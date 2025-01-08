Эштон - На краю
Пустота — часто встречающийся опыт как для аналитика, так и для анализанта. Она возникает на различных этапах терапии и соответствует переживаниям самого разного происхождения. Иногда опыт пустоты представляет собой в некоторой степени ограниченный аспект психики, но в других случаях пустота кажется гораздо более масштабной и угрожает поглотить личность целиком. В этом случае вся психика человека находится под угрозой растворения в небытии.
Опыт пустоты может возникнуть как результат более ранней неспособности внешних объектов удовлетворить потребности развивающегося эго, что приводит к некоторым примитивным страхам, описанным Винникоттом. Или он может возникнуть, когда кажется, будто Самости угрожает уничтожение, что, скорее, может быть связано с разрывом оси Эго-Самость. В первом случае страх связан с распадом, а во втором — это переживание живого мертвеца, личности, будто отрезанной от источника своей жизни. Более того, сознательное ощущение пустоты в большинстве случаев представляет собой не только результат глубокой травмы, но и необходимое условие процесса индивидуализации.
Обращаясь к сочинениям Юнга, постъюнгианцев и психоаналитических мыслителей, таких как Бион, Винникотт и Бик, а также к поэзии, мифологии и искусству, объясняя эти идеи с помощью снов и материалов, накопленных за свою практику, я хочу объяснить некоторые области этого огромного пространства. Как отмечает Эстрагон в пьесе Беккета «В ожидании Годо», «в пустоте недостатка нет». И в этой книге мы изучим появление этого состояния в личности как в патологическом, так и в жизнеутверждающем аспектах.
В некоторых состояниях пустоты, в частности, в тех, которые рождаются из глубокой травмы, воспоминания о прошедших событиях исчезают, словно поглощенные черной дырой. В других освещение психики белым светом высшего сознания может восприниматься как угроза. Почувствовать наличие пустоты — значит достичь края познанного мира, внутреннего или внешнего. Это пограничное состояние, которое берет свое начало в далекой памяти и постоянно появляется «на передовой» нашего опыта. Природа пустоты пугает и, как правило, отвергается.
Я опишу некоторые принципы защиты от опыта пустоты и представлю способы помочь себе ослабить ее, чтобы встретиться с пустотой и постепенно научиться взаимодействовать с ней. Моя идея заключена в том, что пустота, какой бы пугающей она ни была, это не то, что может или должно быть уничтожено, поскольку это приведет к торможению. Скорее, за «облаками неведения» (Бион, 1967), окутывающими пустоту, лежит бесконечное множество возможностей для роста и трансформации, а также постепенно крепнущая связь с объективной реальностью.
Мне кажется, что ощущение пустоты в детстве и на начальном этапе взрослой жизни преимущественно связано со страхом и может считаться патологическим. Чтобы эго могло противостоять пустоте в одиночку, ее существование, по всей видимости, необходимо отрицать или игнорировать. Люди стремятся избавиться от ощущения пустоты, им кажется, что необходимо найти структуру и смысл жизни, то есть признаки непустоты.
Среди более взрослых людей, особенно среди людей старшего возраста, опыт пустоты встречается так часто, что его можно назвать нормальным или даже здоровым состоянием. В этом возрасте кажется важным исследование и принятие пустоты. Она дает пространство, в котором люди могут развиваться и реализовываться насколько это для них возможно. Наиболее полное ощущение себя подразумевает потерю уверенности и известного.
Пол У. Эштон - На краю - Опыт пустоты с точки зрения глубинной психологии
М.: «Касталия», 2025. — 330 с.
ISBN 978-5-521-24396-9
Пол У. Эштон - На краю – Содержание
БЛАГОДАРНОСТИ
ОБ АВТОРЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. На территории пустоты
На практике
Язык пустоты
Реакция на пустоту
И ее ощущение
Несколько примеров
Оторванность, фрагментация и защита от зависимости
Клинические данные
О наличии кожи
Пример
Заключение
ГЛАВА ВТОРАЯ. Прогулка по дикой местности: Связь пустоты и человека
Кожа вокруг
О метаморфозах
Прикрытие
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Первичный или вторичный?
