Эстебрукс Пол - Выстоять в бурю – Учебное пособие - Рабочая тетрадь

Данная работа представляет собой результат многолетних исследований, проводившихся работниками международной миссии «Открытые двери» («Open Doors») как в государствах, где свобода совести ограничивается, так и в свободных странах. По мере сбора материала стало ясно, что так или иначе необходимо поделиться опытом успешного выживания, который приобрели церкви в условиях гонений. Поэтому настоящий труд сочетает в себе некоторые идеи предыдущих изданий с использованием новых материалов.

Подобное руководство (The Challenge: Victory) впервые было опубликовано в 1970 году доктором Эвереттом Бойсом (Everett Воусе), сотрудником азиатского отделения миссии «Открытые двери», как призыв к сопротивлению преследованиям. Большую помощь в осуществлении этого проекта оказали доктор Вигго Согаард (Viggo Sogaard), который проводил серьезные исследования данной темы в Таиланде, и преподобный Уолтер Раут мл. (Walter Routh Jr.), предоставивший материалы, основанные на его собственном опыте работы во Вьетнаме. С тех пор доктор Бойс несколько раз перерабатывал это руководство.

В конце 1970-х годов, после проведения конференции «Любовь к Африке», появилась маленькая, но очень полезная книга о неизбежности страданий в жизни христиан (Destined То Suffer).

В то же самое время доктор Ян Пит (Jan Pit) написал прекрасную работу, посвященную теме преследований за религиозные убеждения (Persecution: It Will Never Happen Here?).

В начале 1980-х годов отделение «Открытых дверей» в Соединенных Штатах выпустило в свет еще одно руководство, призванное помочь христианам успешно противостоять насилию (Victory in the Battle). Его подготовил Джордж Фрейзер (George Fraser).

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Учебное пособие

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 352 с.

ISBN 5-93925-030-0

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Содержание

Благодарность

Введение. Выстоять в бурю

РАЗДЕЛ I. КРЕСТ

Глава первая. Наш уникальный Спаситель Страдающий слуга Воскресший Господь Грядущий Царь Крестный путь сегодня

Глава вторая. Наше уникальное призвание Ошибочное понимание страданий Что Библия говорит о страданиях Страдания и преследования сегодня

Глава третья. Реакция на гонения Библейская реакция на страдания Варианты реакции неподготовленных христиан на возможность гонений Варианты реакции неподготовленных христиан на гонения Варианты реакции подготовленных христиан на гонения Заключение



РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ

Глава четвертая. Что такое Церковь Основные требования к Церкву Функции Церкви Пример ранней Церкви Деятельность Церкви Победоносная Церковь

Глава пятая. Бог поругаем не бывает Формы взаимоотношений поместной церкви и властей Гибкая политика Церкви Единство внутри Тела Христова Заключение

Глава шестая. Живая Церковь Выражение веры в Церкви Внешние атрибуты выражения веры Домашние церкви Небольшие группы (ячейки)

Глава седьмая. Христианская семья Библейский акцент на семье Божья защита семьи Трудности, с которыми сталкивается христианская семья Семья по модели Церкви Поддержка семьи Церковью



РАЗДЕЛ III. КОНФЛИКТ

Глава восьмая. .Знать врага Кто наш враг? Происхождение нашего врага Деятельность нашего врага Заключение

Глава девятая. Стратегия врага Методы сатаны Внешняя тактика врага Процесс преследований

Глава десятая. Действия сатаны, разрушающие душу Внутренняя тактика врага Меркантилизм Заключение

Глава одиннадцатая. Духовная война Определение духовной войны Духовная война с зависимостью личности от демонических сил Как вести духовную войну



РАЗДЕЛ IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ

Глава двенадцатая. Всеоружие Божие Оборонительное духовное вооружение Наступательное духовное вооружение Всеоружие Божие

Глава тринадцатая. Божья поддержка: Святой Дух Святой Дух Сила Святого Духа Индивидуальные дары для блага всех Плоды Святого Духа

Глава четырнадцатая. Божья поддержка: Библия Главный источник назидания Авторитет Писания Власть Писания Библия без границ Сохранение Библии

Глава пятнадцатая. Божья поддержка: Молитва Сила в молитве Когда молиться Как и о чем молиться Другие параметры молитвы Специфический характер молитвы Пост День поста и молитвы



РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА

Глава шестнадцатая. Возрастание в праведности Введение «Быть» наступает в результате желания «стать» Характер слуги Поведение слуги

Глава семнадцатая. Любовь, проявленная в общении Введение Быть солью и светом в общине Гуманитарная помощь Любовь к другим людям

Глава восемнадцатая. Долготерпение и увещевание Долготерпение Ободрение

Глава девятнадцатая. Прощение и благодать Определение прощения Характеристика прощения Милость и благодать



РАЗДЕЛ VI. ПОБЕДА

Глава двадцатая. Триумфальные победители Преданность Богу Секреты победы Кто я есть во Христе



РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендации к проведению одно-четырехдневных семинаров по учебному пособию «Выстоять в бурю»

Приложение 2. Проповедь «Бог и Его страдающая Церковь»

Приложение 3. Стив Хаас. Что сегодня сказал бы Иисус Церкви, столкнувшейся с гонениями?

Приложение 4. Радикальное христианство. Фрагмент книги Боба Муэрхеда «О словах, сказанных к месту»

Приложение 5. Фрагмент доклада Иохана Компаньена «На пороге нового тысячелетия» - Вызов, бросаемый Церкви - Ответ Церкви

Приложение 6. Теория справедливой войны - Введение - Определение войны - Происхождение теории справедливой войны - Аргументы в пользу справедливой войны - Аргументы против справедливой войны - Заключение

Приложение 7. Майкл Бурдо. Уроки советской эры

Приложение 8. Уроки, извлеченные миссией «Открытые двери» из истории крушения коммунизма

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадь

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 128 с.

ISBN 5-93925-032-7

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадь – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. КРЕСТ

Глава первая. Наш уникальный Спаситель

Глава вторая. Наше уникальное призвание

Глава третья. Реакция на гонения

РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ

Глава четвертая. Что такое Церковь

Глава пятая. Бог поругаем не бывает

Глава шестая. Живая Церковь

Глава седьмая. Христианская семья

РАЗДЕЛ III. КОНФЛИКТ

Глава восьмая. .Знать врага

Глава девятая. Стратегия врага

Глава десятая. Действия сатаны, разрушающие душу

Глава одиннадцатая. Духовная война

РАЗДЕЛ IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ

Глава двенадцатая. Всеоружие Божие

Глава тринадцатая. Божья поддержка: Святой Дух

Глава четырнадцатая. Божья поддержка: Библия

Глава пятнадцатая. Божья поддержка: Молитва

РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА

Глава шестнадцатая. Возрастание в праведности

Глава семнадцатая. Любовь, проявленная в общении

Глава восемнадцатая. Долготерпение и увещевание

Глава девятнадцатая. Прощение и благодать

РАЗДЕЛ VI. ПОБЕДА

Глава двадцатая. Триумфальные победители

РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