Евангелие от Луки - Беседы - Размышления - Комментарии

Почему мы имеем четыре Евангелия? Казалось бы, можно ограничиться одним Евангелием. Это связано с тем, что в Законе Божием сказано: любое слово верно при устах двух-трех свидетелей: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело (Втор. 19, 15); При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово (2 Кор. 13, 1). Действительно, даже в любом суде, когда устанавливается очевидность какого-то события, свидетельство одного человека считается недостаточным. Свидетельство даже двух человек не совсем достаточно. Писание определяет двух-трех свидетелей. Поэтому четыре свидетельства — это свидетельство сверх меры, то есть достаточное количество свидетелей.

Однако если строго оценивать всех евангелистов, то настоящими свидетелями могут считаться только Матфей и Иоанн, которые были непосредственно учениками Иисуса Христа и свидетельствовали о том, что было от начала, что слышали, что <…> видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1). Евангелист Марк был уже христианином второго «поколения». По преданию, он сотрудник апостола Петра. А Лука — христианин третьего «поколения», он сотрудник апостола Павла (сам Павел был христианином второго «поколения»)

Протоиерей Стеняев, Олег Викторович - Беседы на Евангелие от Луки

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. 512 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1784-1

Протоиерей Стеняев, Олег Викторович - Беседы на Евангелие от Луки - Оглавление