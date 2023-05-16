Этчес - Библейское богословие - Обзор Библии - Библейский лексикон
Система в изучении Библии нужна не только для нашего образования; кроме этого, она позволяет противостоять различным философским учениям, которые представляют собой систематизацию разрозненных идей. Только получив систему, — т.е. сгруппировав и упорядочив имеющиеся факты особым образом, — мы оказываемся во всеоружии. Но при этом мы полагаем, что теология не должна представлять собой набор «сухих» фактов.
Ведь богословие — это не что иное, как систематически изложенное учение Слова Божьего, и если человек верит этому учению и поступает соответственно, то жизнь его непременно преобразится. Христианин, который изучил доктрину и руководствуется ею во всех своих поступках — это и есть настоящий христианин, и его не собьют с истинного пути идеи, чуждые христианскому Откровению.
Стефан Этчес - Библейское богословие
148 стр. © 2014 by Stephen Etches
Стефан Этчес - Библейское богословие - Оглавление
Введение
- A) Определение
- Б) Преимуществa системaтической теологии
- В) Предпосылки теологии
Теология
- A) Бог — Личность Дух
- Б) Отношение Богa к человеку
- В) Отношение Богa к вселенной
- Г) Божьи приоритеты
- Д) Троичность Богa (Троицa)
- Е) Бог и творение
- Ж) История вырaботки догмaтa
Aнтропология
Введение
- A) Библейская перспектива
- Б) Строение человека
- В) Происхождение человеческой души.
- Г) Развитие человека
- Д) Мужчина и женщина
Хaмaртиология
Введение
- А) Грехопадение человека
- Б) Грех
- В) Первородный грех
- Г) Исторический обзор учения
Христология
- A) Христология Ветхого зaветa
- Б) Христология Нового зaветa
- В) Рaзличные мнения
Сотериология
Введение
Сотериология I
- A) Принцип спaсения
- Б) Учение Ветхого зaветa
- В) Учение Нового зaветa
- Г) Рaзличные концепции делa Христовa
Сотериология II
- A) Обрaщение
- Б) Опрaвдaние
- В) Единение с Христом
- Г) Освящение
- Д) Сыновство
- Е) Усыновление
- Ж) Блaгодaть
- З) Избрaнность и преднaзнaчение
- И) Зов Божий
- Й) Твердaя верa в спaсение
- К) Ереси
Пневмaтология
Введение
- A) Сущность Святого Духа
- Б) Действие Святого Духа
- В) Историческая дискуссия о личности Святого Духа
Экклезиология
Определение
- A) Отношение церкви к Богу
- Б) Отношения церкви к миру
- В) Хaрaктеристики церкви
- Г) Цели и функции церкви
- Д) Служение и руководство церковью
- E) Различные концепции служения
- Ж) Рaзличные концепции церкви
- З) Современные формы церковного упрaвления
- И) Церковные обряды и тaинствa
- Й) Будущее церкви
Эсхaтология
Введение
- А) Термины, имеющие отношение к эсхaтологии
- Б) Глaвные вопросы
- В) Эсхaтологические события
Aнгелология
- Введение
- А) Ангелы
- Б) Демоны и злые aнгелы
- В) Сaтaнa
Библиология
- А) Откровение
- Б) Боговдохновенность
- В) Авторитетность
- Г) Безошибочность
- Д) Библейские затруднения
- Е) Кaноничность
- Ж) Текст
- З) Толковaние Священого Писaния
Библиография
Авторы Евангелий писали с разных точек зрения и для разных читателей. Матфей и Иоанн были апостолами из двенадцати, в отличие от Марка и Луки, которые выражали мысли апостолов Петра и Павла. Важно знать, как именно организован материал Евангелий, и что их авторы стремились донести до аудитории
Др. Стефан Этчес - Обзор Библии
2014 г.
второе издание
Др. Стефан Этчес - Обзор Библии - Оглавление
Предисловие
Библия
Ветхий Завет
Структура ВЗ
Канон
Апокрифы
Центральная Тема
Как Пользоваться Ветхим Заветом?
