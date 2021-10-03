Евангелие от Марка

Наша христианская традиция небогата переводами Свяшенного Писания. До середины XIX в. обходились исключительно текстом церковноспавянским, и Синодальный перевод на русский язык остался на целое столетие единственным. В литургическое употребление Православной Церкви он не вошел, но христиане иных исповеданий используют его и как литургический текст. К великому сожалению, мы упустили тот исторический момент, когда нужно было вслед за публикацией Синодального перевода браться за его редактирование и совершенствование. Так было бы подготовлено его второе, третье и поспедуюшие издания, и каждое новое поколение христиан в России получило бы возможность выразить в переводе полноту своего религиозного опыта. Вероятно, поздно уже браться за редактирование Синодапьного перевода, ибо за столетие с лишним, исполненное глубоких исторических потрясеннй, произошел разрыв традиций, потеряна преемственность и живая связь с поколением наших отцов, создателей Синодального перевода.

Сегодня мы являемся свидетелями и посильными участниками возрождения церковной жизни во всей ее необходимой полноте. И вовсе не случайно первые шаги на этом пути сопровождаются стихийным появлением новых переводов Свяшенного Писания. Еше трудно понять достоинства того или другого из них (их немало опубликовано в последние годы), но кажется, что ни один не вызвал пока серьезного отклика ни в обществе, ни в духовньх школах. Будем неусыпно ждать убедительных свидетельств способности нашего поколения восстановить прерванную связь с делом отцов.

Пока же я хочу рекомендовать вниманию читателя-христианина этот новый, еше не завершенный, перевод, создатели которого приглашают всех нас к творческому соучастию в их труде путем поправок, замечаний, обсуждения. Переводчики проставили перед собою серьезные стилистические задачи, они стремятся к тому, чтобы авторы Нового Завета говорили по-русски каждый своим языком, с присущими им индивндуадьными особенностями стиля, и чтобы эти особенности правильно выражали природу греческого оригинала. Не меньшую значимость имеет вопрос о том греческом тексте, с которого следует переводить. Не предрешая результатов предстоящего обсуждения этого опыта, я хочу выразить надежду, что оно будет полезно для выяснения того, чего же мы ждем от новых переводов Свяшенного Писания на русский язык.

Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна, Послание к римлянам, Апокалипсис

Славянский Библейский фонд

СПб : Объединенные Библейские общества, 1997. - 168 с.

ISBN 5-85733-083-1

Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна, Послание к римлянам, Апокалипсис - Содержание