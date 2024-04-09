Эстеп - Роудкап - Джонсон - Ответь на Его призыв - Отражай Его характер - Руководи Его Церковью - Радуйся Его народу
Мне нравятся совместные обеды в церкви! Столы ломятся от того, что каждый принес с собой. Вы чувствуете приятный аромат еще до того, как войдете в обеденный зал. Однако, имея определенный опыт участия в таких обедах, могу ответственно заявить о том, что то, что люди приносят с собой, далеко не одинаково вкусно. Мы спешим пробраться к тем блюдам, которые приготовили члены церкви с признанными кулинарными способностями, и, быть может, попробуем из вежливости еду того, кто такими способностями похвастаться не может (Ведь нет ничего хуже после такого обеда забрать домой свою кастрюлю с едой, к которой совсем никто не притронулся).
Служа старейшиной в своей общине, вы должны задать себе такой вопрос: «А что я приношу на общий лидерский стол?» Какими компетенциями вы делитесь в служении для Божьего Царства? Если старейшины некомпетентны, то они мало что могут привнести в общее развитие церковного служения. Призвание? Да. Характер? Да. Но, не будучи компетентными, вы не сможете эффективно вести за собой церковь. Эта книга рассматривает те компетенции, которые просто необходимы старейшине в его служении.
Здоровье общины напрямую зависит от здоровья ее ства. Без него шансы на то, что община покажет не только количественный, но и качественный духовный рост, крайне невелики. И этот принцип лежит в основе этой серии: здоровое руководство способствует развитию здоровой жизни общины. Если мы хотим видеть церковь здоровой, то должны обратить внимание на состояние ее старейшин. Эта книга призвана направить, обучить, и, в конечном итоге, сделать компетентными лидеров общины, тех старейшин, которые всецело посвящают себя заботе о Божьей пастве. Бог призывает нас по мере того, как мы несем служение старейшины в Теле Христа, отражать в своем характере Его характер.
Христианское руководство основано на Божьем призыве к служению, призыве, на который мы должны дать ОТВЕТ. О пригодности человека к служению можно судить по его жизни, являющей христианский характер, зрелость. Мы ОТРАЖАЕМ Его характер. Далее, старейшина должен быть компетентным', иметь необходимые способности, чтобы РУКОВОДИТЬ Божьим народом. Наконец, общество — как церковная община, так и социальное окружение — является тем пространством, в котором старейшина проявляет себя как руководитель общины, и он становится свидетельством для окружающих людей по мере того, как он РАДУЕТСЯ Его народу. Все эти четыре составляющих необходимы в христианском руководстве, и никакую из них нельзя опустить.
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Ответь на Его призыв
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2013. — 128 с.
ISBN 978-5-905340-08-6
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Ответь на Его призыв – Содержание
Введение
- I · Призвание старейшины
- 2· Обращение и преображение старейшины
- 3 · Библейский портрет старейшины
- 4· Эффективный процесс избрания старейшины
- 5· Управление советом старейшин
- 6· Оценка служения старейшин
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Отражай Его характер
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2013. — 136 с.
ISBN 978-5-905340-09-3
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Отражай Его характер – Содержание
Введение
- 1 · Разум старейшины
- 2· Духовный рост и формирование старейшины
- 3 · Старейшина и молитва
- 4· Сохранение характера
- 5· Восстановление характера
- б· Образцовый характер (распорядительство)
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Руководи Его Церковью
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2013. — 128 с.
ISBN 978-5-905340-10-9
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Руководи Его Церковью – Содержание
Введение
- 1. Смотрим вглубь: руководим посредством обучения
- 2. Смотрим вокруг: руководим посредством аналитического мышления и принятия решений
- 3. Смотрим вперед: руководим посредством стратегического планирования
- 4. Берем под свой покров: руководим через наставничество
- 5. Берем с собой: руководим, проявляя заботу пастыря
- 6. Наделяем ответственностью: руководство и церковная дисциплина
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Радуйся Его Народу
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2013. — 128 с.
ISBN 978-5-905340-11-6
Джим Эстеп, Дэвид Роудкап, Гари Джонсон - Радуйся Его Народу – Содержание
Введение
- 1 · Радуемся своей семье
- 2 · Радуемся своему отцу
- 3 · Радуемся дружбе со своими по вере
- 4· Радуемся неверующим
- 5 · Радуемся коллегам-старейшинам
- 6 . Радуемся трудным людям
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