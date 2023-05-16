Система в изучении Библии нужна не только для нашего образования; кроме этого, она позволяет противостоять различным философским учениям, которые представляют собой систематизацию разрозненных идей. Только получив систему, — т.е. сгруппировав и упорядочив имеющиеся факты особым образом, — мы оказываемся во всеоружии. Но при этом мы полагаем, что теология не должна представлять собой набор «сухих» фактов.

Ведь богословие — это не что иное, как систематически изложенное учение Слова Божьего, и если человек верит этому учению и поступает соответственно, то жизнь его непременно преобразится. Христианин, который изучил доктрину и руководствуется ею во всех своих поступках — это и есть настоящий христианин, и его не собьют с истинного пути идеи, чуждые христианскому Откровению.

Стефан Этчес - Библейское богословие

148 стр. © 2014 by Stephen Etches

Стефан Этчес - Библейское богословие - Оглавление

Введение

A) Определение

Б) Преимуществa системaтической теологии

В) Предпосылки теологии

Теология

A) Бог — Личность Дух

Б) Отношение Богa к человеку

В) Отношение Богa к вселенной

Г) Божьи приоритеты

Д) Троичность Богa (Троицa)

Е) Бог и творение

Ж) История вырaботки догмaтa

Aнтропология

Введение

A) Библейская перспектива

Б) Строение человека

В) Происхождение человеческой души.

Г) Развитие человека

Д) Мужчина и женщина

Хaмaртиология

Введение

А) Грехопадение человека

Б) Грех

В) Первородный грех

Г) Исторический обзор учения

Христология

A) Христология Ветхого зaветa

Б) Христология Нового зaветa

В) Рaзличные мнения

Сотериология

Введение

Сотериология I

A) Принцип спaсения

Б) Учение Ветхого зaветa

В) Учение Нового зaветa

Г) Рaзличные концепции делa Христовa

Сотериология II

A) Обрaщение

Б) Опрaвдaние

В) Единение с Христом

Г) Освящение

Д) Сыновство

Е) Усыновление

Ж) Блaгодaть

З) Избрaнность и преднaзнaчение

И) Зов Божий

Й) Твердaя верa в спaсение

К) Ереси

Пневмaтология

Введение

A) Сущность Святого Духа

Б) Действие Святого Духа

В) Историческая дискуссия о личности Святого Духа

Экклезиология

Определение

A) Отношение церкви к Богу

Б) Отношения церкви к миру

В) Хaрaктеристики церкви

Г) Цели и функции церкви

Д) Служение и руководство церковью

E) Различные концепции служения

Ж) Рaзличные концепции церкви

З) Современные формы церковного упрaвления

И) Церковные обряды и тaинствa

Й) Будущее церкви

Эсхaтология

Введение

А) Термины, имеющие отношение к эсхaтологии

Б) Глaвные вопросы

В) Эсхaтологические события

Aнгелология

Введение

А) Ангелы

Б) Демоны и злые aнгелы

В) Сaтaнa

Библиология

А) Откровение

Б) Боговдохновенность

В) Авторитетность

Г) Безошибочность

Д) Библейские затруднения

Е) Кaноничность

Ж) Текст

З) Толковaние Священого Писaния

Библиография

Авторы Евангелий писали с разных точек зрения и для разных читателей. Матфей и Иоанн были апостолами из двенадцати, в отличие от Марка и Луки, которые выражали мысли апостолов Петра и Павла. Важно знать, как именно организован материал Евангелий, и что их авторы стремились донести до аудитории Др. Стефан Этчес - Обзор Библии 2014 г. второе издание Др. Стефан Этчес - Обзор Библии - Оглавление Предисловие Библия Ветхий Завет Структура ВЗ Канон Апокрифы Центральная Тема Как Пользоваться Ветхим Заветом? Закон Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие Тема для Обсуждения: Важные Концепции Закона Пророки Иисус Навин

Книга Судей

Книга Руфь

Книги Царств

Царство

Саул

Давид

Соломон

Северное Царство

Южное Царство

Читая Пророков, Необходимо Помнить Следующее:

Богословие Пророков

Эсхатологическая Тема Пророки Ветхого Завета Введение

Иоиль Период I: Перед Падением Северного Царства 1) Амос

2) Осия

3) Иона

4) Исаия

5) Михей Период II: Пророки Последних Лет Иудейского Царства 1) Софония

2. Иеремия

3) Наум

4) Аввакум

5) Авдий Период III. Пророки Эпохи Изгнания 1) Иезекииль

2) Даниил Период IV. Пророки Эпохи После Изгнания 1) Аггей

2) Захария

3) Малахия Хронология во Времена Разделенного Царства Подробная Хронология Ассирийская Империя

Вавилонская Империя

Персидская Империя

Греческая Империя

Римская Империя Писания Книги Премудрости

Книга Екклесиаста

Песнь Песней

Книга Иова

Книга Притчей

Псалтирь

Апокалипсическая Литература Даниил Книга Есфирь Паралипоменон

Межзаветный Период Новый Завет Структура Нового Завета

Канон НЗ

Послания Павла

Евангелия: Их Содержание и Назначение

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния Святых Апостолов

Писания Апостолов

Послания — Книга Откровения

Послание к Римлянам

Первое и Второе Послания к Коринфянам

Первое Послание к Коринфянам

Второе Послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое Послание к Фессалоникийцам

Второе Послание к Фессалоникийцам

Пасторские Послания

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Послание Иакова

Первое Послание Петра

Второе Послание Петра

Послание Иуды

Первое Послание Иоанна

Книга Откровения Библейская Хронология Период Египетского Господства

Период Ассирийского Господства

Период Вавилонского Господства

Период Персидского Господства

Период Греческого Господства

Период Римского Господства Библиография