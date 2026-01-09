Православие - Павел Евдокимов

Современное богословие

Книга П. Н. Евдокимова, известного богослова "парижской" школы русской эмиграции, впервые опубликованная в 1959 г. на французском языке, является фундаментальным исследованием, создающим оригинальный синтез православной мысли. Рассматривая православное предание на различных уровнях (антропология обожения, тайна и молитва церкви, богословие иконы...), автор показывает внутреннюю цель православной жизни: служение Христу в учении, богослужении и в жизни, приводящее к обожению твари как основной цели тварного бытия.

П. Н. Евдокимов был студентом первого выпуска Богословского института, основанного в Париже в 1925 году, и ближайшим учеником о. Сергия Булгакова, профессора догматического богословия и декана Богословского института вплоть до своей смерти в 1944 году.

С 1959 года до самой безвременной кончины, Павел Николаевич преподавал нравственное богословие и был одним из видных представителей Института и глашатаев православия в западном мире.

Павел Евдокимов - Православие

Перевод с французского: Сергей Гриб

(Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2002. - 500 с: илл.

ISBN 5-89647-053-3

Павел Евдокимов - Православие - Содержание

Предисловие

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Глава I. Введение

Глава II. Византия после Византии

Глава III. Pro Domo Sua

Часть первая. АНТРОПОЛОГИЯ

Глава I. Восточные предпосылки святоотеческого богословия

Глава II. Антропология

Глава III. Начала и концы

Глава IV. Антропология обожения

Глава V. Аскетизм

Глава VI. Мистический опыт

Часть вторая. ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ

Часть третья. ВЕРА ЦЕРКВИ

Глава I. Догмат

Глава II. Догматическая деятельность соборов и их наследие

Глава III. Каноническое право

Глава IV. Библия

Глава V. In dubiis libertas

Глава VI. Предание

Часть четвертая. МОЛИТВА ЦЕРКВИ

Глава I. Категория священного. Священное время

Глава II. Введение в икону

Глава III. Богослужение

Глава IV. Таинства

Часть пятая. ЭСХАТОН, ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

Глава I. Церковь в мире и последние времена

Глава II. Эсхатология

Глава III. Православие и инославие

Библиография

Иллюстрации

Павел Евдокимов - Православие - Введение

Книга "Православие" начинается с исторического введения. Непросто предложить "тайноводство" православия западному читателю, воспитанному на основах католического или протестантского благочестия. Для католика, вскормленного Декартом или Фомой Аквинатом и всем схоластическим наследием, для протестанта, выросшего на почве Лютера или Кальвина, встреча с православием может быть настоящим шоком, имеющим двоякое последствие, — либо отталкивание от непривычной духовности, от кажущегося чрезмерного эстетизма, от давящего ритуализма и даже уставщичества, — либо пленение духовной красотой, чувством запредельности и, вместе с тем, близостью божественной тайны.

Представлять православие можно только "коленопреклоненно", молитвенно, с чувством глубокого смирения и собственного недостоинства перед величием тайны православия.

Перефразируя слова Тютчева, можно и о православии сказать:

Умом Православия не понять,

Аршином общим не измерить,

У Него особенная стать,

В Православие можно только верить.

Потому и язык всякого "изложения" о православии должен быть созвучен своему таинственному, мистическому содержанию, должен быть навеян молитвой, чувством духовной красоты и света, одним словом, должен вводить в тишину молитвенного, внутреннего делания. Все это мы находим в книге, которую я почитаю за честь "представить" русскому читателю.

Подобно тому, как П.Н. Евдокимов оказался "путеводной звездой" восточного православия в западных странах, так теперь, по прошествии более 30-ти лет, посмертное издание на русском языке возвращает православное наследие, выросшее на Западе, в русские сердца. Я не буду последовательно, по главам излагать содержание этой книги, а остановлюсь лишь на некоторых, самых существенных сторонах этого замечательного труда.

Как это часто бывает в книгах и в музыкальных произведениях, вводная глава дает, наподобие музыкальной прелюдии или "пролога", основные черты православия, — тайна Богочеловечества, определяющего само бытие Церкви, Тела Христова, в котором призваны сочетаться в духовной гармонии и единстве порядок и свобода, предание и творчество, послушание и радость.

Деление книги на пять частей коренным образом отличается от метода изложения учебников догматического богословия.

Первая часть, посвященная антропологии, указует на судьбу человека от начала, от райского первозданного бытия, — человека, созданного по образу Божию и призванного к богоподобию через послушание Божией заповеди, отпавшего от богообщения в юдоль греха и смерти, но не потерявшего в тайниках сердца печати образа Божия и ностальгии о потерянном рае.

Протопресвитер Борис Бобринский,

декан Свято-Сергиевского Богословского Института в Париже