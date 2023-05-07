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Штейнзальц - Вечный мир

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Вечный мир
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Religious Studies Atheism
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Книга «Вечный мир» представляет собой сборник бесед р. Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца), посвященных недельным разделам Торы. Как правило, он выбирает определенную тему и рассматривает ее как на уровне интерпретации текста, так и на более глубоком, концептуальном, уровне. Его подход побуждает к размышлениям, вызывает вопросы, позволяет понять, как традиционное еврейское мировоззрение взаимодействует с реалиями нашего меняющегося мира.

Книга не была задумана как единый последовательный труд, это компилятивный сборник, в который вошли материалы из разных источников. Большая часть ее глав — это тексты уроков, которые р. Штейнзальц давал своим ученикам в иешиве «Макор хаим» в Иерусалиме, а также в иешивах Бат-Айна и Текоа в течение нескольких лет.

Некоторые из глав были написаны им специально для этой книги. Поэтому, хотя редактирование вошедшего в книгу материала ставило своей целью его унификацию, ее главы порой разнятся по стилю, сохраняя отпечаток устного изложения. Значительная часть вошедших в книгу материалов ранее была опубликована в еженедельном бюллетене, выпускавшемся в свет иешивой «Макор хаим» в 1995-1996 гг.

Сейчас эти тексты были заново отредактированы, к ним добавился недостающий материал. Редактор стремился сохранить тот особый стиль, который отличает беседы Учителя. Поэтому книга написана живым языком, в форме беседы и личных размышлений. Читатель найдет в ней отступления от принятой академической манеры повествования.

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Вечный мир

Пер. с иврита В. Ванникова

М.: Книжники, — 2013. — 640 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0228-5

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Вечный мир - Содержание

Предисловие редактора к изданию книги на иврите

Введение

КНИГА БЕРЕШИТ

  • Берешит

  • Hoax

  • Лех-леха

  • Вайера

  • Хаей Сара

  • Толдот

  • Вайеце

  • Ваишлах

  • Вайешев

  • Микец

  • Ваигаш

  • Вайехи

КНИГА ШМОТ

  • Шмот

  • Ваэра

  • Бо

  • Бешалах

  • Итро

  • Мишпатим

  • Трума

  • Тецаве

  • Ки тиса

  • Ваякгель

  • Пекудей

КНИГА ВАИКРА

  • Ваикра

  • Цав

  • Шмини

  • Тазриа

  • Мецора

  • Ахареймот

  • Кдошим

  • Эмор

  • Бегар

  • Бехукотай

КНИГА БЕМИДБАР

  • Бемидбар

  • Насо

  • Бегаалотха

  • Шлах-леха

  • Корах

  • Хукат

  • Балак

  • Пинхас

  • Матот

  • Масеэй

КНИГА ДВАРИМ

  • Дварим

  • Ваэтханан

  • Экев

  • Реэ

  • Шофтим

  • Ки-теце

  • Ки-таво

  • Ницавим

  • Вайелех

  • Гаазину

  • Везот габраха

Views 1 299
Rating 5.0 / 5
Added 07.05.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

K
kino511 9 years ago

Замечательная книга! С другими трудами р. Адина Эвен-Исраэля (Штейнзальца) можно ознакомиться на официальной странице Института изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина Адина Штейнзальца. Даю ссылку http://www.judaicaru.org/navigator/steinsaltz_books_frame.html

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