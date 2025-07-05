Эрман Барт - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание

Как сказано в издании на английском языке, книга Эрмана - идеальное учебное пособие для курсов по изучению Библии. Эрман охватывает все канонические книги и апокрифы, объясняя исторические и литературные проблемы, связанные с библейскими текстами и показывая студентам, как анализировать научные доказательства и выводы. Несмотря на то что Библия — самая покупаемая, читаемая и почитаемая книга в истории европейской цивилизации, люди часто не понимают и неправильно толкуют ее, а порой и злоупотребляют ею. Именно поэтому Писание стоит потраченного времени на его изучение. Мы можем начать с того, что определим исключительную важность Библии.

Стилистически безупречная, точная в деталях благодаря блестящему умению автора описывать сложное просто, эта книга - лучшее введение в Библию для читателя, который ранее не был знаком с предметом.

Newberry College

В сравнении с грандиозностью темы этот не слишком объемный текст насыщен ценнейшей информацией по истории и религии. Сложный материал тщательно структурирован таким образом, что в нем нет ни заумного наукообразия, ни примитивной доступности - в этом бесспорная ценность труда Эрмана.

University of Kansas

Эрман - профессионал. Пользуясь исключительно научным методом, он рассматривает как канонические тексты, так и апокрифы, анализирует библейские сюжеты и персоналии, а также сложные литературные и языковые проблемы. И все это в высшей степени авторитетно и занимательно.

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