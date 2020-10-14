Святой Хосемария Эскрива - Путь

Во всем мире выпущено 416 изданий тиражом почти 4,6 миллионов зкземпляров на 48 языках.

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Да не будет жизнь твоя жизнью бесплодной и бесполезной! – Оставь свой знак. – Озари все вокруг светом твоей веры и твоей любви.

Сотри апостольским служением своим липкие и смрадные следы, оставленные всюду сеятелями ненависти. – Зажги земные пути Христовым пламенем, которое ты носишь в сердце своем.

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Ты сталкиваешься с характером того или другого человека… Это так и должно быть: ты не золотая монета, чтобы всем нравиться.

Как не в таких столкновениях, ты мог бы сточить шипы, отполировать грани своего характера (несовершенства и недостатки), чтобы стать стойким и ровным, милосердным и совершенным?

Если бы твой характер был мягким, словно пирожное, и такими были окружающие тебя люди – ты бы никогда не приобщился святости.

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