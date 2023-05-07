Книга «Вечный мир» представляет собой сборник бесед р. Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца), посвященных недельным разделам Торы. Как правило, он выбирает определенную тему и рассматривает ее как на уровне интерпретации текста, так и на более глубоком, концептуальном, уровне. Его подход побуждает к размышлениям, вызывает вопросы, позволяет понять, как традиционное еврейское мировоззрение взаимодействует с реалиями нашего меняющегося мира.

Книга не была задумана как единый последовательный труд, это компилятивный сборник, в который вошли материалы из разных источников. Большая часть ее глав — это тексты уроков, которые р. Штейнзальц давал своим ученикам в иешиве «Макор хаим» в Иерусалиме, а также в иешивах Бат-Айна и Текоа в течение нескольких лет.

Некоторые из глав были написаны им специально для этой книги. Поэтому, хотя редактирование вошедшего в книгу материала ставило своей целью его унификацию, ее главы порой разнятся по стилю, сохраняя отпечаток устного изложения. Значительная часть вошедших в книгу материалов ранее была опубликована в еженедельном бюллетене, выпускавшемся в свет иешивой «Макор хаим» в 1995-1996 гг.

Сейчас эти тексты были заново отредактированы, к ним добавился недостающий материал. Редактор стремился сохранить тот особый стиль, который отличает беседы Учителя. Поэтому книга написана живым языком, в форме беседы и личных размышлений. Читатель найдет в ней отступления от принятой академической манеры повествования.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Вечный мир

Пер. с иврита В. Ванникова

М.: Книжники, — 2013. — 640 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0228-5

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Вечный мир - Содержание

Предисловие редактора к изданию книги на иврите

Введение

КНИГА БЕРЕШИТ

Берешит

Hoax

Лех-леха

Вайера

Хаей Сара

Толдот

Вайеце

Ваишлах

Вайешев

Микец

Ваигаш

Вайехи

КНИГА ШМОТ

Шмот

Ваэра

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тецаве

Ки тиса

Ваякгель

Пекудей

КНИГА ВАИКРА

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахареймот

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотай

КНИГА БЕМИДБАР

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах-леха

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масеэй

КНИГА ДВАРИМ