Евангелизационная проповедь
Курс «Евангелизационная проповедь», подготовленный Центром Билли Грэма, представляет собой систематическое руководство, направленное на обучение искусству провозглашения Благой вести. В отличие от общих трудов по гомилетике, это издание фокусируется исключительно на подготовке послания, ведущего слушателя к личному покаянию и принятию Христа. Книга сочетает в себе глубокую библейскую базу и практический опыт крупнейших евангелистов XX века, предлагая пошаговый алгоритм: от выбора текста и изучения аудитории до формулирования четкого призыва к вере.
Основное содержание курса сосредоточено на балансе между логической структурой проповеди и зависимостью от действия Святого Духа. Редактор Мелвин Лоренцен подчеркивает важность христоцентричности: каждая проповедь должна ясно раскрывать проблему человеческого греха и представлять заместительную жертву Христа как единственный путь спасения. Особое внимание уделяется технике «призыва» (инвитации), обучая служителей проводить его этично, убедительно и без психологического давления, сохраняя при этом духовную остроту момента.
Курс для самообразования по подготовке и произнесению проповедей, призывающих людей принять Иисуса Христа. - Редактор Мелвин Лоренцен. - Подготовлено Institute of Evangelism, Billy Graham Center. - Minneapolis, Minnesota: World Wide Publications, 1990. – 186 с.
Евангелизационпая проповедь - Содержание
Выражения признательности
Предисловие
Введение в курс
1. Пользуйтесь правильными методами изучения
2. Найдите компетентного консультанта
3· Проповедуйте Евангелие
4. Ваша награда
Часть первая: Что такое евангелизационная проповедь?
Урок 1 Цель проповеди: спасение грешников
Урок 2 Призыв проповеди: любовь к заблудшим
Урок 3 Содержание проповеди: благовествование Христово
Урок 4 Вид проповеди: повествование и призыв
Часть вторая: Как готовить евангелизационную проповедь?
Урок 5 Ценность Библии
Урок 6 Необходимость молитвы
Урок 7 Организация материала
Урок 8 Примеры проповедования
Часть третья: Кто участвует в евангелизационной проповеди?
Урок 9 Проповедник
Урок 10 Слушатели
Урок 11 Консультанты
Урок 12 Святой Дух
Краткое повторение курса
Бланки
Договор между студентом и ментором
Отчеты ментора о произнесенных проповедях (3)
Заключительный отчет ментора
