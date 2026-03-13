Эванс - Истории о духовидцах

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism

Представляем вниманию наших читателей книгу Генри Эванса, в которой он дал емкое и лаконичное описание жизни и карьеры знаменитых медиумов и оккультистов. Ряды спиритов в наши дни насчитывают миллионы адептов. Лица, называющие себя медиумами, демонстрируют явления особого рода, будь то физического или психического характера, и обращают на них внимание общественности как на свидетельство загробной жизни и возможности духовного общения между нами и горним миром.

Возникновение и распространение теософского культа в Америке и Европе представляют исторический интерес. Теософия претендует на более глубокую метафизику, чем спиритизм, и насчитывает тысячи своих приверженцев, поэтому чрезвычайно интересно изучить ее корни, ее основателя и ее нынешних авторитетных представителей. «Спиритизм входит в этот список и объявляет бессмертие души доказуемым фактом. Он бросает вызов скептицизму, говоря: “Приди, и я покажу тебе, что загробная жизнь есть. Смерть - это не стена, а дверь, через которую мы проходим в вечную жизнь”. Теософия также обладает своими оккультными феноменами, доказывающими нерушимость душевной силы. И спиритизм, и теософия содержат в себе семена истины, но они оба пропитаны суеверием. Я намерен, по возможности, отделить зерна от плевел. При исследовании феноменов спиритизма и теософии я буду использовать как научный, так и философский метод в надежде на то, что каждый из них будет поправлять другого».

Генри Эванс - Истории о духовидцах - Иллюстрированные исследования феноменов спиритизма и теософии

М. 2023. - 192 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-263-3

Предисловие

Вступление

Часть первая. Спиритизм

I. Разделы предмета

II. Субъективные феномены

  • 1. Телепатия

  • Столоверчение, чтение мышц или интерпретация непроизвольных движений

III. Физические явления

  • 1. Психография, или письмо на грифельной доске

  • 2. Магистр медиумов

    • Эксперименты доктора Хаммонда

  • 3. Медиумы, специализирующиеся на узлах

    • Братья Дэвенпорт

    • Энни Ева Фэй

    • Чарльз Слэйд

    • Пьер Л.О.А. Килер

    • Эвсапия Паладино

    • Ф.В. Табор

  • 4. Фотография духа

  • 5. Фотография мыслей

  • 6. Явления мертвых

IV. Выводы

Часть вторая. Мадам Блаватская и теософы

  • 1. Жрица

  • 2. Что такое теософия

  • 3. Исповедь мадам Блаватской

  • 4. Сочинения мадам Блаватской

  • 5. Жизнь и смерть известного теософа

  • 6. Мантия мадам Блаватской

  • 7. Теософский храм

  • 8. Итоги

