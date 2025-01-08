Пустота — часто встречающийся опыт как для аналитика, так и для анализанта. Она возникает на различных этапах терапии и соответствует переживаниям самого разного происхождения. Иногда опыт пустоты представляет собой в некоторой степени ограниченный аспект психики, но в других случаях пустота кажется гораздо более масштабной и угрожает поглотить личность целиком. В этом случае вся психика человека находится под угрозой растворения в небытии.

Опыт пустоты может возникнуть как результат более ранней неспособности внешних объектов удовлетворить потребности развивающегося эго, что приводит к некоторым примитивным страхам, описанным Винникоттом. Или он может возникнуть, когда кажется, будто Самости угрожает уничтожение, что, скорее, может быть связано с разрывом оси Эго-Самость. В первом случае страх связан с распадом, а во втором — это переживание живого мертвеца, личности, будто отрезанной от источника своей жизни. Более того, сознательное ощущение пустоты в большинстве случаев представляет собой не только результат глубокой травмы, но и необходимое условие процесса индивидуализации.

Обращаясь к сочинениям Юнга, постъюнгианцев и психоаналитических мыслителей, таких как Бион, Винникотт и Бик, а также к поэзии, мифологии и искусству, объясняя эти идеи с помощью снов и материалов, накопленных за свою практику, я хочу объяснить некоторые области этого огромного пространства. Как отмечает Эстрагон в пьесе Беккета «В ожидании Годо», «в пустоте недостатка нет». И в этой книге мы изучим появление этого состояния в личности как в патологическом, так и в жизнеутверждающем аспектах.

В некоторых состояниях пустоты, в частности, в тех, которые рождаются из глубокой травмы, воспоминания о прошедших событиях исчезают, словно поглощенные черной дырой. В других освещение психики белым светом высшего сознания может восприниматься как угроза. Почувствовать наличие пустоты — значит достичь края познанного мира, внутреннего или внешнего. Это пограничное состояние, которое берет свое начало в далекой памяти и постоянно появляется «на передовой» нашего опыта. Природа пустоты пугает и, как правило, отвергается.

Я опишу некоторые принципы защиты от опыта пустоты и представлю способы помочь себе ослабить ее, чтобы встретиться с пустотой и постепенно научиться взаимодействовать с ней. Моя идея заключена в том, что пустота, какой бы пугающей она ни была, это не то, что может или должно быть уничтожено, поскольку это приведет к торможению. Скорее, за «облаками неведения» (Бион, 1967), окутывающими пустоту, лежит бесконечное множество возможностей для роста и трансформации, а также постепенно крепнущая связь с объективной реальностью.

Мне кажется, что ощущение пустоты в детстве и на начальном этапе взрослой жизни преимущественно связано со страхом и может считаться патологическим. Чтобы эго могло противостоять пустоте в одиночку, ее существование, по всей видимости, необходимо отрицать или игнорировать. Люди стремятся избавиться от ощущения пустоты, им кажется, что необходимо найти структуру и смысл жизни, то есть признаки непустоты.

Среди более взрослых людей, особенно среди людей старшего возраста, опыт пустоты встречается так часто, что его можно назвать нормальным или даже здоровым состоянием. В этом возрасте кажется важным исследование и принятие пустоты. Она дает пространство, в котором люди могут развиваться и реализовываться насколько это для них возможно. Наиболее полное ощущение себя подразумевает потерю уверенности и известного.

Пол У. Эштон - На краю - Опыт пустоты с точки зрения глубинной психологии

М.: «Касталия», 2025. — 330 с.

ISBN 978-5-521-24396-9

Пол У. Эштон - На краю – Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ АВТОРЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. На территории пустоты

На практике

Язык пустоты

Реакция на пустоту

И ее ощущение

Несколько примеров

Оторванность, фрагментация и защита от зависимости

Клинические данные

О наличии кожи

Пример

Заключение

ГЛАВА ВТОРАЯ. Прогулка по дикой местности: Связь пустоты и человека

Кожа вокруг

О метаморфозах

Прикрытие

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Первичный или вторичный?