Вытягивание пробки
Выиграна у темной и бесформенной бесконечности
«Три цвета: синий»
Ограничение видением
«Нужна лишь любовь»
«Откровения о бессмертии»
Заключение
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Психотерапия и духовность
Экзотерические и эзотерические
Форма против бесформенности
Уровни Уилбера
Отношение РиегАе(игпиз к Самости
Пустота в этом процессе
Аналитик в этом процессе
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОПЫТА ПУСТОТЫ
Введение в происхождение опыта пустоты
ГЛАВА ПЯТАЯ. Отсутствие себя
Эмити
Некоторые трудности
И их решение
Чей кокон?
«Заменяющий» ребенок
Заключение
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Пустота при психогенном аутизме
Аутистические объекты
Аутистические формы
Происхождение черной дыры
Барьер ничто
Лечение
Аутистические объекты / формы и кожа
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Еще одна «черная дыра»
Глаз / Свидетель
Слишком тяжелый или слишком легкий
Мысли об отражении
Пояснительные рисунки
Заключение
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Память при пограничном состоянии
Одиночество и память
Гнев и потеря воспоминаний
Устойчивость
Клинические наблюдения
Заключение
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Травма как опыт пустоты
Что и почему?
Последствия травмы
Заключение
РАСШИРЕНИЕ
Предупреждение и поощрение
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Мифы и легенды о сотворении мира
Ничто или единство
Из Египта
Из Греции
С севера
В центре
С юга
Полинезия
С востока
На современном западе
Вместе
Заключение
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Пустота Димитрия
Разрыв
Что делать
О знании того, что есть
Кем?
Плотная мандала
Принятие
Заключение
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Королевская жертва
Первая жертва
Отказ
Вторая жертва
Подчинение или искупление
Взаимосвязь и подчинение
Травма и жертва
Жертвоприношение, отказ и воссоединение
История Марии
Метаболизм
Заключение
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. «Подарок на день рождения»
Рай?
«Великая мать»
«Отсюда должен быть выход» (Боб Дилан)
Активный или пассивный
В терапевтическом сосуде
Патологии реальной жизни
Судьбы
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.Темная ночь души
Eloi, Eloi, lema sabachthani?
Быть увиденным
Бог и Иов
Кенозис
Тьма и свет
Отделение от (хорошего) Бога
Утрата известного
Известное, неизвестное, индивидуация и не только
Активное воображение
Бог и пустота
Сознание или нет
Потджиекос
ЛЕЧЕНИЕ
Введение в управление состояниями пустоты
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Аспекты лечения состояний пустоты
Связываясь с пустотой
Определяя нехватку.
Быть познанным
Закрывая яму
Что там?
Желание, скорбь, принятие
Мудрый совет о комплексах и связях
«Принятие не может отрицать»
Свидетельствование
Аффективный, неэффективный
Признание разделения
Отрицание или отказ
Заключение
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Связи, стены и окна
Заключенный в ритме
Ритмичность, которая качает
Мысли о музыке
Связи внутри и снаружи
Метафорические стены
Аспекты связи
Антиномии
Заключение
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Об активном воображении
Долгое падение
В неизвестное
Алхимический взгляд
Mortificatio
И еще
Coniunctio в искусстве
Регрессия или трансцендентность
Несколько примеров
Послесловие
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Пустота как гендерный опыт.
Часть I. Преимущественно мужской Герт
Другие объяснения
Vagina dentata
Страх и желание относительно женского трансформирующего типа
Снова Герт
Джон
Лисандр
Бенни
Клинт
Сэмми
Эрик
За занавесом
Тимоти
Часть II. Женские истории
Вилма
Сара
Аннетт
София
Мария
Сравнивая мужчин и женщин
Заключение
ПРИМЕЧАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
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