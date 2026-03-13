Представляем вниманию наших читателей книгу Генри Эванса, в которой он дал емкое и лаконичное описание жизни и карьеры знаменитых медиумов и оккультистов. Ряды спиритов в наши дни насчитывают миллионы адептов. Лица, называющие себя медиумами, демонстрируют явления особого рода, будь то физического или психического характера, и обращают на них внимание общественности как на свидетельство загробной жизни и возможности духовного общения между нами и горним миром.

Возникновение и распространение теософского культа в Америке и Европе представляют исторический интерес. Теософия претендует на более глубокую метафизику, чем спиритизм, и насчитывает тысячи своих приверженцев, поэтому чрезвычайно интересно изучить ее корни, ее основателя и ее нынешних авторитетных представителей. «Спиритизм входит в этот список и объявляет бессмертие души доказуемым фактом. Он бросает вызов скептицизму, говоря: “Приди, и я покажу тебе, что загробная жизнь есть. Смерть - это не стена, а дверь, через которую мы проходим в вечную жизнь”. Теософия также обладает своими оккультными феноменами, доказывающими нерушимость душевной силы. И спиритизм, и теософия содержат в себе семена истины, но они оба пропитаны суеверием. Я намерен, по возможности, отделить зерна от плевел. При исследовании феноменов спиритизма и теософии я буду использовать как научный, так и философский метод в надежде на то, что каждый из них будет поправлять другого».

Генри Эванс - Истории о духовидцах - Иллюстрированные исследования феноменов спиритизма и теософии

М. 2023. - 192 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-263-3

Предисловие

Вступление

Часть первая. Спиритизм

I. Разделы предмета

II. Субъективные феномены

1. Телепатия

Столоверчение, чтение мышц или интерпретация непроизвольных движений

III. Физические явления

1. Психография, или письмо на грифельной доске

2. Магистр медиумов Эксперименты доктора Хаммонда

3. Медиумы, специализирующиеся на узлах Братья Дэвенпорт Энни Ева Фэй Чарльз Слэйд Пьер Л.О.А. Килер Эвсапия Паладино Ф.В. Табор

4. Фотография духа

5. Фотография мыслей

6. Явления мертвых

IV. Выводы

Часть вторая. Мадам Блаватская и теософы