Эрман Барт - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание
Как сказано в издании на английском языке, книга Эрмана - идеальное учебное пособие для курсов по изучению Библии. Эрман охватывает все канонические книги и апокрифы, объясняя исторические и литературные проблемы, связанные с библейскими текстами и показывая студентам, как анализировать научные доказательства и выводы. Несмотря на то что Библия — самая покупаемая, читаемая и почитаемая книга в истории европейской цивилизации, люди часто не понимают и неправильно толкуют ее, а порой и злоупотребляют ею. Именно поэтому Писание стоит потраченного времени на его изучение. Мы можем начать с того, что определим исключительную важность Библии.
Стилистически безупречная, точная в деталях благодаря блестящему умению автора описывать сложное просто, эта книга - лучшее введение в Библию для читателя, который ранее не был знаком с предметом.
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В сравнении с грандиозностью темы этот не слишком объемный текст насыщен ценнейшей информацией по истории и религии. Сложный материал тщательно структурирован таким образом, что в нем нет ни заумного наукообразия, ни примитивной доступности - в этом бесспорная ценность труда Эрмана.
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Эрман - профессионал. Пользуясь исключительно научным методом, он рассматривает как канонические тексты, так и апокрифы, анализирует библейские сюжеты и персоналии, а также сложные литературные и языковые проблемы. И все это в высшей степени авторитетно и занимательно.
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Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание
Bart Ehrman
Bible: A Historical and Literary Introduction
Переводчики: С. Хандажинская, Л. Елисеева
М., Центрполиграф, 2015 г., 592 стр.
ISBN 978-5-227-06235-2; 2015 г.
The Bible: A Historical and Literary Introduction, First Edition was originally published in English in 2013. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.
Первое издание книги «Библия. Историческое и литературное введение в Священное Писание» было осуществлено на английском языке в 2013 году
Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание - Содержание
- Глава 1. Что такое Библия? Почему она так сложна для восприятия?
- Глава 2. Бытие
- Глава 3. Из Египта в Обетованную землю: от Исхода до Второзакония
- Глава 4. Исторические книги. От Иисуса Навина к Четвертой книге Царств
- Глава 5. Ранние израильские пророки
- Глава 6. Историки и пророки времен Вавилонского плена и после него
- Глава 7. Поэты и сказители Древнего Израиля
- Глава 8. Учительные книги и апокалиптическая литература
- Глава 9. Период Иисуса и Его последователей
- Глава 10. Синоптические Евангелия: Матфей, Марк и Лука
- Глава 11. Святое Евангелие от Иоанна, поздние Евангелия и поиски исторического Иисуса
- Глава 12. Жизнь и послания Павла
- Глава 13. Деяния апостолов и вторичные Павловы послания
- Глава 14. Соборные послания и Откровение Иоанна Богослова
- Глава 15. Библейский канон и текст Библии
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