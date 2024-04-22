Интеллектуальная история России XX века внутри страны оказалась фальсифицированной в не меньшей степени, чем ее политическая история. Результаты исследований западных историков и историков-­эмигрантов, свободные от идеологического пресса, до сих пор, к сожалению, в России остаются малоизвестны. Впрочем, эти исследования в ряде случаев тоже оказывались ограниченными как вследствие недоступности архивов, так и в результате дистанции между их авторами и интересующим их советским опытом. Несчастно общество, правда о котором пишется другими; но и эта правда бывает ущербна — неполна и монологична.

История, написанная изнутри — и тем более изнутри глобального исторического кризиса, — неизбежно субъективна. Но это именно та субъективность, в которой нуждается меняющееся общество. Непосредственное переживание исторического процесса искажает перспективу; но и обогащает ее опытом людей, точно знающих, к чему привела сегодня их История.

Русская традиция не знала и до сих пор не знает такой специализации профессионалов, какая привычна на Западе; академическая и художественная культуры были в ней слиты одними и теми же духовными влияниями и политическими идеями. В истории психоанализа в России участвовали не только врачи и психологи, но и поэты­декаденты, религиозные философы и профессиональные революционеры. Взлет русской культуры в короткие полтора десятилетия между началом столетия и Первой мировой войной породил свои вершины и провалы в гуманитарных науках так же, как в политике и социальной мысли, живописи и поэзии. Россия Серебряного века была одним из центров высокой европейской цивилизации. Хотя среди утонченных представителей культуры модерна не было недостатка в пророках, предвещавших скорый расцвет варварства, в столицах и провинциях развивались самые современные направления наук и искусств.

Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023, 544 с.

ISBN 978-5-89059-510-2

Эткинд Александр - Эрос невозможного - история психоанализа в России - Содержание

Введение

Глава I На грани миров и эпох: жизнь и работа Лу Андреас-Саломе

Современница Веры Засулич

Первая встреча

Что­то почти неженское

Не забудь плетку!

Заратустра выходит замуж

Вымысел в гуще невымышленного

«Эротическое»

Моисей и Магдалина

Происхождение оптимизма

Анализ, синтез и благодарность

Глава II Русская культура модерна между Эдипом и Дионисом

Наука обыденной жизни

Люди лунного света

Алхимия души

Религия Диониса

Новый спаситель

Дионис и Эдип

Символисты на кушетке

«Мусагет» продолжается в Цюрихе

Сопротивление злу силой

Психоанализ против антропософии

Русский Эдип, или Котик­отцеубийца

Вперед к Платону

Дружба была возможна...

...но место оказалось занято

Ильинский переулок, дом Фрейда

Глава III Случай невроза в поколении революционеров: Сергей Панкеев, он же Человек-волк

Лучшая история в своем роде

Наследник братьев Карамазовых

Прорыв к женщине

Четыре года по часу в день

Волки на грецком орехе

Запасные варианты

Получишь на орехи!

Детство с няней

Россия — сфинкс!

Воспоминания о психоанализе

От анализа до анализа

Загадка Терезы Келлер

Психоз и реальность

Глава IV Психоаналитическая активность до Первой мировой войны

Русские связи

Первые контакты

Не общество, а журнал

Гипноз и влечение к власти

История о садизме

В кулисах души

До войны

Глава V Чистая игра с русской девушкой: Сабина Шпильрейн

Все взаимосвязано

Выпустить птичку

Такая практика отвлекает от теории

Сделка с дьяволом

Открытие контрпереноса

Полная честность

Между Юнгом и Ивановым?

Рядом с Фрейдом

У кого из нас невроз?

Все было предопределено

Остатки

Психоаналитик Жана Пиаже

Плакат со словом «любовь»

История вопроса

Она возвращалась не к мужу...

...не к брату...

Она возвращалась работать с наслаждением

Последний выбор

Глава VI Психоанализ в стране большевиков

На перевале

Ужас пустоты

Поворотили на детей

Первый суицид, первая эмиграция

Письма из Казани

Психоанализ при Наркомпросе

Действующие лица и исполнители

Казанский инцидент

Три организации советских аналитиков

Между Львом Троцким и Васей Сталиным

Проверки и особое мнение

Два заседания в один день

Перенос в условиях коллектива

Куратор умывает руки

Конец

Библиотека Ермакова

Революция и сон

Глава VII Между властью и смертью: психоаналитические увлечения

Льва Троцкого и других товарищей

Огонь и вода

Психоанализ пролетариата

Фрейдомарксизм в России

Адольф Иоффе — пациент

Революция справилась лучше

Ни дня без смысла

Под собственными пальцами

Метафора колодца

Шанс для власти — шанс для психоанализа

Райх в Коммунистической академии

Человек редкой целостности

Советская пушнина — международному психоанализу

Он не стал депутатом Думы

Возможно, он был резидентом НКВД

Самоубийство интеллигенции

Сцена из жизни

Всесильно, потому что верно

Воплощать сны в реальность

Глава VIII Педологические извращения в системе

Днепрострой в науках о человеке

Пограничные конфликты

Организованное упрощение культуры

Инфраструктура утопии

Траектория Залкинда

Осиновый кол в могилу советского фрейдизма

Те самые дети

На высшем уровне

Глава IX Посол и Сатана: Уильям К. Буллит в булгаковской Москве

От Вильсона и Ленина к Рузвельту и Фрейду

Бал Сатаны в Спасо­хаусе: три литературные версии

Чего не знала Маргарита

Быть с русскими, как дьявол

Вмешательство высших сфер

Велено унести вас...

Буллит и Джонс действуют

Социально­психологические эксперименты в Варьете

Мастер и зависимость

Сага об иностранной помощи

«Как причудливо тасуется колода!»

Глава X Интеллигенция в поисках сопротивления

Наследники Серебряного века

Два смысла сопротивления

Сергей Эйзенштейн в джунглях лебеды

Орфей и толпа

Первый русский постмодернист

Авторство и диалог

Фрейдизм

Фрейд, Лакан и Бахтин

Философ у зеркала

Разомкнутый круг

Возрождение Диониса

Советский человек у советского аналитика

Падают листья

Последняя победа

Заключение

Примечания