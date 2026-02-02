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Эстебрукс Пол - Выстоять в бурю – Учебное пособие - Рабочая тетрадь

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, **Persecution Secret Services, Educational
Данная работа представляет собой результат многолетних исследований, проводившихся работниками международной миссии «Открытые двери» («Open Doors») как в государствах, где свобода совести ограничивается, так и в свободных странах. По мере сбора материала стало ясно, что так или иначе необходимо поделиться опытом успешного выживания, который приобрели церкви в условиях гонений. Поэтому настоящий труд сочетает в себе некоторые идеи предыдущих изданий с использованием новых материалов.
Подобное руководство (The Challenge: Victory) впервые было опубликовано в 1970 году доктором Эвереттом Бойсом (Everett Воусе), сотрудником азиатского отделения миссии «Открытые двери», как призыв к сопротивлению преследованиям. Большую помощь в осуществлении этого проекта оказали доктор Вигго Согаард (Viggo Sogaard), который проводил серьезные исследования данной темы в Таиланде, и преподобный Уолтер Раут мл. (Walter Routh Jr.), предоставивший материалы, основанные на его собственном опыте работы во Вьетнаме. С тех пор доктор Бойс несколько раз перерабатывал это руководство.
В конце 1970-х годов, после проведения конференции «Любовь к Африке», появилась маленькая, но очень полезная книга о неизбежности страданий в жизни христиан (Destined То Suffer).
В то же самое время доктор Ян Пит (Jan Pit) написал прекрасную работу, посвященную теме преследований за религиозные убеждения (Persecution: It Will Never Happen Here?).
В начале 1980-х годов отделение «Открытых дверей» в Соединенных Штатах выпустило в свет еще одно руководство, призванное помочь христианам успешно противостоять насилию (Victory in the Battle). Его подготовил Джордж Фрейзер (George Fraser).

