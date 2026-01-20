Первозданная природа и Первозданная Женщина — два вида, которым угрожает полное исчезновение.

На протяжении длительного времени женская инстинктивная природа подвергалась гонению, грабежу и злоупотреблениям. Подобно любой дикой природе, она всегда страдала от неразумного обращения. Оглядываясь в прошлое, можно заметить, что в течение нескольких тысяч лет ей отводился самый низменный уровень души. В ходе истории духовные земли Первозданной Женщины опустошались и выжигались, ее убежища сносились бульдозерами, а естественные циклы превращались в искусственные ритмы ради ублажения других.

Потеря нами чувства собственной первозданности совсем не случайно совпадает по времени с исчезновением девственной природы на планете. Не так уж трудно понять, почему и древние леса, и дряхлые женщины считаются не самыми важными ресурсами человечества. Это вовсе не тайна. Нельзя также объяснить случайным совпадением то, что волки, койоты, медведи и диковатые женщины в чем-то схожи между собой: в человеческом представлении их связывают общие инстинктуальные архетипы, в силу которых за ними утвердилась репутация — несправедливая — безжалостных, изначально и чрезвычайно опасных и алчных существ.

Кларисса Пинкола Эстес - Бегущая с волками - Женский архетип в мифах и сказаниях

М.: ООО Книжное издательство «София», 2015. — 448 с.

ISBN 978-5-906686-30-5

Кларисса Пинкола Эстес - Бегущая с волками - Женский архетип в мифах и сказаниях - Содержание

Введение - Песнь над костями

Глава 1. Вой: возрождение Дикой Женщины - Глава 2. Выследить захватчика: первая инициация - Глава 3. Разнюхать факты: возвращение интуиции как инициация - Глава 4. Пара: союз с другим - Глава 5. Охота: когда сердце — одинокий охотник - Глава 6. Найти свою стаю: принадлежность как благодать - Глава 7. Счастливое тело: дикая плоть - Глава 8. Самосохранение: как обнаружить капканы, ловушки и яд в приманке - Глава 9. Чувство дома: возврат к себе - Глава 10. Чистая вода: пища для творческой жизни - Глава 11. Жар: вернуть священную чувственность - Глава 12. Пометить территорию: границы ярости и прощения - Глава 13. Боевые шрамы: членство в клане раненых - Глава 14. La selva subterranea: посвящение в подземном лесу - Глава 15. Выслеживание: canto hondo, глубинная песнь - Глава 16. Волчья ресница

Послесловие. Сказка как лекарство

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Приложение

Примечания