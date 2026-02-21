Эрман - Почему мы страдаем?
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Theology, History, Educational

Книга «Почему мы страдаем?» (в другом переводе — «Проблема Бога») Барта Эрмана посвящена одному из самых острых противоречий в библейском богословии: невозможности найти единый, логически завершенный ответ на вопрос о происхождении зла. Автор, опираясь на свой путь от глубокой веры к агностицизму, исследует, как авторы Библии в разные эпохи пытались оправдать Бога перед лицом катастроф. Эрман утверждает, что библейский текст представляет собой не гармоничное учение, а поле битвы различных идей, где пророческая трактовка страдания как наказания за грех вступает в жесткий конфликт с позицией авторов Книги Иова или Екклесиаста.

Автор детально разбирает основные библейские модели: теодицею возмездия, идею испытания веры, концепцию искупительной жертвы и апокалиптическое видение, где страдание объясняется властью космических сил зла, которые будут побеждены лишь в конце времен. Эрман показывает, что ни одна из этих моделей не является универсальной, и каждая из них в определенный момент истории подвергалась сомнению самими же библейскими авторами. Книга подводит читателя к мысли, что Библия — это не сборник готовых ответов, а летопись честной и мучительной борьбы человека с несправедливостью мира, которая так и не привела к окончательному интеллектуальному разрешению, но породила великую литературу и глубокие этические вопросы.

Эрман Барт Д. - Почему мы страдаем? - Как получилось, что в Библии не нашлось ответа на этот вопрос

God's Problem. How The Bible Fails To Answer Our Most Important Question - Why We Suffer.

Перевод Стефан Г. Пучков

Эрман Барт Д. - Почему мы страдаем? - Как получилось, что в Библии не нашлось ответа на этот вопрос - Содержание

Предисловие

  • Глава первая Страдание и кризис веры

  • Глава вторая Бог разгневан на грешников: классическое объяснение страданий

  • Глава третья Чем тяжелее грех, тем сильнее гнев

  • Глава четвёртая Последствия греха

  • Глава пятая Страдание ради высшего блага

  • Глава шестая Есть ли смысл в страдании?

  • Глава седьмая Последнее слово — за Богом: Иудео-христианский апокалиптизм

  • Глава восьмая Новозаветный апокалиптизм: Бог окончательно побеждает зло

  • Глава девятая Страдания: подведём итог

Author AlexDigger
zalservik 1 month ago
Благодарю.

