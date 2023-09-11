Наши коллеги Слово «эсхатос» означает конец света? Вовсе нет! Слово «эсхатос» означает пребывание на краю... Мы объясним выбор слова – чуть позже, с Вашего позволения. Да, известное слово «эсхатология» происходит от греческого «эсхатон», которое вовсе не означает конец света. Оно означает «конец». В данном случае – мы пытаемся взглянуть на проблему конца истории.

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Представленный сборник является результатом работы международного семинара «Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории», организованного осенью 2010 г. усилиями Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (Украина) и Пермского государственного университета (Россия), и являющегося, как мы надеемся, частью ряда мероприятий с той же тематикой.

Сборник не является «стенограммой» семинара – как это всегда бывает с переходом из «аудиторного» в «письменный» формат, происходят определённые корректировки.

Программа семинара также представлена в настоящем сборнике, поэтому интересующийся будет иметь возможность с ней ознакомиться.

Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА

Кафедра истории древнего мира и средних веков

Кафедра новой и новейшей истории

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра истории философии



Ἐσχάτως: ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В ПРЕДЧУВСТВИИ КОНЦА ИСТОРИИ

Одесса, 2011 г. - 365 с.

Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011.

ISBN 978-996-96181-9-X



Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории - Содержание



I. HOMMAGE А

Попова Т.Н. УКРАИНСКИЙ ЛАНДШАФТ БИЦИЛЛИЕВЕДЕНИЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

II. ИДЕЯ «ПРЕДЕЛА» И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Каменских А.А. РОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ИЗ ДУХА ЭСХАТОЛОГИИ

Тихонов А.В., Тихонова Е.Ф. МИРОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ЭСХАТОЛОГИИ

Майборода П.А. ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ V ВВ.: ПОПЫТКА ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФИГУРЫ ЯЗЫЧЕСКОГО ИМПЕРАТОРА

Каменских А.А. LIBER FIGURARUM КАК ИСТОЧНИК ПО ИОАХИМИТСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

Руссев Н.Д. 7000 ГОД ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА – ЗЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕБЕСНОГО

Кузьмин Е.В. НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОРОЧЕСТВ: СЛУЧАЙ КВИРИНА КУЛЬМАНА (1651–1689)

III. КОНЕЦ ЕВРОПЫ: ОПЫТ СТОЛКНОВЕНИЯ НАРРАТИВА И ТВОРЧЕСТВА

Астапов С.Н. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ С.Н. БУЛГАКОВА

Голубович И.В. «КОНЕЦ ИСТОРИИ» И «КОНЕЦ ПРОГРЕССА» СКВОЗЬ ПРИЗМУ «УТОПИЧЕСКОГО СОБЛАЗНА»: АРГУМЕНТЫ И КОНТРАРГУМЕНТЫ ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО

Голубицкая А.В. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ В ЗАПАДНОМ И ВОСТОЧНОМ ХРИСТИАНСТВЕ

Дмитрашко С.А. ВЛИЯНИЕ Ф. НИЦШЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СРЕДУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ КОНЦА ИСТОРИИ)

Micheletti G. ORTEGA, L’UOMO-MASSA E IL SENSO DELLA STORIA

КОНЕЦ… ИСТОРИИ?

Сурова Е.Э. ИДЕОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВНЕВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

Довгополова О.А. «ДУРАЦКИЙ ЖЕ МУНДИР ТЫ НА СЕБЯ НАЦЕПИЛА…»: КОНТУРЫ КОНЦА ИСТОРИИ В СОЗНАНИИ НЕИСТОРИКА

Гвоздецкая О.А. ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ И НЕДОВЕРИЕ К ИСТОРИИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Сухбат Афлатуни

Конец истории

Конец истории

Писатель

Здесь нет тишины и покоя

Конец истории Конец истории Писатель Здесь нет тишины и покоя Савченко В.В. «КОНЕЦ ИСКУССТВА»: ПРОЕКЦИИ ВИДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Бабін Б.В. ПРОГРАМНІСТЬ В УМОВАХ КРИЗИ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Найдорф М.И. ПРОИЗВОДСТВО ПРОШЛОГО (К КУЛЬТУРОЛОГИИ ВРЕМЕНИ)

ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА

Волкова (Могилевич) М.Н. ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА

Мартынюк Э.И., Никитченко Е.Э. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭСХАТОЛОГИИ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Рязанова C.В. АКТУАЛЬНОСТЬ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЯХ НОВОГО ТИПА

Кляус В.Л., Пригарин А.А. «КОНЕЦ СВЕТА»: ПЕРЕЖИВАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВНА УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКО-РУССКОМ ПОГРАНИЧЬЕ

Волкова (Могилевич) М.Н. ЧЕРНОБЫЛЬ: ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ АПОКАЛИПСИС

Нешитов П.Ю. ЗАЧЕМ НАМ ЖДАТЬ КОНЦА СВЕТА

Богатая Л.Н. ЕSCHATOS В ЗЕРКАЛАХ ПРЕДЧУВСТВИЙ ИЛИ О МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОГОЛОСИЕМ.ПРЕДВОСХИЩЕНИЯ ЭСХАТОНА

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории - Отрывок из главы "РОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ИЗ ДУХА ЭСХАТОЛОГИИ"



У Вальтера Беньямина в дополнительном, XVIII-м, тезисе небольшой работы «О понятии истории» есть очень интересная идея – по сути, эсхатологическая: историческое время имеет, так сказать, не «гладкую», а «зернистую» структуру; в нём каждый миг чреват возможностью революционного разрыва того, что обычно представляется исторической последовательностью…

Общий тон работы Беньямина свидетельствует, как будто, о том, что эти суждения следует рассматривать в контексте внутришкольной борьбы в западной социал-демократии конца тридцатых, но можно отступить на шаг-другой, и тогда перед нами развернётся гораздо более широкая и интересная перспектива: бросится в глаза, скажем, критика идеи прогресса в «Трёх разговорах» Владимира Соловьёва или – ещё более близкая аналогия к модели Беньямина, – «Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского, где идее постепенных, последовательных прогрессивных изменений противопоставлена возможность радикального разрыва исторической постепенности, мгновенного возвращения человека к безгрешному, райскому состоянию. Отступим ещё на несколько шагов – и увидим, что «конец», эсхатон всемирной истории сплошь и рядом мыслится именно как разрыв исторической последовательности, «естественного хода событий»; это, как правило, онтологический «переход в другой род» – μετάβᾰσις εἰς ἄλλο γένος (поэтому чудо всегда эсхатологично) – от зороастрийского Фрашегирда (букв. «чудоделание», «чудотворение»), который обрывает историю последней битвой и воскресением мёртвых, – до христианской парусии или прихода Га-Машиах в иудаизме.

Интересно, что аналогичная модель – противопоставление последовательному направленному процессу возможности разрыва, мгновенного достижения цели, – может разворачиваться не только в плане всемирной истории, но и в плоскости индивидуальной судьбы. «Алфавитный патерик» передаёт изречение некоего аввы Алония, фиваидского подвижника пятого века: «И ещё говорил, что если захочет человек, от зари утренней до вечера достигнет в меру божественную». Идея, по сути, та же, что и у Беньямина: вот в этом «актуальном настоящем» мы можем усмотреть возможность трансцендирования к иному, разрыва повседневности, возможность спасения.