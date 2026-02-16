Курс «Евангелизационная проповедь», подготовленный Центром Билли Грэма, представляет собой систематическое руководство, направленное на обучение искусству провозглашения Благой вести. В отличие от общих трудов по гомилетике, это издание фокусируется исключительно на подготовке послания, ведущего слушателя к личному покаянию и принятию Христа. Книга сочетает в себе глубокую библейскую базу и практический опыт крупнейших евангелистов XX века, предлагая пошаговый алгоритм: от выбора текста и изучения аудитории до формулирования четкого призыва к вере.

Основное содержание курса сосредоточено на балансе между логической структурой проповеди и зависимостью от действия Святого Духа. Редактор Мелвин Лоренцен подчеркивает важность христоцентричности: каждая проповедь должна ясно раскрывать проблему человеческого греха и представлять заместительную жертву Христа как единственный путь спасения. Особое внимание уделяется технике «призыва» (инвитации), обучая служителей проводить его этично, убедительно и без психологического давления, сохраняя при этом духовную остроту момента.

Курс для самообразования по подготовке и произнесению проповедей, призывающих людей принять Иисуса Христа. - Редактор Мелвин Лоренцен. - Подготовлено Institute of Evangelism, Billy Graham Center. - Minneapolis, Minnesota: World Wide Publications, 1990. – 186 с.

Евангелизационпая проповедь - Содержание

Выражения признательности

Предисловие

Введение в курс

1. Пользуйтесь правильными методами изучения

2. Найдите компетентного консультанта

3· Проповедуйте Евангелие

4. Ваша награда

Часть первая: Что такое евангелизационная проповедь?

Урок 1 Цель проповеди: спасение грешников

Урок 2 Призыв проповеди: любовь к заблудшим

Урок 3 Содержание проповеди: благовествование Христово

Урок 4 Вид проповеди: повествование и призыв

Часть вторая: Как готовить евангелизационную проповедь?

Урок 5 Ценность Библии

Урок 6 Необходимость молитвы

Урок 7 Организация материала

Урок 8 Примеры проповедования

Часть третья: Кто участвует в евангелизационной проповеди?

Урок 9 Проповедник

Урок 10 Слушатели

Урок 11 Консультанты

Урок 12 Святой Дух

Краткое повторение курса

Бланки