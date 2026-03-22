Книга представляет основные результаты научного проекта «Этика войны в странах православной культуры: осмысление индивидуального опыта и реконструкция нормативной модели поведения», выполненного при поддержке Российского научного фонда. Идея проекта и основная методология принадлежат профессору университета Белграда, известному сербскому философу, ученику Ж. Деррида, автору многочисленных публикаций, посвященных анализу проблематики конфликта, насилия и войны, — Петару Бояничу.

Проект был нацелен на исследование моделей нравственного выбора, осуществляемого принимавшими участие в боевых действиях индивидами. Главной задачей было ответить на вопрос: как оставаться человеком в нечеловеческой ситуации ? Такая постановка вопроса имеет философско-антропологический характер, отличаясь от распространенных в англо-американской аналитической традиции нормативных подходов, предлагающих то или иное обоснование войны (теории справедливой войны) и навязывающих регламентацию поведения комбатантов на основе абстрактно понимаемых прав человека.

Мы исходили из представления о том, что действительные ценности не столько декларируются и кодифицируются, сколько «воплощаются» и «проживаются» индивидами в конкретных ситуациях, и, соответственно, к их формированию и контекстуализации следует подходить не через навязываемое нормоустановление, а изучать на основе анализа эмпирического материала — свидетельств об опыте войны и нравственном выборе самих участников боевых действий. Лишь в результате изучения функционирования морального выбора в конкретных ситуациях и осмысления опыта войны возможна реконструкция этоса и формулирование этики войны.

Этика войны в странах православной культуры

Коллективная монография

Науч. ред. П. Боянич

СПб.: Владимир Даль, 2022. 311 с.

ISBN 978-5-93615-320-4

Этика войны в странах православной культуры - Оглавление

Предисловие (Е. С. Черепанова)

Введение. Насилие и противонасилие. О правильном сопротивлении (И. Боянич)

Часть I. Этика войны в контексте православной культуры: основные концепты

Глава 1. Насилие, сила и победа (И. Боянич)

Глава 2. Война и вера в русской мысли начала XX века: Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, А. А. Керсновский (А. М. Давлетшина)

Глава 3. Концепция «христолюбивого воинства» (А. С. Луньков)

Глава 4. Концепт партизана в белорусской этике войны (А. Ю. Дудчик)

Глава 5. «Живая религия» в испытании войной: сакральное, нравственное и чудесное в личном опыте верующих (А. С. Меньшиков)

Глава 6. Современные войны: трансформации и традиции (И. Н. Сидоренко)

Часть II. Ценностные ориентации в горизонте персонального морального опыта

Глава 7. Этика и анатомия воинского неповиновения в Восточной Римской империи (395-602 гг.) (А. Д. Назаров)

Глава 8. Православный священник в войнах Χ Ι Χ -Χ Χ веков (Д. М. Латышев)

Глава 9. Православный священник в современной войне (А. С. Луньков)

Глава 10. Смысл смерти на войне в письмах советских солдат 1939-1945 годов (Е. С. Черепанова)

Глава 11. Беженцы Великой Отечественной и Чеченских войн о ситуациях морального выбора (А. М. Давлетшина)

Глава 12. Медицинские сестры в Афганистане и Чечне: опыт сострадания и милосердия (Е. С. Черепанова)

Глава 13. Оператор БПЛА: проблема анализа морального опыта (Г. А. Ведерников)

Об авторах