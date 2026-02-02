Эстебрукс Пол - Выстоять в бурю – Учебное пособие - Рабочая тетрадь
Данная работа представляет собой результат многолетних исследований, проводившихся работниками международной миссии «Открытые двери» («Open Doors») как в государствах, где свобода совести ограничивается, так и в свободных странах. По мере сбора материала стало ясно, что так или иначе необходимо поделиться опытом успешного выживания, который приобрели церкви в условиях гонений. Поэтому настоящий труд сочетает в себе некоторые идеи предыдущих изданий с использованием новых материалов.
Подобное руководство (The Challenge: Victory) впервые было опубликовано в 1970 году доктором Эвереттом Бойсом (Everett Воусе), сотрудником азиатского отделения миссии «Открытые двери», как призыв к сопротивлению преследованиям. Большую помощь в осуществлении этого проекта оказали доктор Вигго Согаард (Viggo Sogaard), который проводил серьезные исследования данной темы в Таиланде, и преподобный Уолтер Раут мл. (Walter Routh Jr.), предоставивший материалы, основанные на его собственном опыте работы во Вьетнаме. С тех пор доктор Бойс несколько раз перерабатывал это руководство.
В конце 1970-х годов, после проведения конференции «Любовь к Африке», появилась маленькая, но очень полезная книга о неизбежности страданий в жизни христиан (Destined То Suffer).
В то же самое время доктор Ян Пит (Jan Pit) написал прекрасную работу, посвященную теме преследований за религиозные убеждения (Persecution: It Will Never Happen Here?).
В начале 1980-х годов отделение «Открытых дверей» в Соединенных Штатах выпустило в свет еще одно руководство, призванное помочь христианам успешно противостоять насилию (Victory in the Battle). Его подготовил Джордж Фрейзер (George Fraser).
Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Учебное пособие
Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 352 с.
ISBN 5-93925-030-0
Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Содержание
Благодарность
Введение. Выстоять в бурю
РАЗДЕЛ I. КРЕСТ
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Глава первая. Наш уникальный Спаситель
- Страдающий слуга
- Воскресший Господь
- Грядущий Царь
- Крестный путь сегодня
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Глава вторая. Наше уникальное призвание
- Ошибочное понимание страданий
- Что Библия говорит о страданиях
- Страдания и преследования сегодня
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Глава третья. Реакция на гонения
- Библейская реакция на страдания
- Варианты реакции неподготовленных христиан на возможность гонений
- Варианты реакции неподготовленных христиан на гонения
- Варианты реакции подготовленных христиан на гонения
- Заключение
РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ
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Глава четвертая. Что такое Церковь
- Основные требования к Церкву
- Функции Церкви
- Пример ранней Церкви
- Деятельность Церкви
- Победоносная Церковь
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Глава пятая. Бог поругаем не бывает
- Формы взаимоотношений поместной церкви и властей
- Гибкая политика Церкви
- Единство внутри Тела Христова
- Заключение
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Глава шестая. Живая Церковь
- Выражение веры в Церкви
- Внешние атрибуты выражения веры
- Домашние церкви
- Небольшие группы (ячейки)
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Глава седьмая. Христианская семья
- Библейский акцент на семье
- Божья защита семьи
- Трудности, с которыми сталкивается христианская семья
- Семья по модели Церкви
- Поддержка семьи Церковью
РАЗДЕЛ III. КОНФЛИКТ
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Глава восьмая. .Знать врага
- Кто наш враг?
