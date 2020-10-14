Эскрива - Путь
Во всем мире выпущено 416 изданий тиражом почти 4,6 миллионов зкземпляров на 48 языках.
***
Да не будет жизнь твоя жизнью бесплодной и бесполезной! – Оставь свой знак. – Озари все вокруг светом твоей веры и твоей любви.
Сотри апостольским служением своим липкие и смрадные следы, оставленные всюду сеятелями ненависти. – Зажги земные пути Христовым пламенем, которое ты носишь в сердце своем.
***
Ты сталкиваешься с характером того или другого человека… Это так и должно быть: ты не золотая монета, чтобы всем нравиться.
Как не в таких столкновениях, ты мог бы сточить шипы, отполировать грани своего характера (несовершенства и недостатки), чтобы стать стойким и ровным, милосердным и совершенным?
Если бы твой характер был мягким, словно пирожное, и такими были окружающие тебя люди – ты бы никогда не приобщился святости.
***
Ты мне как-то сказал, что сам себе напоминаешь разлаженный будильник, который звонит не во время. Ты сух душой и холоден, когда приходит время молитвы. Но неожиданно для себя – на улице, в круговерти забот, в городской суматохе, в самый разгар твоей профессиональной работы, – вдруг начинаешь молиться… Не вовремя? Ну и что? Не упусти и этот момент. – Дух дышит, где и когда хочет.
Святой Хосемария Эскрива - Путь
Пер. с исп.
Третье русское издание
СПб.: «Белый камень», 2006. 272 с.
ІSВN 5-98974-001-8
Святой Хосемария Эскрива - Путь - Содержание
ИЗДАНИЯ ПУТИ
ОБ АВТОРЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПРЕДОСЛОВИЕ К 3-МУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ К 7-МУ ИЗДАНИЮ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ОТ АВТОРА
- ХАРАКТЕР
- РУКОВОДСТВО
- МОЛИТВА
- СВЯТАЯ ЧИСТОТА
- СЕРДЦЕ
- САМООТРЕЧЕНИЕ
- ПОКАЯНИЕ
- ИСПЬІТАНИЕ СОВЕСТИ
- НАМЕРЕНИЯ
- СОМНЕНИЯ
- ПРИСУТСТВИЕ БОЖИЕ
- ЖИЗНЬ В БЛАГОДАТИ
- ЕЩЕ О ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ
- РАВНОДУШИЕ
- УЧЕНИЕ
- ПОДГОТОВКА
- ПЛАН ТВОЕЙ СВЯТОСТИ
- ЛЮБОВЕ БОЖИЯ
- МИЛОСЕРДНЕ
- СРЕДСТВА
- ПРЕЧИСТАЯ ДЕВА
- ЦЕРКОВЬ
- БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
- ОБЩЕНИЕ СВЯТЬІХ
- О БЛАГОЧЕСТИИ
- ВЕРА
- СМИРЕННЕ
- ПОСЛУШАНИЕ
- БЕДНОСТЬ
- СДЕРЖАННОСТЬ
- РАДОСТЬ
- ДРУГИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ
- ИСПЬІТАНИЯ
- ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА
- ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
- ВОЛЯ БОЖИЯ
- СЛАВА БОЖИЯ
- ПРОЗЕЛИТИЗМ
- МАЛЬІЕ ДЕЛА
- ТАКТИКА
- ДУХОВНОЕ ДЕТСТВО
- ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
- ПРИЗЬІВ
- АПОСТОЛ
- АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
- УПОРСТВО
ПРЕДМЕТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Святой Хосемария Эскрива - Путь - Введение
К тебе, дорогой читатель, обращены эти проникновенные строки, эти лаконичные мысли: размышляй над каждым словом, усваивай их смысл. Дух Божий дышит на этих страницах. В каждом из афоризмов на тебя смотрит святой. Он видит твои намерения и ждет от тебя конкретных решений. Многие фразы остались незавершенными — чтобы ты дописал их своей жизнью, своим поведением. Не отступай: цель твоей жизни — сделать из страдания легкое и сладкое бремя. Для оттого ты стал учеником Наставника! Твой злейший враг — ты сам, ибо плоть твоя — немощная и "земная", а ты должен быть сильным и "небесным".
Мир — центр тяжести твоего тела. Центром тяжести твоей души должно стать небо. Посвяти Богу все чувства и стремления своего сердца — ибо оно полностью принадлежит Ему. Читатель, не отдыхай: бодрствуй... враг не спит. Если осуществишь в своей жизни тексты с той книги, если сделаешь из них пищу для своей души — то станешь непорочным рыцарем и совершенным подражателем Иисусу Христу. И с такими "Христами" как ты (ведь ты — другой Христос) мир вернется к былому величию, к древней славе своих святых, своих мудрецов, своих героев.
Витория, в праздник Святого Иосифа, 1939 г. Хавиер, Апостольский Администратор г. Витории.
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