Вытягивание пробки

Выиграна у темной и бесформенной бесконечности

«Три цвета: синий»

Ограничение видением

«Нужна лишь любовь»

«Откровения о бессмертии»

Заключение

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Психотерапия и духовность

Экзотерические и эзотерические

Форма против бесформенности

Уровни Уилбера

Отношение РиегАе(игпиз к Самости

Пустота в этом процессе

Аналитик в этом процессе

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОПЫТА ПУСТОТЫ

Введение в происхождение опыта пустоты

ГЛАВА ПЯТАЯ. Отсутствие себя

Эмити

Некоторые трудности

И их решение

Чей кокон?

«Заменяющий» ребенок

Заключение

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Пустота при психогенном аутизме

Аутистические объекты

Аутистические формы

Происхождение черной дыры

Барьер ничто

Лечение

Аутистические объекты / формы и кожа

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Еще одна «черная дыра»

Глаз / Свидетель

Слишком тяжелый или слишком легкий

Мысли об отражении

Пояснительные рисунки

Заключение

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Память при пограничном состоянии

Одиночество и память

Гнев и потеря воспоминаний

Устойчивость

Клинические наблюдения

Заключение

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Травма как опыт пустоты

Что и почему?

Последствия травмы

Заключение

РАСШИРЕНИЕ

Предупреждение и поощрение

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Мифы и легенды о сотворении мира

Ничто или единство

Из Египта

Из Греции

С севера

В центре

С юга

Полинезия

С востока

На современном западе

Вместе

Заключение

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Пустота Димитрия

Разрыв

Что делать

О знании того, что есть

Кем?

Плотная мандала

Принятие

Заключение

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Королевская жертва

Первая жертва

Отказ

Вторая жертва

Подчинение или искупление

Взаимосвязь и подчинение

Травма и жертва

Жертвоприношение, отказ и воссоединение

История Марии

Метаболизм

Заключение

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. «Подарок на день рождения»

Рай?

«Великая мать»

«Отсюда должен быть выход» (Боб Дилан)

Активный или пассивный

В терапевтическом сосуде

Патологии реальной жизни

Судьбы

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.Темная ночь души

Eloi, Eloi, lema sabachthani?

Быть увиденным

Бог и Иов

Кенозис

Тьма и свет

Отделение от (хорошего) Бога

Утрата известного

Известное, неизвестное, индивидуация и не только

Активное воображение

Бог и пустота

Сознание или нет

Потджиекос

ЛЕЧЕНИЕ

Введение в управление состояниями пустоты

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Аспекты лечения состояний пустоты

Связываясь с пустотой

Определяя нехватку.

Быть познанным

Закрывая яму

Что там?

Желание, скорбь, принятие

Мудрый совет о комплексах и связях

«Принятие не может отрицать»

Свидетельствование

Аффективный, неэффективный

Признание разделения

Отрицание или отказ

Заключение

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Связи, стены и окна

Заключенный в ритме

Ритмичность, которая качает

Мысли о музыке

Связи внутри и снаружи

Метафорические стены

Аспекты связи

Антиномии

Заключение

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Об активном воображении

Долгое падение

В неизвестное

Алхимический взгляд

Mortificatio

И еще

Coniunctio в искусстве

Регрессия или трансцендентность

Несколько примеров

Послесловие

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Пустота как гендерный опыт.

Часть I. Преимущественно мужской Герт

Другие объяснения

Vagina dentata

Страх и желание относительно женского трансформирующего типа

Снова Герт

Джон

Лисандр

Бенни

Клинт

Сэмми

Эрик

За занавесом

Тимоти

Часть II. Женские истории

Вилма

Сара

Аннетт

София

Мария

Сравнивая мужчин и женщин

Заключение

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