Новозаветные апокрифы
Известно, сохранилось лишь одно документальное свидетельство о трагических событиях, легших впоследствии в основу евангельского текста, — коротенькая запись в «Анналах» Тацита: «Христа... казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат» . Еще очень долгое время рассказы о Спасителе передавались из уст в уста, пополняясь все новыми и новыми подробностями.
Длительное господство устной традиции объясняется не только тем, что первые последователи Х риста меньше всего думали о записи своих рассказов и поучений, но еще и тем , что сами апостолы оставались по-преимуществу иудеями и не видели необходимости в создании новых текстов. Н е было у них особой потребности в записях еще и потому, что пришествие Царства Божия не относилось ими к какому-то отдаленному будущему . Да и роль устного слова была в те времена очень значима. Даже первые христианские тексты в большей степени предназначались для чтения вслух.
Затем в христианских общинах появились люди, которые стали обрабатывать эти устные проповеди и создавать различные произведения повествовательного и нравоучительного характера. Они объединяли в одном рассказе различные притчи, речения Иисуса, цитаты из ветхозаветных текстов, особенно те , что свидетельствовали о пришествии Мессии. Так сложился новый жанр — развернутое повествование об Иисусе Христе, его пришествии, учении, мученической смерти и воскресении — евангелие (благая весть). Обычно такому благовествованию присваивалось имя, которое свидетельствовало не столько о том, что текст написан именно этим апостолом, учеником Христа, сколько о том, что запись сделана с его слов. Имя как бы освящало повествование, делая его подлинным свидетельством непосредственного участника событий.
Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека
Сост., коммент. С. Ершова; Предисл. В . Рохмистрова
СПб.: Амфора, 2001. — 423 с.
ISBN 5-94278-061-7
ISBN 5-94278-061-7
Новозаветные апокрифы - Содержание
В. Рохмистров . Откройся, тайн священных дверь
АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
- Первоевангелие Иакова
- Книга о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя
- Евангелие Младенчества
- Книга Иосифа Плотника
- Евангелие от Никодима
- Евангелие от Петра
АПОКРИФИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
- Деяния Иуды Фомы апостола
- История Иоханнана апостола, сына Зеведеева
- Еще история о кончине святого Иоханнана, апостола и евангелиста
- История Филиппа, апостола и благовестника
- Приложение
- Учение двенадцати апостолов
АПОКРИФИЧЕСКИЕ АПОКАЛИПСИСЫ
- Откровение Петра
- Откровение Павла
- Откровение Пресвятой Богородицы
- Откровение Иоанна Богослова
На Эсхатосе можно найти и другие апокрифические книги. Эти книги были написаны людьми, лично знавшими апостолов. Эти книги читались при свете лампад, в катакомбах Рима и Антиохии. За обладание этими книгами читателя могли отдать на растерзание львам и причислить к святым — а могли счесть еретиком... Сегодня эти книги читаете вы.
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