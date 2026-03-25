Эрман - Петр, Павел и Мария Магдалина

Книга известного библеиста и историка раннего христианства Барта Эрмана «Петр, Павел и Мария Магдалина» представляет собой критическое исследование судеб трех самых влиятельных фигур в окружении Иисуса. Автор ставит задачу отделить исторически достоверные факты от позднейших церковных преданий и народных легенд, которые веками наслаивались на биографии этих апостолов. Основная идея произведения заключается в том, что образы Петра, Павла и Марии Магдалины в массовом сознании и официальной канонической традиции зачастую имеют мало общего с теми реальными людьми, которые стояли у истоков христианского движения в I веке.

Содержательная часть книги разделена на три крупных блока, посвященных каждому из героев. Эрман последовательно анализирует путь Петра — от неграмотного галилейского рыбака до «камня» Церкви, исследуя вопрос о его реальном присутствии в Риме. Раздел о Павле фокусируется на его радикальном переходе от гонителя христиан к главному миссионеру языческого мира, а также на подлинности приписываемых ему посланий. Особое внимание автор уделяет Марии Магдалине, развенчивая миф о ней как о раскаявшейся блуднице (возникший лишь в VI веке) и восстанавливая её статус как ключевой ученицы и «апостола апостолов», чья роль была намеренно приуменьшена в ходе патриархального развития ранней Церкви.

Текст написан в характерном для Эрмана увлекательном, научно-популярном и полемическом стиле, который делает сложный академический анализ доступным для широкого круга читателей. Автор мастерски соединяет экзегетику Нового Завета с изучением апокрифических евангелий (таких как Евангелие от Петра или Евангелие от Марии), превращая исторический поиск в интеллектуальный детектив. Работа служит фундаментальным ресурсом для всех, кто хочет понять, как формировались христианские догматы и как социальные и политические процессы первых веков изменили первоначальный облик веры. Это чтение помогает осознать, что история религии — это не только священные тексты, но и живой процесс мифотворчества и борьбы за интерпретацию прошлого.

Барт Эрман - Петр, Павел и Мария Магдалина - Последователи Иисуа в истории и легендах

Издательство «Весь Мир», 2009

Книга первоначально опубликована на английском языке в 2006 г.

Перевод на русский язык издается по соглашению с Оксфорд Юнивесити Пресс.

(Peter, Paul, and Mary Magdalene: The Followers of Jesus in History and Legend by Bart D. Ehrman was originally published in English in 2006. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.)

Барт Эрман - Петр, Павел и Мария Магдалина - Последователи Иисуа в истории и легендах - Содержание

Часть первая. Симон Петр

Глава первая. Поле исследования: наши источники о Петре-Камне

Глава вторая. Петр: твердый камень или зыбкий песок?

Глава третья. Твердокаменное начало

Глава четвертая. Петр в дни Страстей Господних

Глава пятая. «На сем камне Я создам Церковь Мою»

Глава шестая. Петр — христианский автор и мученик

Часть вторая. Апостол Павел

Глава седьмая. Апостол Павел: обзор первоисточников

Глава восьмая. Обращение Павла

Глава девятая. Павел как апостол

Глава десятая. Благовествование Павла согласно более поздним источникам

Глава одиннадцатая. Страстные союзники Павла

Глава двенадцатая. Ожесточенные враги Павла

Часть третья. Мария Магдалина