Есть всюду свет - Человек в тоталитарном обществе

Дорогие старшеклассники! Прежде чем вы начнете знакомиться с этой книгой, хотелось бы поразмышлять с вами о вашем будущем. Речь не о том, какие профессии вы изберете, а о том, в какой стране будете жить — свободной, демократической или несвободной.

Что я разумею под словом «несвободной» ? Представьте себе своего сверстника, которого арестовали только за то, что он читал или просто держал в руках книгу, запрещенную теми, кто распоряжается людьми, имеет над ними власть, кто считает, что только они знают, как люди должны жить, что читать и даже что они должны думать. Его начинают допрашивать: кто дал книгу? Он отвечает: нашел на чердаке — и в самом деле, было так. Но ему не верят, кричат: «Гаденыш, говори правду! А ты, оказывается, из молодых да ранних!»

Осудят школьника или отпустят — в любом случае на него заведут секретное дело, устроят так, чтобы на него доносили его же сверстники, учителя, потом сослуживцы. Одни откажутся, а других запугают, заставят. И все потому, что он читал запретную книгу, а значит, знает то, что не положено знать, думает так, как не положено думать.

Знаю это не понаслышке - нечто подобное происходило со мной...

Отличались ли наши правители от фашистских? Те устраивали из неугодных им книг костры, а наши — изымали из библиотек «вредную для народа» литературу, и запуганные граждане сами «чистили» свои домашние библиотеки, сжигали запретные книги, рвали и по ночам выбрасывали на свалку. Но немецкие фашисты были у власти двенадцать лет, а большевики — семьдесят!

Людей, которые протестовали против такого порядка, бросали в лагеря, за колючую проволоку. А по другую сторону ее «свободные граждане» пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Пели и те, кто вовсе так не считал. Привычным становилось двоедушие. Людям внушали, что они — самые луч- шие в мире, что они — строители светлого будущего.

Хотите жить в такой стране? Если не хотите — читайте эту книгу.

Ошибочно полагать, что история — это вчерашний день, что завтра все начнется заново, с чистой страницы. Нет! Жизнь прошедших поколений продолжается в сегодняшнем, в нас самих, в наших представлениях, духовном складе, в событиях, запрограммированных в прошлом. Не верите? — читайте фрагменты романа Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».

...1944 год. Чеченцы, как и некоторые другие народы, по приказу Сталина насильно вывезены в Среднюю Азию. Избежавшие этой участи взялись за оружие. Руководители карательной операции не останавливаются ни перед чем, даже разоряют родовые кладбища чеченцев, мостят могильными камнями дорогу в горы.

Разве то, что происходит сегодня в Чечне, где взаимное ожесточение достигло предела, не последствие случившегося полвека назад?

И вот гибнут чеченцы, гибнут российские солдаты - мальчишки, еще недавно сидевшие за школьными партами.

Так прошлое отзывается в настоящем.

... сорок втором, когда мне исполнилось четырнадцать лет, судьба забросила меня в маленький уральский городок. Работал там в военном госпитале возчиком, ездил на станцию встречать санитарные поезда, приходившие с фронта. Вместе с такими же, как я, подростками с трудом подымал носилки с тяжелоранеными, осторожно укладывал на сено в телегу...

Я вел лошадь под уздцы по разбитой дороге, изо всех сил придерживая ее на ухабах. А за спиной — стоны, голос: «Полегче, сынок!»

В один из таких дней получил я письмо отца: «Сын мой, не могу держать тебя в неведении: умерла мама». Представляю, с какой мукой писалось оно!

Это человеческое НЕ МОГУ было абсолютно чуждым большевистским правителям для них не то что «держать в неведении», но и лгать людям было все одно, что умываться по утрам.

Эта ложь порой походила на черный юмор.

В 1937—1938 годах на запросы родных сообщалось: «осужден на 10 лет без права переписки» (а человек расстрелян). Минуло 10 лет, 20 — на запросы детей и внуков стали приходить ответы: умер в лагере в 43-м, 44-м — от инфаркта, воспаления легких...

В 60-е годы моя знакомая Елена Адамовна Стриковская, вдова одного из расстрелянных, сама отбывшая лагерный срок и реабилитированная, попросилась на прием к председателю Президиума Верховного Совета СССР Микояну, и он ее принял. В прошлом ее покойный муж был помощником Микояна и они дружили семьями.

Есть всюду свет - Человек в тоталитарном обществе

Возвращение, 2001.480 с. ISBN 5-7157-0127-9