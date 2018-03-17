Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека

Известно, сохранилось лишь одно документальное свидетельство о трагических событиях, легших впоследствии в основу евангельского текста, — коротенькая запись в «Анналах» Тацита: «Христа... казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат» . Еще очень долгое время рассказы о Спасителе передавались из уст в уста, пополняясь все новыми и новыми подробностями.

Длительное господство устной традиции объясняется не только тем, что первые последователи Х риста меньше всего думали о записи своих рассказов и поучений, но еще и тем , что сами апостолы оставались по-преимуществу иудеями и не видели необходимости в создании новых текстов. Н е было у них особой потребности в записях еще и потому, что пришествие Царства Божия не относилось ими к какому-то отдаленному будущему . Да и роль устного слова была в те времена очень значима. Даже первые христианские тексты в большей степени предназначались для чтения вслух.

Затем в христианских общинах появились люди, которые стали обра­батывать эти устные проповеди и создавать различные произведения по­вествовательного и нравоучительного характера. Они объединяли в одном рассказе различные притчи, речения Иисуса, цитаты из ветхозаветных текстов, особенно те , что свидетельствовали о пришествии Мессии. Так сложился новый жанр — развернутое повествование об Иисусе Христе, его пришествии, учении, мученической смерти и воскресении — евангелие (благая весть). Обычно такому благовествованию присваивалось имя, которое свидетельствовало не столько о том, что текст написан именно этим апостолом, учеником Христа, сколько о том, что запись сделана с его слов. Имя как бы освящало повествование, делая его подлинным свидетельст­вом непосредственного участника событий.