Каждый, мне кажется, согласится, что мы пережили и переживаем исключительно трудную в духовном отношении эпоху. Несмотря на торжество, казалось бы, материалистических учений и идей, ныне мир, наполовину позабывший заветы Иисуса Христа, но в своей жизни и пророчестве хранящий неизгладимую печать Его, опять, как две тысячи лет тому назад, мучается духовной жаждой. Мир безбожия и антихристианства приступил к активной работе, его волны пытаются смыть христианскую культуру с лица вселенной. Зарвавшийся и открывший свое лицо материализм, в лице коммунизма, бросил вызов всему міру, бросил вызов основному закону вселенной, закону духовной эволюции. Весь мір услышал этот вызов и отлично понял, что, это есть посягательство на истинную культуру, даваемую міру христианством, и достоинство человека в частности.

К сожалению, многие народы, духовно капитулировали перед коммунизмом, подавшись соблазну материальных благ: им казалось, что страдания русского народа и коммунизм в России открывает возможность наживы. И вот культурный мир Европы, считавший себя хранителем духовных достижений и ценностей христианства, спасовал перед материализмом и потерял свое лицо. Из расслабленных рук упали в прах перед золотым тельцом и Крест и скрижали заповедей и свидетельства своих же духовных вождей минувших эпох. Люди забыли, что вселенной нашей управляет не золото, а всемогущий Творец ея и Его Божественная Премудрость. Золото же есть только орудие соблазна диавола, широко расставившего свои сети растерявшемуся человечеству.

Мы, конечно, можем недоумевать, почему Божественная Правда, не имеющая в мире, соперничающей с ней равной, силы, терпит существование зла и его источника диавола. Но Пути Господни неисповедимы. В самом зле мы должны видеть постоянный призыв к исполнению поставленной нам духовной задачи, для борьбы с ним и одоления его. Эта борьба со злом должна укреплять нашу духовную жизнь, придавать ей активность, постоянно вызывать действенную духовную реакцию. Этот постоянный призыв к одолению зла обеспечивает непрерывное действие закона эволюции в мире.

Николай Эрн - Таинственный смысл Откровения Св. Иоанна Богослова

Буэнос Айрес, 1956 год

Николай Эрн - Таинственный смысл Откровения Св. Иоанна Богослова - Содержание

Вместо предисловия