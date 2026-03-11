Сборник документов «Этноконфессия в советском государстве. Меннониты Сибири в 1920—1930-е годы: эмиграция и репрессии» является фундаментальным научным изданием, открывающим трагическую страницу истории одной из самых самобытных религиозных групп России. Исследователи ставят целью показать через призму архивных материалов процесс разрушения традиционного уклада меннонитских общин в условиях становления советского тоталитаризма. Основная идея труда заключается в анализе столкновения глубоко укорененной религиозной идентичности, основанной на принципах автономии и пацифизма, с радикальной политикой коллективизации, раскулачивания и государственного атеизма, что привело к массовому исходу и масштабным репрессиям.

Содержательная часть книги базируется на уникальных документах из фондов центральных и региональных архивов, включая ранее секретные материалы спецслужб. Сборник детально освещает ключевые этапы жизни сибирских меннонитов: от попыток адаптации в период НЭПа и создания крепких кооперативных хозяйств до «эмиграционного кризиса» 1929 года, когда тысячи людей пытались выехать за границу через Москву. Документы раскрывают механизмы государственного давления — от непосильных налогов до арестов духовных лидеров и закрытия школ. Особое внимание уделено периоду «Большого террора» 1937–1938 годов, когда меннониты массово преследовались по обвинениям в шпионаже и антисоветской деятельности, что фактически поставило общины на грань исчезновения.

Текст издания выдержан в строгом академическом стиле, сопровождается глубоким научным комментарием и аналитическими статьями, которые помогают читателю ориентироваться в сложном историческом контексте. Авторы-составители проделали колоссальную работу, чтобы за сухими протоколами ОГПУ-НКВД и отчетами партийных органов стали слышны живые голоса людей, пытавшихся сохранить свою веру и культуру в условиях катастрофы. Работа является бесценным источником для историков, религиоведов и всех, кто изучает историю репрессий и судьбы российских немцев. Это чтение, которое позволяет осознать масштаб человеческой трагедии и силу духа сообщества, оказавшегося в эпицентре исторических потрясений XX века.

Этноконфессия в советском государстве - Меннониты Сибири в 1920-1930-е годы - эмиграция и репрессии - Документы и материалы

Составитель и научный редактор А.И. Савин.

Новосибирск: Посох, 2009. 752 с.

ISBN 978-5-93958-049-6

Андрей Савин - Этноконфессия в советском государстве - Меннониты Сибири в 1920-1930-е годы - эмиграция и репрессии - Документы и материалы - Содержание

От составителя

ВВЕДЕНИЕ. Меннониты как целевая группа репрессий конца 1920-х — 1930-х годов

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Меннониты в годы военного коммунизма и нэпа

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Попытка к бегству: эмиграция 1929-1930 гг

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Коллективизация и репрессии

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК немецких поселений Славгородского округа с указанием конфессиональной принадлежности жителей

Именной указатель

Список сокращений

