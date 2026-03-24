Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Библейские образы

В связи со сложностью библейских персонажей не представлялось возможным обсуждать их во всех аспектах. Поэтому предлагаемые главы построены как комментарий к определенной грани того или иного образа, как освещение его в определенном аспекте, имеющем также отношение к проблемам и событиям нашего времени.

Некоторые герои Танаха вообще не рассматриваются в нашей книге, и не потому, что они менее значительны, а наоборот, — потому, что объем работы не позволяет отдать им должное. Яаков, Моше, Давид — это столь фундаментальные, столь многоплановые личности, что было бы неуместно ограничиваться рассмотрением той или иной грани этих образов.

Персонажи Танаха показаны в данной книге в двух планах. Они — и исторические личности, и одновременно архетипические фигуры, так или иначе соотносящиеся с внутренней жизнью современного индивида, современного общества и с происходящими в этом обществе политическими событиями.

Автор ни в коей мере не претендует на то, чтобы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в связи с образами Танаха. Данная работа ставит своей целью лишь более широкое ознакомление читателя с действующими лицами Книги Книг, что, возможно, поощрит его к более глубокому ее изучению и принесет ему радость от самого процесса изучения Священного Писания.

Адин Штейнзальц - Библейские образы

Шамир, Москва, 1995

ISBN 5-7349-0006-12

Адин Штейнзальц - Библейские образы - Содержание

Введение

1 Ева Брейшит 2:18–4:42 НЕДОСТАЮЩАЯ ПОЛОВИНА

2 Авраам Брейшит 12:1–22:19 ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

3 Сара Брейшит 11:29–12:20, 16:1–18:15, 20:1–21:13 СОРАТНИЦА

4 Ицхак Брейшит 22:1–19, 24:63–67, 25:19–28:9 ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

5 Ривка Брейшит 24:15–67, 25:19–26, 27:1–46 БЕЛАЯ ВОРОНА В СЕМЬЕ

6 Рахель Брейшит 29:4–30:25, 31:1–35, 35:16:20 НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

7 Леа Брейшит 29:16–30:21, 31:1–15 СУПРУГА И МАТЬ

8 Йосеф Брейшит 37:1–36, 39:1–48:22, 50:1–26 ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ

9 Аарон Шмот 4:14–16, 4:27–31, 6:13–9:12, 17:8–13, 32:1,35 ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК

10 Мирьям Шмот, 24:8, 15:20, Бемидбар 12:1–15 СТАРШАЯ СЕСТРА

11 Иеошуа Шмот 17:8; Бемидбар 11:28, 29, 27:15–29; Иеошуа УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ

12 Двора Шофтим гл. 4, 5 ПРОРОЧИЦА И ВОЖДЬ

13 Шимшон Шофтим гл 13–16 ПРОРОК СИЛЫ

14 Рут Книга Рут, Брейшит 19:30–38 СКРЫТЫЙ РОДНИК

15 Шмуэль Шмуэль I, гл. 1–16, 28:3–25 РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

16 Шауль Шмуэль I, гл. 9, Шмуэль II, гл. 1 ПАГУБНОЕ ПРОСТОДУШИЕ

17 Михаль Шмуэль I, 18:18–28, 19:11–17, Шмуэль II, 3:14–16, 6:20–23 ПРИНЦЕССА И ПАСТУХ

18 Шломо Млахим 1, гл. 1–11 МУДРОСТЬ И ЕЕ ГРАНИЦЫ

19 Элиша Млахим I 19:19–2; Млахим II, гл. 2–8 и 13:14–21 ПРОРОК-ПРАГМАТИК

20 Йе’у Млахим II, гл. 9,10 РАССЧИТАННОЕ БЕЗУМИЕ

21 Изевель Млахим I, 21:5–25, Млахим II, 9:30–37 ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ

22 Аталья Млахим II, гл. 11 ЖАЖДА ВЛАСТИ

23 Йошияу Млахим II, гл. 23, 23; Диврей а-ямим II, гл. 34, 35 ЗАКАТ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА

24 Эзра Эзра, Нехемья ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР

25 Эстер Эстер МИССИЯ В ГАРЕМЕ