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Эскрива - Путь

Святой Хосемария Эскрива - Путь
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling
Во всем мире выпущено 416 изданий тиражом почти 4,6 миллионов зкземпляров на 48 языках.
***
Да не будет жизнь твоя жизнью бесплодной и бесполезной! – Оставь свой знак. – Озари все вокруг светом твоей веры и твоей любви.
Сотри апостольским служением своим липкие и смрадные следы, оставленные всюду сеятелями ненависти. – Зажги земные пути Христовым пламенем, которое ты носишь в сердце своем.
***
Ты сталкиваешься с характером того или другого человека… Это так и должно быть: ты не золотая монета, чтобы всем нравиться.
Как не в таких столкновениях, ты мог бы сточить шипы, отполировать грани своего характера (несовершенства и недостатки), чтобы стать стойким и ровным, милосердным и совершенным?
Если бы твой характер был мягким, словно пирожное, и такими были окружающие тебя люди – ты бы никогда не приобщился святости.
***
Ты мне как-то сказал, что сам себе напоминаешь разлаженный будильник, который звонит не во время. Ты сух душой и холоден, когда приходит время молитвы. Но неожиданно для себя – на улице, в круговерти забот, в городской суматохе, в самый разгар твоей профессиональной работы, – вдруг начинаешь молиться… Не вовремя? Ну и что? Не упусти и этот момент. – Дух дышит, где и когда хочет.

Святой Хосемария Эскрива - Путь

Пер. с исп.
Третье русское издание
СПб.: «Белый камень», 2006. 272 с.
ІSВN 5-98974-001-8

Святой Хосемария Эскрива - Путь - Содержание

ИЗДАНИЯ ПУТИ
ОБ АВТОРЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПРЕДОСЛОВИЕ К 3-МУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ К 7-МУ ИЗДАНИЮ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ОТ АВТОРА
  • ХАРАКТЕР
  • РУКОВОДСТВО
  • МОЛИТВА
  • СВЯТАЯ ЧИСТОТА
  • СЕРДЦЕ
  • САМООТРЕЧЕНИЕ
  • ПОКАЯНИЕ
  • ИСПЬІТАНИЕ СОВЕСТИ
  • НАМЕРЕНИЯ
  • СОМНЕНИЯ
  • ПРИСУТСТВИЕ БОЖИЕ
  • ЖИЗНЬ В БЛАГОДАТИ
  • ЕЩЕ О ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ
  • РАВНОДУШИЕ
  • УЧЕНИЕ
  • ПОДГОТОВКА
  • ПЛАН ТВОЕЙ СВЯТОСТИ
  • ЛЮБОВЕ БОЖИЯ
  • МИЛОСЕРДНЕ
  • СРЕДСТВА
  • ПРЕЧИСТАЯ ДЕВА
  • ЦЕРКОВЬ
  • БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
  • ОБЩЕНИЕ СВЯТЬІХ
  • О БЛАГОЧЕСТИИ
  • ВЕРА
  • СМИРЕННЕ
  • ПОСЛУШАНИЕ
  • БЕДНОСТЬ
  • СДЕРЖАННОСТЬ
  • РАДОСТЬ
  • ДРУГИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ
  • ИСПЬІТАНИЯ
  • ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА
  • ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
  • ВОЛЯ БОЖИЯ
  • СЛАВА БОЖИЯ
  • ПРОЗЕЛИТИЗМ
  • МАЛЬІЕ ДЕЛА
  • ТАКТИКА
  • ДУХОВНОЕ ДЕТСТВО
  • ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
  • ПРИЗЬІВ
  • АПОСТОЛ
  • АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
  • УПОРСТВО
ПРЕДМЕТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Святой Хосемария Эскрива - Путь - Введение

К тебе, дорогой читатель, обращены эти проникновенные строки, эти лаконичные мысли: размышляй над каждым словом, усваивай их смысл. Дух Божий дышит на этих страницах. В каждом из афоризмов на тебя смотрит святой. Он видит твои намерения и ждет от тебя конкретных решений. Многие фразы остались незавершенными — чтобы ты дописал их своей жизнью, своим поведением. Не отступай: цель твоей жизни — сделать из страдания легкое и сладкое бремя. Для оттого ты стал учеником Наставника! Твой злейший враг — ты сам, ибо плоть твоя — немощная и "земная", а ты должен быть сильным и "небесным".
Мир — центр тяжести твоего тела. Центром тяжести твоей души должно стать небо. Посвяти Богу все чувства и стремления своего сердца — ибо оно полностью принадлежит Ему. Читатель, не отдыхай: бодрствуй... враг не спит. Если осуществишь в своей жизни тексты с той книги, если сделаешь из них пищу для своей души — то станешь непорочным рыцарем и совершенным подражателем Иисусу Христу. И с такими "Христами" как ты (ведь ты — другой Христос) мир вернется к былому величию, к древней славе своих святых, своих мудрецов, своих героев.
Витория, в праздник Святого Иосифа, 1939 г. Хавиер, Апостольский Администратор г. Витории.
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Rating 5.0 / 5
Added 14.10.2020
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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