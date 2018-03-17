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Новозаветные апокрифы

Новозаветные апокрифы, сост. С.Ершов
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism
Известно, сохранилось лишь одно документальное свидетельство о трагических событиях, легших впоследствии в основу евангельского текста, — коротенькая запись в «Анналах» Тацита: «Христа... казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат» . Еще очень долгое время рассказы о Спасителе передавались из уст в уста, пополняясь все новыми и новыми подробностями.
Длительное господство устной традиции объясняется не только тем, что первые последователи Х риста меньше всего думали о записи своих рассказов и поучений, но еще и тем , что сами апостолы оставались по-преимуществу иудеями и не видели необходимости в создании новых текстов. Н е было у них особой потребности в записях еще и потому, что пришествие Царства Божия не относилось ими к какому-то отдаленному будущему . Да и роль устного слова была в те времена очень значима. Даже первые христианские тексты в большей степени предназначались для чтения вслух.
Затем в христианских общинах появились люди, которые стали обра­батывать эти устные проповеди и создавать различные произведения по­вествовательного и нравоучительного характера. Они объединяли в одном рассказе различные притчи, речения Иисуса, цитаты из ветхозаветных текстов, особенно те , что свидетельствовали о пришествии Мессии. Так сложился новый жанр — развернутое повествование об Иисусе Христе, его пришествии, учении, мученической смерти и воскресении — евангелие (благая весть). Обычно такому благовествованию присваивалось имя, которое свидетельствовало не столько о том, что текст написан именно этим апостолом, учеником Христа, сколько о том, что запись сделана с его слов. Имя как бы освящало повествование, делая его подлинным свидетельст­вом непосредственного участника событий.

Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека

Сост., коммент. С. Ершова; Предисл. В . Рохмистрова
СПб.: Амфора, 2001. — 423 с.
ISBN 5-94278-061-7

Новозаветные апокрифы - Содержание

В. Рохмистров . Откройся, тайн священных дверь
АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
  • Первоевангелие Иакова
  • Книга о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя
  • Евангелие Младенчества
  • Книга Иосифа Плотника
  • Евангелие от Никодима
  • Евангелие от Петра
АПОКРИФИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
  • Деяния Иуды Фомы апостола
  • История Иоханнана апостола, сына Зеведеева
  • Еще история о кончине святого Иоханнана, апостола и евангелиста
  • История Филиппа, апостола и благовестника
  • Приложение
  • Учение двенадцати апостолов
АПОКРИФИЧЕСКИЕ АПОКАЛИПСИСЫ
  • Откровение Петра
  • Откровение Павла
  • Откровение Пресвятой Богородицы
  • Откровение Иоанна Богослова
На Эсхатосе можно найти и другие апокрифические книги. Эти книги были написаны людьми, лично знав­шими апостолов. Эти книги читались при свете лампад, в катакомбах Рима и Антиохии. За облада­ние этими книгами читателя могли отдать на растерзание львам и причислить к святым — а могли счесть еретиком... Сегодня эти книги читаете вы.
Views 1 090
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2018
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (3 comments)

E
eroxin 2 years ago

Спасибо!
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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