедение).

Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. - Классическая буддийская философия – Содержание

Введение: что такое постканоническая Абхидхарма

Глава первая. Анализ основ философии вайбхашики в «Энциклопедии

Абхидхармы» Васубандху

Глава вторая. Абхидхармическое учение о детерминантах психической деятельности

Глава третья. Абхидхармистское учение о сознании

Глава четвертая. Факторы доминирования в психике

Глава пятая. Место учения об аффектах в абхидхармистской теории сознания

Глава шестая. Психокосм. Концепция неизменной соотнесенности сознания и сфер его существования

Глава седьмая. Космологическая типология сознания

Глава восьмая. Историософские сюжеты в абхидхармическом дискурсе

Глава девятая. Карма: абхидхармистская теория человеческой деятельности. Анализ общих понятий

Глава десятая. Нравственность в свете абхидхармистского учения о карме

Список сокращений

Литература

Приложение

Практики постепенного пути

К совершенной вере

Литература