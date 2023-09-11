Эсхатос - философия истории в предчувствии конца истории
Наши коллеги
Слово «эсхатос» означает конец света? Вовсе нет! Слово «эсхатос» означает пребывание на краю... Мы объясним выбор слова – чуть позже, с Вашего позволения. Да, известное слово «эсхатология» происходит от греческого «эсхатон», которое вовсе не означает конец света. Оно означает «конец». В данном случае – мы пытаемся взглянуть на проблему конца истории.
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Представленный сборник является результатом работы международного семинара «Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории», организованного осенью 2010 г. усилиями Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (Украина) и Пермского государственного университета (Россия), и являющегося, как мы надеемся, частью ряда мероприятий с той же тематикой.
Сборник не является «стенограммой» семинара – как это всегда бывает с переходом из «аудиторного» в «письменный» формат, происходят определённые корректировки.
Программа семинара также представлена в настоящем сборнике, поэтому интересующийся будет иметь возможность с ней ознакомиться.
Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА
Кафедра истории древнего мира и средних веков
Кафедра новой и новейшей истории
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра истории философии
Кафедра истории древнего мира и средних веков
Кафедра новой и новейшей истории
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра истории философии
Ἐσχάτως: ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В ПРЕДЧУВСТВИИ КОНЦА ИСТОРИИ
Одесса, 2011 г. - 365 с.
Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011.
ISBN 978-996-96181-9-X
ISBN 978-996-96181-9-X
Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории - Содержание
I. HOMMAGE А
- Попова Т.Н. УКРАИНСКИЙ ЛАНДШАФТ БИЦИЛЛИЕВЕДЕНИЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
II. ИДЕЯ «ПРЕДЕЛА» И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
- Каменских А.А. РОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ИЗ ДУХА ЭСХАТОЛОГИИ
- Тихонов А.В., Тихонова Е.Ф. МИРОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ЭСХАТОЛОГИИ
- Майборода П.А. ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ V ВВ.: ПОПЫТКА ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФИГУРЫ ЯЗЫЧЕСКОГО ИМПЕРАТОРА
- Каменских А.А. LIBER FIGURARUM КАК ИСТОЧНИК ПО ИОАХИМИТСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ
- Руссев Н.Д. 7000 ГОД ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА – ЗЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕБЕСНОГО
- Кузьмин Е.В. НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОРОЧЕСТВ: СЛУЧАЙ КВИРИНА КУЛЬМАНА (1651–1689)
III. КОНЕЦ ЕВРОПЫ: ОПЫТ СТОЛКНОВЕНИЯ НАРРАТИВА И ТВОРЧЕСТВА
- Астапов С.Н. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ С.Н. БУЛГАКОВА
- Голубович И.В. «КОНЕЦ ИСТОРИИ» И «КОНЕЦ ПРОГРЕССА» СКВОЗЬ ПРИЗМУ «УТОПИЧЕСКОГО СОБЛАЗНА»: АРГУМЕНТЫ И КОНТРАРГУМЕНТЫ ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО
- Голубицкая А.В. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ В ЗАПАДНОМ И ВОСТОЧНОМ ХРИСТИАНСТВЕ
- Дмитрашко С.А. ВЛИЯНИЕ Ф. НИЦШЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СРЕДУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ КОНЦА ИСТОРИИ)
- Micheletti G. ORTEGA, L’UOMO-MASSA E IL SENSO DELLA STORIA
КОНЕЦ… ИСТОРИИ?
- Сурова Е.Э. ИДЕОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВНЕВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
- Довгополова О.А. «ДУРАЦКИЙ ЖЕ МУНДИР ТЫ НА СЕБЯ НАЦЕПИЛА…»: КОНТУРЫ КОНЦА ИСТОРИИ В СОЗНАНИИ НЕИСТОРИКА
- Гвоздецкая О.А. ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ И НЕДОВЕРИЕ К ИСТОРИИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
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Сухбат Афлатуни
Конец истории
Конец истории
Писатель
Здесь нет тишины и покоя
- Савченко В.В. «КОНЕЦ ИСКУССТВА»: ПРОЕКЦИИ ВИДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
- Бабін Б.В. ПРОГРАМНІСТЬ В УМОВАХ КРИЗИ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
- Найдорф М.И. ПРОИЗВОДСТВО ПРОШЛОГО (К КУЛЬТУРОЛОГИИ ВРЕМЕНИ)
ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА
- Волкова (Могилевич) М.Н. ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА
- Мартынюк Э.И., Никитченко Е.Э. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭСХАТОЛОГИИ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
- Рязанова C.В. АКТУАЛЬНОСТЬ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЯХ НОВОГО ТИПА
- Кляус В.Л., Пригарин А.А. «КОНЕЦ СВЕТА»: ПЕРЕЖИВАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВНА УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКО-РУССКОМ ПОГРАНИЧЬЕ
- Волкова (Могилевич) М.Н. ЧЕРНОБЫЛЬ: ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ АПОКАЛИПСИС
- Нешитов П.Ю. ЗАЧЕМ НАМ ЖДАТЬ КОНЦА СВЕТА
- Богатая Л.Н. ЕSCHATOS В ЗЕРКАЛАХ ПРЕДЧУВСТВИЙ ИЛИ О МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОГОЛОСИЕМ.ПРЕДВОСХИЩЕНИЯ ЭСХАТОНА
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории - Отрывок из главы "РОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ИЗ ДУХА ЭСХАТОЛОГИИ"
У Вальтера Беньямина в дополнительном, XVIII-м, тезисе небольшой работы «О понятии истории» есть очень интересная идея – по сути, эсхатологическая: историческое время имеет, так сказать, не «гладкую», а «зернистую» структуру; в нём каждый миг чреват возможностью революционного разрыва того, что обычно представляется исторической последовательностью…
Общий тон работы Беньямина свидетельствует, как будто, о том, что эти суждения следует рассматривать в контексте внутришкольной борьбы в западной социал-демократии конца тридцатых, но можно отступить на шаг-другой, и тогда перед нами развернётся гораздо более широкая и интересная перспектива: бросится в глаза, скажем, критика идеи прогресса в «Трёх разговорах» Владимира Соловьёва или – ещё более близкая аналогия к модели Беньямина, – «Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского, где идее постепенных, последовательных прогрессивных изменений противопоставлена возможность радикального разрыва исторической постепенности, мгновенного возвращения человека к безгрешному, райскому состоянию. Отступим ещё на несколько шагов – и увидим, что «конец», эсхатон всемирной истории сплошь и рядом мыслится именно как разрыв исторической последовательности, «естественного хода событий»; это, как правило, онтологический «переход в другой род» – μετάβᾰσις εἰς ἄλλο γένος (поэтому чудо всегда эсхатологично) – от зороастрийского Фрашегирда (букв. «чудоделание», «чудотворение»), который обрывает историю последней битвой и воскресением мёртвых, – до христианской парусии или прихода Га-Машиах в иудаизме.
Интересно, что аналогичная модель – противопоставление последовательному направленному процессу возможности разрыва, мгновенного достижения цели, – может разворачиваться не только в плане всемирной истории, но и в плоскости индивидуальной судьбы. «Алфавитный патерик» передаёт изречение некоего аввы Алония, фиваидского подвижника пятого века: «И ещё говорил, что если захочет человек, от зари утренней до вечера достигнет в меру божественную». Идея, по сути, та же, что и у Беньямина: вот в этом «актуальном настоящем» мы можем усмотреть возможность трансцендирования к иному, разрыва повседневности, возможность спасения.
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