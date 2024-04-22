Эткинд - Эрос невозможного
Интеллектуальная история России XX века внутри страны оказалась фальсифицированной в не меньшей степени, чем ее политическая история. Результаты исследований западных историков и историков-эмигрантов, свободные от идеологического пресса, до сих пор, к сожалению, в России остаются малоизвестны. Впрочем, эти исследования в ряде случаев тоже оказывались ограниченными как вследствие недоступности архивов, так и в результате дистанции между их авторами и интересующим их советским опытом. Несчастно общество, правда о котором пишется другими; но и эта правда бывает ущербна — неполна и монологична.
История, написанная изнутри — и тем более изнутри глобального исторического кризиса, — неизбежно субъективна. Но это именно та субъективность, в которой нуждается меняющееся общество. Непосредственное переживание исторического процесса искажает перспективу; но и обогащает ее опытом людей, точно знающих, к чему привела сегодня их История.
Русская традиция не знала и до сих пор не знает такой специализации профессионалов, какая привычна на Западе; академическая и художественная культуры были в ней слиты одними и теми же духовными влияниями и политическими идеями. В истории психоанализа в России участвовали не только врачи и психологи, но и поэтыдекаденты, религиозные философы и профессиональные революционеры. Взлет русской культуры в короткие полтора десятилетия между началом столетия и Первой мировой войной породил свои вершины и провалы в гуманитарных науках так же, как в политике и социальной мысли, живописи и поэзии. Россия Серебряного века была одним из центров высокой европейской цивилизации. Хотя среди утонченных представителей культуры модерна не было недостатка в пророках, предвещавших скорый расцвет варварства, в столицах и провинциях развивались самые современные направления наук и искусств.
Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023, 544 с.
ISBN 978-5-89059-510-2
Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России - Содержание
Введение
Глава I На грани миров и эпох: жизнь и работа Лу Андреас-Саломе
- Современница Веры Засулич
- Первая встреча
- Чтото почти неженское
- Не забудь плетку!
- Заратустра выходит замуж
- Вымысел в гуще невымышленного
- «Эротическое»
- Моисей и Магдалина
- Происхождение оптимизма
- Анализ, синтез и благодарность
Глава II Русская культура модерна между Эдипом и Дионисом
- Наука обыденной жизни
- Люди лунного света
- Алхимия души
- Религия Диониса
- Новый спаситель
- Дионис и Эдип
- Символисты на кушетке
- «Мусагет» продолжается в Цюрихе
- Сопротивление злу силой
- Психоанализ против антропософии
- Русский Эдип, или Котикотцеубийца
- Вперед к Платону
- Дружба была возможна...
- ...но место оказалось занято
- Ильинский переулок, дом Фрейда
Глава III Случай невроза в поколении революционеров: Сергей Панкеев, он же Человек-волк
- Лучшая история в своем роде
- Наследник братьев Карамазовых
- Прорыв к женщине
- Четыре года по часу в день
- Волки на грецком орехе
- Запасные варианты
- Получишь на орехи!
- Детство с няней
- Россия — сфинкс!
- Воспоминания о психоанализе
- От анализа до анализа
- Загадка Терезы Келлер
- Психоз и реальность
Глава IV Психоаналитическая активность до Первой мировой войны
- Русские связи
- Первые контакты
- Не общество, а журнал
- Гипноз и влечение к власти
- История о садизме
- В кулисах души
- До войны
Глава V Чистая игра с русской девушкой: Сабина Шпильрейн
- Все взаимосвязано
- Выпустить птичку
- Такая практика отвлекает от теории
- Сделка с дьяволом
- Открытие контрпереноса
- Полная честность
- Между Юнгом и Ивановым?
- Рядом с Фрейдом
- У кого из нас невроз?
- Все было предопределено
- Остатки
- Психоаналитик Жана Пиаже
- Плакат со словом «любовь»
- История вопроса
- Она возвращалась не к мужу...
- ...не к брату...
- Она возвращалась работать с наслаждением
- Последний выбор
Глава VI Психоанализ в стране большевиков
- На перевале
- Ужас пустоты
- Поворотили на детей
- Первый суицид, первая эмиграция
- Письма из Казани
- Психоанализ при Наркомпросе
- Действующие лица и исполнители
- Казанский инцидент
- Три организации советских аналитиков
- Между Львом Троцким и Васей Сталиным
- Проверки и особое мнение
- Два заседания в один день
- Перенос в условиях коллектива
- Куратор умывает руки
- Конец
- Библиотека Ермакова
- Революция и сон
Глава VII Между властью и смертью: психоаналитические увлечения
- Льва Троцкого и других товарищей
- Огонь и вода
- Психоанализ пролетариата
- Фрейдомарксизм в России
- Адольф Иоффе — пациент
- Революция справилась лучше
- Ни дня без смысла
- Под собственными пальцами
- Метафора колодца
- Шанс для власти — шанс для психоанализа
- Райх в Коммунистической академии
- Человек редкой целостности
- Советская пушнина — международному психоанализу
- Он не стал депутатом Думы
- Возможно, он был резидентом НКВД
- Самоубийство интеллигенции
- Сцена из жизни
- Всесильно, потому что верно
- Воплощать сны в реальность
Глава VIII Педологические извращения в системе
- Днепрострой в науках о человеке
- Пограничные конфликты
- Организованное упрощение культуры
- Инфраструктура утопии
- Траектория Залкинда
- Осиновый кол в могилу советского фрейдизма
- Те самые дети
- На высшем уровне
Глава IX Посол и Сатана: Уильям К. Буллит в булгаковской Москве
- От Вильсона и Ленина к Рузвельту и Фрейду
- Бал Сатаны в Спасохаусе: три литературные версии
- Чего не знала Маргарита
- Быть с русскими, как дьявол
- Вмешательство высших сфер
- Велено унести вас...
- Буллит и Джонс действуют
- Социальнопсихологические эксперименты в Варьете
- Мастер и зависимость
- Сага об иностранной помощи
- «Как причудливо тасуется колода!»
Глава X Интеллигенция в поисках сопротивления
- Наследники Серебряного века
- Два смысла сопротивления
- Сергей Эйзенштейн в джунглях лебеды
- Орфей и толпа
- Первый русский постмодернист
- Авторство и диалог
- Фрейдизм
- Фрейд, Лакан и Бахтин
- Философ у зеркала
- Разомкнутый круг
- Возрождение Диониса
- Советский человек у советского аналитика
- Падают листья
- Последняя победа
Заключение
Примечания
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