- Происхождение нашего врага
- Деятельность нашего врага
- Заключение
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Глава девятая. Стратегия врага
- Методы сатаны
- Внешняя тактика врага
- Процесс преследований
-
Глава десятая. Действия сатаны, разрушающие душу
- Внутренняя тактика врага
- Меркантилизм
- Заключение
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Глава одиннадцатая. Духовная война
- Определение духовной войны
- Духовная война с зависимостью личности от демонических сил
- Как вести духовную войну
РАЗДЕЛ IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ
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Глава двенадцатая. Всеоружие Божие
- Оборонительное духовное вооружение
- Наступательное духовное вооружение
- Всеоружие Божие
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Глава тринадцатая. Божья поддержка: Святой Дух
- Святой Дух
- Сила Святого Духа
- Индивидуальные дары для блага всех
- Плоды Святого Духа
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Глава четырнадцатая. Божья поддержка: Библия
- Главный источник назидания
- Авторитет Писания
- Власть Писания
- Библия без границ
- Сохранение Библии
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Глава пятнадцатая. Божья поддержка: Молитва
- Сила в молитве
- Когда молиться
- Как и о чем молиться
- Другие параметры молитвы
- Специфический характер молитвы
- Пост
- День поста и молитвы
РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА
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Глава шестнадцатая. Возрастание в праведности
- Введение
- «Быть» наступает в результате желания «стать»
- Характер слуги
- Поведение слуги
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Глава семнадцатая. Любовь, проявленная в общении
- Введение
- Быть солью и светом в общине
- Гуманитарная помощь
- Любовь к другим людям
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Глава восемнадцатая. Долготерпение и увещевание
- Долготерпение
- Ободрение
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Глава девятнадцатая. Прощение и благодать
- Определение прощения
- Характеристика прощения
- Милость и благодать
РАЗДЕЛ VI. ПОБЕДА
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Глава двадцатая. Триумфальные победители
- Преданность Богу
- Секреты победы
- Кто я есть во Христе
РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1. Рекомендации к проведению одно-четырехдневных семинаров по учебному пособию «Выстоять в бурю»
- Приложение 2. Проповедь «Бог и Его страдающая Церковь»
- Приложение 3. Стив Хаас. Что сегодня сказал бы Иисус Церкви, столкнувшейся с гонениями?
- Приложение 4. Радикальное христианство. Фрагмент книги Боба Муэрхеда «О словах, сказанных к месту»
- Приложение 5. Фрагмент доклада Иохана Компаньена «На пороге нового тысячелетия» - Вызов, бросаемый Церкви - Ответ Церкви
- Приложение 6. Теория справедливой войны - Введение - Определение войны - Происхождение теории справедливой войны - Аргументы в пользу справедливой войны - Аргументы против справедливой войны - Заключение
- Приложение 7. Майкл Бурдо. Уроки советской эры
- Приложение 8. Уроки, извлеченные миссией «Открытые двери» из истории крушения коммунизма
Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадь
Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 128 с.
ISBN 5-93925-032-7
Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадь – Содержание
Введение
РАЗДЕЛ I. КРЕСТ
- Глава первая. Наш уникальный Спаситель
- Глава вторая. Наше уникальное призвание
- Глава третья. Реакция на гонения
РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ
- Глава четвертая. Что такое Церковь
- Глава пятая. Бог поругаем не бывает
- Глава шестая. Живая Церковь
- Глава седьмая. Христианская семья
РАЗДЕЛ III. КОНФЛИКТ
- Глава восьмая. .Знать врага
- Глава девятая. Стратегия врага
- Глава десятая. Действия сатаны, разрушающие душу
- Глава одиннадцатая. Духовная война
РАЗДЕЛ IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ
- Глава двенадцатая. Всеоружие Божие
- Глава тринадцатая. Божья поддержка: Святой Дух
- Глава четырнадцатая. Божья поддержка: Библия
- Глава пятнадцатая. Божья поддержка: Молитва
РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА
- Глава шестнадцатая. Возрастание в праведности
- Глава семнадцатая. Любовь, проявленная в общении
- Глава восемнадцатая. Долготерпение и увещевание
- Глава девятнадцатая. Прощение и благодать
РАЗДЕЛ VI. ПОБЕДА
- Глава двадцатая. Триумфальные победители
РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
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