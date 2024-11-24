Цель настоящего учебного курса мне видится в том, чтобы у ученика возникла максимально целостная картина функционирования биосферы Земли в процессе ее исторического развития. Между тем одно из положений теории систем гласит: систему невозможно оптимизировать по двум независимым параметрам одновременно; в частности, добиваясь целостности рисуемой картины, неизбежно приходится жертвовать ее детальностью, или наоборот. Попытка запихнуть в голову ученика побольше конкретных фактов в отсутствие некоей обобщающей концепции неизбежно приведет нас к созданию ухудшенной копии старого университетского курса палеонтологин - унылого мартиролога вымерших организмов, который по сдаче экзамена следует забыть, как страшный сон. Именно поэтому во многих случаях я вполне сознательно жертвовал палеонтологической и геологической конкретикой в пользу теоретических (иногда к тому же - в достаточной степени умозрительных) обобщений.

Поскольку этот учебный курс предназначен не для «среднестатистического школьника», а для людей, собирающихся связать свою судьбу с наукой, есть смысл по мере возможности демонстрировать здесь всю «научную кухню»: ход рассуждений, приведших исследователя к обсуждаемым выводам, историю борьбы различных теории и т. д. При этом я старался честно указывать на слабые стороны не только прошлых, н о и ныне господствующих научных концепций: кое-кому это. возможно, покажется «подрывом авторитета науки в глазах школьника», но я думаю иначе. Выбирая форму изложения, я постарался приблизить ее (насколько это возможно) к реальному научному тексту - пусть приучаются.

Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология - история Земли и жизни на ней

М. :ЭНАС-КНИГА, 2017. - 320 с.

ISBN: 978-5-91921-129-7

Кирилл Еськов - Удивительная палеонтология - Содержание

Глава 1. Возраст Земли и Солнечной системы. Абсолютный и относительный возраст. Геохронологическая шкала

Дополнение к главе 1. Несколько слов о методологии науки.

Принцип актуализма, «бритва Оккама» и презумпции

Проверка теории: верификации и фальсификации

Глава 2. Образование нашей планеты: «холодная» и «горячая» гипотезы. Гравитационная дифференциация недр. Происхождение атмосферы и гидросферы

Глава 3. Эволюция земной коры. Дрейф континентов и спрединг океанического дна. Мантийная конвекция

Глава 4. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

Дополнение к главе 4. Термодинамические подходы к сущности жизни. Второе начало термодинамики, энтропия и диссипативные структуры

Глава 5. Ранний докембрий: древнейшие следы жизни на Земле. Маты и строматолиты. Прокариотный мир и возникновение эукариотности

Глава 6. Поздний докембрий: возникновение многоклеточности. Гипотеза кислородного контроля. Эдиакарский эксперимент

Дополнение к главе 6. Взаимоотношения хищника и жертвы в экологическом и эволюционном масштабах времени

Глава Ί. Кембрий: «скелетная революция» и пеллетный транспорт. Эволюция морской экосистемы: кембрий, палеозой и современность

Глава 8. Ранний палеозой: «выход жизни на сушу». Появление почв и почвообразователей. Высшие растения и их средообразующая роль. Тетраподизация кистеперых рыб

Глава 9. Поздний палеозой - ранний мезозой: криоэры и термоэры. Палеозойские леса и континентальные водоемы: растения и насекомые

Глава 10. Поздний палеозой - ранний мезозой: эволюция наземных позвоночных (1). Анамнии и амниоты. Две линии амниот - тероморфная и завроморфная

Глава 11. Поздний мезозой: эволюция наземных позвоночных (2). Завроморфный мир. Маммализация териодонтов. Динозавры и их вымирание

Глава 12. Мезозойские биоценотические кризисы. Ангиоспермизация мира (средний мел) и Великое вымирание (конец мела), Импактные и биотические гипотезы

Глава 13. Кайнозой: наступление криоэры. Новые типы сообществ - тропические леса и травяные биомы. Эволюция млекопитающих и появление человека

Глава 14. Четвертичный период (антропоген): Великое оледенение. Ледниковая теория. Перигпяциальные сообщества и мамонтовая фауна

Дополнение к главе 14. Историческая биогеография. Викариантная модель и концепция «оттесненных реликтов». Фитоспрединг

Рекомендуемая литература

Биографический словарь

Словарь терминов

Словарь названий живых и ископаемых организмов

Геохронологическая писала