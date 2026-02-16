Евангелизационная проповедь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Курс «Евангелизационная проповедь», подготовленный Центром Билли Грэма, представляет собой систематическое руководство, направленное на обучение искусству провозглашения Благой вести. В отличие от общих трудов по гомилетике, это издание фокусируется исключительно на подготовке послания, ведущего слушателя к личному покаянию и принятию Христа. Книга сочетает в себе глубокую библейскую базу и практический опыт крупнейших евангелистов XX века, предлагая пошаговый алгоритм: от выбора текста и изучения аудитории до формулирования четкого призыва к вере.

Основное содержание курса сосредоточено на балансе между логической структурой проповеди и зависимостью от действия Святого Духа. Редактор Мелвин Лоренцен подчеркивает важность христоцентричности: каждая проповедь должна ясно раскрывать проблему человеческого греха и представлять заместительную жертву Христа как единственный путь спасения. Особое внимание уделяется технике «призыва» (инвитации), обучая служителей проводить его этично, убедительно и без психологического давления, сохраняя при этом духовную остроту момента.

Курс для самообразования по подготовке и произнесению проповедей, призывающих людей принять Иисуса Христа. - Редактор Мелвин Лоренцен. - Подготовлено Institute of Evangelism, Billy Graham Center. - Minneapolis, Minnesota: World Wide Publications, 1990. – 186 с.

Евангелизационпая проповедь - Содержание

Выражения признательности

Предисловие

Введение в курс

  • 1. Пользуйтесь правильными методами изучения

  • 2. Найдите компетентного консультанта

  • 3· Проповедуйте Евангелие

  • 4. Ваша награда

Часть первая: Что такое евангелизационная проповедь?

  • Урок 1 Цель проповеди: спасение грешников

  • Урок 2 Призыв проповеди: любовь к заблудшим

  • Урок 3 Содержание проповеди: благовествование Христово

  • Урок 4 Вид проповеди: повествование и призыв

Часть вторая: Как готовить евангелизационную проповедь?

  • Урок 5 Ценность Библии

  • Урок 6 Необходимость молитвы

  • Урок 7 Организация материала

  • Урок 8 Примеры проповедования

Часть третья: Кто участвует в евангелизационной проповеди?

  • Урок 9 Проповедник

  • Урок 10 Слушатели

  • Урок 11 Консультанты

  • Урок 12 Святой Дух

Краткое повторение курса

Бланки

  • Договор между студентом и ментором

  • Отчеты ментора о произнесенных проповедях (3)

  • Заключительный отчет ментора

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books