Закон
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
Тема для Обсуждения: Важные Концепции Закона
Пророки
- Иисус Навин
- Книга Судей
- Книга Руфь
- Книги Царств
- Царство
- Саул
- Давид
- Соломон
- Северное Царство
- Южное Царство
- Читая Пророков, Необходимо Помнить Следующее:
- Богословие Пророков
- Эсхатологическая Тема
Пророки Ветхого Завета
- Введение
- Иоиль
Период I: Перед Падением Северного Царства
- 1) Амос
- 2) Осия
- 3) Иона
- 4) Исаия
- 5) Михей
Период II: Пророки Последних Лет Иудейского Царства
- 1) Софония
- 2. Иеремия
- 3) Наум
- 4) Аввакум
- 5) Авдий
Период III. Пророки Эпохи Изгнания
- 1) Иезекииль
- 2) Даниил
Период IV. Пророки Эпохи После Изгнания
- 1) Аггей
- 2) Захария
- 3) Малахия
Хронология во Времена Разделенного Царства
Подробная Хронология
- Ассирийская Империя
- Вавилонская Империя
- Персидская Империя
- Греческая Империя
- Римская Империя
Писания
- Книги Премудрости
- Книга Екклесиаста
- Песнь Песней
- Книга Иова
- Книга Притчей
- Псалтирь
-
Апокалипсическая Литература
- Даниил
- Книга Есфирь
- Паралипоменон
Межзаветный Период
Новый Завет
- Структура Нового Завета
- Канон НЗ
- Послания Павла
- Евангелия: Их Содержание и Назначение
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния Святых Апостолов
- Писания Апостолов
- Послания — Книга Откровения
- Послание к Римлянам
- Первое и Второе Послания к Коринфянам
- Первое Послание к Коринфянам
- Второе Послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое Послание к Фессалоникийцам
- Второе Послание к Фессалоникийцам
- Пасторские Послания
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Послание Иакова
- Первое Послание Петра
- Второе Послание Петра
- Послание Иуды
- Первое Послание Иоанна
- Книга Откровения
Библейская Хронология
- Период Египетского Господства
- Период Ассирийского Господства
- Период Вавилонского Господства
- Период Персидского Господства
- Период Греческого Господства
- Период Римского Господства
Библиография
Побеждённые аммонитяне платили дань победителям, но окончательно не покорились и при удобных случаях прибегали к мести. Так, они помогали ассирийцам при разрушении Израильского царства (720 г. до н. э.) и халдеям при уничтожении Иудейского царства (598 г. до н. э.) (4 Цар. 24:2); когда Гедалия стал собирать вокруг себя остатки разгромленного народа, Ваалис, царь аммонитян, подослал к нему убийц (Иер. 40:14) и после его убийства скрыл их у себя (Иер. 41:15). Далее, аммонитяне были в числе враждебных народов, противившихся реставрации Иерусалима (в 585 г. до н. э.) по возвращении евреев из Вавилона (Неем. 4:7) и сражались с евреями еще во время Маккавеев (1 Мак. 1:6). Имя аммонитян упоминается еще во II веке н. э. неоднократно в Мишне и у Иустина Мученика в его Dialogus cum Tryphone ludaeo, 272; затем имя аммонитян исчезает из истории и уже Ориген (к Иов. 1) обозначает страну аммонитян общим именем Аравии.
др. Стефан Этчес - Библейский лексикон
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др. Стефан Этчес - Библейский лексикон - Оглавление
- АККАДЕ
- АММОНИТЯНЕ
- АМОРЕИ
- АССИРИЯ
- ВАВИЛОНИЯ
- ГРЕЧЕСKAЯ ИМПЕРИЯ
- ЕГИПЕТ
- КАССИТЫ
- КУШ
- МАДИАНИТЯНЕ
- МИТАННИ
- МОАВ
- НАБАТЕЙСКОЕ ЦАРСТВО
- НУБИЯ
- ПАРФИЯ
- ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ
- ПУНТ
- РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
- САБЕЙСКОЕ ЦАРСТВО
- СИРИЯ
- СКИФЫ
- ТАБЛИЦА НАРОДОВ
- УРАРТУ
- ФИЛИСТИМЛЯНЕ
- ФИНИКИЯ
- ФРАКИЙЦЫ
- ФРИГИЯ
- ХЕТТЫ
- ХУРРИТЫ
- ШУМЕР
- ЭДОМ
- ЭЛАМ
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