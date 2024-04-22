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Эткинд - Эрос невозможного

Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy
Интеллектуальная история России XX века внутри страны оказалась фальсифицированной в не меньшей степени, чем ее политическая история. Результаты исследований западных историков и историков-­эмигрантов, свободные от идеологического пресса, до сих пор, к сожалению, в России остаются малоизвестны. Впрочем, эти исследования в ряде случаев тоже оказывались ограниченными как вследствие недоступности архивов, так и в результате дистанции между их авторами и интересующим их советским опытом. Несчастно общество, правда о котором пишется другими; но и эта правда бывает ущербна — неполна и монологична.
История, написанная изнутри — и тем более изнутри глобального исторического кризиса, — неизбежно субъективна. Но это именно та субъективность, в которой нуждается меняющееся общество. Непосредственное переживание исторического процесса искажает перспективу; но и обогащает ее опытом людей, точно знающих, к чему привела сегодня их История.
Русская традиция не знала и до сих пор не знает такой специализации профессионалов, какая привычна на Западе; академическая и художественная культуры были в ней слиты одними и теми же духовными влияниями и политическими идеями. В истории психоанализа в России участвовали не только врачи и психологи, но и поэты­декаденты, религиозные философы и профессиональные революционеры. Взлет русской культуры в короткие полтора десятилетия между началом столетия и Первой мировой войной породил свои вершины и провалы в гуманитарных науках так же, как в политике и социальной мысли, живописи и поэзии. Россия Серебряного века была одним из центров высокой европейской цивилизации. Хотя среди утонченных представителей культуры модерна не было недостатка в пророках, предвещавших скорый расцвет варварства, в столицах и провинциях развивались самые современные направления наук и искусств.

Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023, 544 с.
ISBN 978-5-89059-510-2

Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России - Содержание

Введение
Глава I На грани миров и эпох: жизнь и работа Лу Андреас-Саломе
  • Современница Веры Засулич
  • Первая встреча
  • Что­то почти неженское
  • Не забудь плетку!
  • Заратустра выходит замуж
  • Вымысел в гуще невымышленного
  • «Эротическое»
  • Моисей и Магдалина
  • Происхождение оптимизма
  • Анализ, синтез и благодарность
Глава II Русская культура модерна между Эдипом и Дионисом
  • Наука обыденной жизни
  • Люди лунного света
  • Алхимия души
  • Религия Диониса
  • Новый спаситель
  • Дионис и Эдип
  • Символисты на кушетке
  • «Мусагет» продолжается в Цюрихе
  • Сопротивление злу силой
  • Психоанализ против антропософии
  • Русский Эдип, или Котик­отцеубийца
  • Вперед к Платону
  • Дружба была возможна...
  • ...но место оказалось занято
  • Ильинский переулок, дом Фрейда
Глава III Случай невроза в поколении революционеров: Сергей Панкеев, он же Человек-волк
  • Лучшая история в своем роде
  • Наследник братьев Карамазовых
  • Прорыв к женщине
  • Четыре года по часу в день
  • Волки на грецком орехе
  • Запасные варианты
  • Получишь на орехи!
  • Детство с няней
  • Россия — сфинкс!
  • Воспоминания о психоанализе
  • От анализа до анализа
  • Загадка Терезы Келлер
  • Психоз и реальность
Глава IV Психоаналитическая активность до Первой мировой войны
  • Русские связи
  • Первые контакты
  • Не общество, а журнал
  • Гипноз и влечение к власти
  • История о садизме
  • В кулисах души
  • До войны
Глава V Чистая игра с русской девушкой: Сабина Шпильрейн
  • Все взаимосвязано
  • Выпустить птичку
  • Такая практика отвлекает от теории
  • Сделка с дьяволом
  • Открытие контрпереноса
  • Полная честность
  • Между Юнгом и Ивановым?
  • Рядом с Фрейдом
  • У кого из нас невроз?
  • Все было предопределено
  • Остатки
  • Психоаналитик Жана Пиаже
  • Плакат со словом «любовь»
  • История вопроса
  • Она возвращалась не к мужу...
  • ...не к брату...
  • Она возвращалась работать с наслаждением
  • Последний выбор
Глава VI Психоанализ в стране большевиков
  • На перевале
  • Ужас пустоты
  • Поворотили на детей
  • Первый суицид, первая эмиграция
  • Письма из Казани
  • Психоанализ при Наркомпросе
  • Действующие лица и исполнители
  • Казанский инцидент
  • Три организации советских аналитиков
  • Между Львом Троцким и Васей Сталиным
  • Проверки и особое мнение
  • Два заседания в один день
  • Перенос в условиях коллектива
  • Куратор умывает руки
  • Конец
  • Библиотека Ермакова
  • Революция и сон
Глава VII Между властью и смертью: психоаналитические увлечения
  • Льва Троцкого и других товарищей
  • Огонь и вода
  • Психоанализ пролетариата
  • Фрейдомарксизм в России
  • Адольф Иоффе — пациент
  • Революция справилась лучше
  • Ни дня без смысла
  • Под собственными пальцами
  • Метафора колодца
  • Шанс для власти — шанс для психоанализа
  • Райх в Коммунистической академии
  • Человек редкой целостности
  • Советская пушнина — международному психоанализу
  • Он не стал депутатом Думы
  • Возможно, он был резидентом НКВД
  • Самоубийство интеллигенции
  • Сцена из жизни
  • Всесильно, потому что верно
  • Воплощать сны в реальность
Глава VIII Педологические извращения в системе
  • Днепрострой в науках о человеке
  • Пограничные конфликты
  • Организованное упрощение культуры
  • Инфраструктура утопии
  • Траектория Залкинда
  • Осиновый кол в могилу советского фрейдизма
  • Те самые дети
  • На высшем уровне
Глава IX Посол и Сатана: Уильям К. Буллит в булгаковской Москве
  • От Вильсона и Ленина к Рузвельту и Фрейду
  • Бал Сатаны в Спасо­хаусе: три литературные версии
  • Чего не знала Маргарита
  • Быть с русскими, как дьявол
  • Вмешательство высших сфер
  • Велено унести вас...
  • Буллит и Джонс действуют
  • Социально­психологические эксперименты в Варьете
  • Мастер и зависимость
  • Сага об иностранной помощи
  • «Как причудливо тасуется колода!»
Глава X Интеллигенция в поисках сопротивления
  • Наследники Серебряного века
  • Два смысла сопротивления
  • Сергей Эйзенштейн в джунглях лебеды
  • Орфей и толпа
  • Первый русский постмодернист
  • Авторство и диалог
  • Фрейдизм
  • Фрейд, Лакан и Бахтин
  • Философ у зеркала
  • Разомкнутый круг
  • Возрождение Диониса
  • Советский человек у советского аналитика
  • Падают листья
  • Последняя победа
Заключение
Примечания
Views 292
Rating 5.0 / 5
Added 22.04.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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