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Учебное пособие

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 352 с.
ISBN 5-93925-030-0

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Содержание

Благодарность
Введение. Выстоять в бурю
РАЗДЕЛ I. КРЕСТ
  • Глава первая. Наш уникальный Спаситель
    • Страдающий слуга
    • Воскресший Господь
    • Грядущий Царь
    • Крестный путь сегодня
  • Глава вторая. Наше уникальное призвание
    • Ошибочное понимание страданий
    • Что Библия говорит о страданиях
    • Страдания и преследования сегодня
  • Глава третья. Реакция на гонения
    • Библейская реакция на страдания
    • Варианты реакции неподготовленных христиан на возможность гонений
    • Варианты реакции неподготовленных христиан на гонения
    • Варианты реакции подготовленных христиан на гонения
    • Заключение
РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ
  • Глава четвертая. Что такое Церковь
    • Основные требования к Церкву
    • Функции Церкви
    • Пример ранней Церкви
    • Деятельность Церкви
    • Победоносная Церковь
  • Глава пятая. Бог поругаем не бывает
    • Формы взаимоотношений поместной церкви и властей
    • Гибкая политика Церкви
    • Единство внутри Тела Христова
    • Заключение
  • Глава шестая. Живая Церковь
    • Выражение веры в Церкви
    • Внешние атрибуты выражения веры
    • Домашние церкви
    • Небольшие группы (ячейки)
  • Глава седьмая. Христианская семья
    • Библейский акцент на семье
    • Божья защита семьи
    • Трудности, с которыми сталкивается христианская семья
    • Семья по модели Церкви
    • Поддержка семьи Церковью
РАЗДЕЛ III. КОНФЛИКТ
  • Глава восьмая. .Знать врага
    • Кто наш враг?
    • Происхождение нашего врага
    • Деятельность нашего врага
    • Заключение
  • Глава девятая. Стратегия врага
    • Методы сатаны
    • Внешняя тактика врага
    • Процесс преследований
  • Глава десятая. Действия сатаны, разрушающие душу
    • Внутренняя тактика врага
    • Меркантилизм
    • Заключение
  • Глава одиннадцатая. Духовная война
    • Определение духовной войны
    • Духовная война с зависимостью личности от демонических сил
    • Как вести духовную войну
РАЗДЕЛ IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ
  • Глава двенадцатая. Всеоружие Божие
    • Оборонительное духовное вооружение
    • Наступательное духовное вооружение
    • Всеоружие Божие
  • Глава тринадцатая. Божья поддержка: Святой Дух
    • Святой Дух
    • Сила Святого Духа
    • Индивидуальные дары для блага всех
    • Плоды Святого Духа
  • Глава четырнадцатая. Божья поддержка: Библия
    • Главный источник назидания
    • Авторитет Писания
    • Власть Писания
    • Библия без границ
    • Сохранение Библии
  • Глава пятнадцатая. Божья поддержка: Молитва
    • Сила в молитве
    • Когда молиться
    • Как и о чем молиться
    • Другие параметры молитвы
    • Специфический характер молитвы
    • Пост
    • День поста и молитвы
РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА
  • Глава шестнадцатая. Возрастание в праведности
    • Введение
    • «Быть» наступает в результате желания «стать»
    • Характер слуги
    • Поведение слуги
  • Глава семнадцатая. Любовь, проявленная в общении
    • Введение
    • Быть солью и светом в общине
    • Гуманитарная помощь
    • Любовь к другим людям
  • Глава восемнадцатая. Долготерпение и увещевание
    • Долготерпение
    • Ободрение
  • Глава девятнадцатая. Прощение и благодать
    • Определение прощения
    • Характеристика прощения
    • Милость и благодать
РАЗДЕЛ VI. ПОБЕДА
  • Глава двадцатая. Триумфальные победители
    • Преданность Богу
    • Секреты победы
    • Кто я есть во Христе
РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Приложение 1. Рекомендации к проведению одно-четырехдневных семинаров по учебному пособию «Выстоять в бурю»
  • Приложение 2. Проповедь «Бог и Его страдающая Церковь»
  • Приложение 3. Стив Хаас. Что сегодня сказал бы Иисус Церкви, столкнувшейся с гонениями?
  • Приложение 4. Радикальное христианство. Фрагмент книги Боба Муэрхеда «О словах, сказанных к месту»
  • Приложение 5. Фрагмент доклада Иохана Компаньена «На пороге нового тысячелетия» - Вызов, бросаемый Церкви - Ответ Церкви
  • Приложение 6. Теория справедливой войны - Введение - Определение войны - Происхождение теории справедливой войны - Аргументы в пользу справедливой войны - Аргументы против справедливой войны - Заключение
  • Приложение 7. Майкл Бурдо. Уроки советской эры
  • Приложение 8. Уроки, извлеченные миссией «Открытые двери» из истории крушения коммунизма

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадьПол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадь

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2003. – 128 с.
ISBN 5-93925-032-7

Пол Эстебрукс – Выстоять в бурю – Рабочая тетрадь – Содержание

Введение
РАЗДЕЛ I. КРЕСТ
  • Глава первая. Наш уникальный Спаситель
  • Глава вторая. Наше уникальное призвание
  • Глава третья. Реакция на гонения
РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ
  • Глава четвертая. Что такое Церковь
  • Глава пятая. Бог поругаем не бывает
  • Глава шестая. Живая Церковь
  • Глава седьмая. Христианская семья
РАЗДЕЛ III. КОНФЛИКТ
  • Глава восьмая. .Знать врага
  • Глава девятая. Стратегия врага
  • Глава десятая. Действия сатаны, разрушающие душу
  • Глава одиннадцатая. Духовная война
РАЗДЕЛ IV. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ
  • Глава двенадцатая. Всеоружие Божие
  • Глава тринадцатая. Божья поддержка: Святой Дух
  • Глава четырнадцатая. Божья поддержка: Библия
  • Глава пятнадцатая. Божья поддержка: Молитва
РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА
  • Глава шестнадцатая. Возрастание в праведности
  • Глава семнадцатая. Любовь, проявленная в общении
  • Глава восемнадцатая. Долготерпение и увещевание
  • Глава девятнадцатая. Прощение и благодать
РАЗДЕЛ VI. ПОБЕДА
  • Глава двадцатая. Триумфальные победители
РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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