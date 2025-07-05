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Эрман Барт - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание

Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Как сказано в издании на английском языке, книга Эрмана - идеальное учебное пособие для курсов по изучению Библии. Эрман охватывает все канонические книги и апокрифы, объясняя исторические и литературные проблемы, связанные с библейскими текстами и показывая студентам, как анализировать научные доказательства и выводы. Несмотря на то что Библия — самая покупаемая, читаемая и почитаемая книга в истории европейской цивилизации, люди часто не понимают и неправильно толкуют ее, а порой и злоупотребляют ею. Именно поэтому Писание стоит потраченного времени на его изучение. Мы можем начать с того, что определим исключительную важность Библии.
Стилистически безупречная, точная в деталях благодаря блестящему умению автора описывать сложное просто, эта книга - лучшее введение в Библию для читателя, который ранее не был знаком с предметом.
Newberry College
В сравнении с грандиозностью темы этот не слишком объемный текст насыщен ценнейшей информацией по истории и религии. Сложный материал тщательно структурирован таким образом, что в нем нет ни заумного наукообразия, ни примитивной доступности - в этом бесспорная ценность труда Эрмана.
University of Kansas
Эрман - профессионал. Пользуясь исключительно научным методом, он рассматривает как канонические тексты, так и апокрифы, анализирует библейские сюжеты и персоналии, а также сложные литературные и языковые проблемы. И все это в высшей степени авторитетно и занимательно.
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Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание

Bart Ehrman
Bible: A Historical and Literary Introduction
Переводчики: С. Хандажинская, Л. Елисеева
М., Центрполиграф, 2015 г., 592 стр.
ISBN 978-5-227-06235-2; 2015 г.
The Bible: A Historical and Literary Introduction, First Edition was originally published in English in 2013. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.
Первое издание книги «Библия. Историческое и литературное введение в Священное Писание» было осуществлено на английском языке в 2013 году

Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание - Содержание

  • Глава 1. Что такое Библия? Почему она так сложна для восприятия?
  • Глава 2. Бытие
  • Глава 3. Из Египта в Обетованную землю: от Исхода до Второзакония
  • Глава 4. Исторические книги. От Иисуса Навина к Четвертой книге Царств
  • Глава 5. Ранние израильские пророки
  • Глава 6. Историки и пророки времен Вавилонского плена и после него
  • Глава 7. Поэты и сказители Древнего Израиля
  • Глава 8. Учительные книги и апокалиптическая литература
  • Глава 9. Период Иисуса и Его последователей
  • Глава 10. Синоптические Евангелия: Матфей, Марк и Лука
  • Глава 11. Святое Евангелие от Иоанна, поздние Евангелия и поиски исторического Иисуса
  • Глава 12. Жизнь и послания Павла
  • Глава 13. Деяния апостолов и вторичные Павловы послания
  • Глава 14. Соборные послания и Откровение Иоанна Богослова
  • Глава 15. Библейский канон и текст Библии
Views 403
Rating 4.8 / 5
Added 05.07.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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