Книга «Как Иисус стал Богом» Барта Эрмана посвящена эволюции представлений о личности Христа в раннехристианской мысли. Автор исследует поразительный путь от восприятия Иисуса как еврейского пророка, предвещавшего скорый конец света, до признания его второй ипостасью Троицы, единосущной Богу-Отцу. Эрман применяет историко-критический метод, чтобы проследить, как менялись христологические взгляды: от «низкой» христологии (где Иисус — человек, усыновленный Богом за свою праведность) к «высокой» (где он — предвечное Божество, сошедшее на землю).

Особое внимание автор уделяет анализу того, как идеи о божественности Иисуса соотносились с представлениями античного мира, где грань между божественным и человеческим часто была размыта. Эрман подробно разбирает ключевые тексты Нового Завета, указывая на различия в описании природы Христа у синоптиков и в Евангелии от Иоанна. Книга демонстрирует, что догмат о божественности Иисуса не был чем-то самоочевидным с самого начала, а стал результатом многовековых теологических споров, политических решений и глубоких трансформаций в сознании первых христиан, что в конечном итоге привело к формулировкам Никейского собора.

Bart D. Ehrman - How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee

Барт Эрман; [пер. с англ. С. Горячевой] - Москва : Эксмо, 2016. — 576 с. – (Религиозный бестселлер.)

Барт Эрман - Как Иисус стал богом - Содержание

От автора

Предисловие

Глава 1. Божественные мужи в Древней Греции и Древнем Риме

Глава 2. Божественные мужи в раннем иудаизме

Глава 3. Считал ли Иисус себя богом?

Глава 4. Воскресение Иисуса: чего мы знать не можем

Глава 5. Воскресение Иисуса: что мы можем знать

Глава 6. Зарождение христологии: Христос, вознесенный на небо

Глава 7. Иисус как бог на земле: ранние христологии воплощения

Глава 8. После Нового Завета: христологические тупики II и III веков

Глава 9. Орто-парадоксы на пути к Никее

Эпилог. Иисус как бог: последствия

Заключение

Примечания

Указатель имен

Указатель ссылок на древние источники