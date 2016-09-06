Книга полезна и как рабочее пособие в семейном консультировании. Хороший психотерапевт обязательно её оценит. Выдержки из нее можно применять как самостоятельные методические материалы. С самых первых страниц, совершенно автоматически, в процессе чтения лично поймал себя на мысли, что прикидываю: «это, — плакатом на стенку», «это, — распечатать для друзей», «об этом не забыть рассказать на проповеди».

Я искренне рекомендую её всем, у кого есть дети или внуки. Бабушкам и дедушкам тоже будет полезно всерьёз задуматься о плодах их любви, благодаря чему они смогут изменить многое. Уверен, что Господь благословил этот труд! Ведь в нём проясняются очень важные принципы, которые можно усвоить, наблюдая за тем, как воспитывает нас наш Небесный Отец. Автор призывает учиться именно у Него. Его Словом пронизано в этой книге всё.

Священник Валентин Марков г. Нижний Новгород,

руководитель Миссионерского отдела

Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви

Евмений игумен - Аномалии родительской любви

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ Москва, 2009 ISBN 5-94127-015-1

Евмений игумен - Аномалии родительской любви - Содержание

РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ И БОЖИЕ СЛОВО

Вера от слышания

Эффект «приклеивания»

Главный секрет послушания

Сущность родительского служения

Почему родители любят недостаточно?

Основные проблемы, возникающие в процессе воспитания ребенка

За помощью — к батюшке

Почему родители обратились за помощью именно сейчас?

Четыре группы родительских проблем

Любовь или привязанность?

Что такое родительская привязанность?

Как же вы без меня, мои сыночки?! Рассказ Александры Гаврилюк

Четыре вида родительской привязанности

Родительская ревность

Чувство «неоплаченного долга»

«Заботливая мать»

Мой сын, никому не отдам! Рассказ Анны Нагорной

Проблемы неполной семьи

«Мы за тебя уже все решили»…

Пастырское окормление родителей, которые чрезмерно опекают своих детей

КАК ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Проблемы детей — отражение проблем семьи

Роль ранних детских впечатлений в формировании личности ребенка

Как опыт, полученный ребенком в семье, влияет на его отношения с Богом

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Крохотные пономари и послушницы в подрясничках — умиление или трагедия?

Два кофе по-турецки Рассказ Натальи Сухининой

Когда подросток уходит из церкви

МУДРОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

«Отцы, не раздражайте детей ваших»

Типичные педагогические ошибки

Какого Бога мы проповедуем нашим детям?

Явить радость жизни с Богом

Живое свидетельство

КЛЮЧИ ПОНИМАНИЯ

Уважительность — основа нравственности

Бумеранг родительской любви

Как реагирует ребенок на родителя

Любить ребенка не словами, а всем сердцем

Учиться любить никогда не поздно

Безусловная любовь

Ключ к полноценному воспитанию

Как дать им знать, что вы их любите

Учимся строить диалог

Формируйте в детях самостоятельность

Похвала и поощрение

О доверии со стороны ребенка

О деструктивной критике

Родители, воспитывающие победителей

Подавайте хороший пример

Дайте ребенку право на поступок

«Поговори со мною, мама…»

Ты должен болеть, потому что я тебя люблю! Рассказ Майи Новиковой

Любите своего супруга

О правах ребенка

Дорогие мои родители! Послание родителям от трудного подростка

Пастырская поддержка родственников душевнобольных людей Раздел составлен по материалам одноименной главы моей книги «Пастырская помощь душевнобольным», изд. Свет Православия, 1999 г

Непростое испытание

Шизофрения

«Оставит человек отца своего и мать свою…»

Маменькины сыночки

Любовное манипулирование

Я всегда с тобой рядом, мой милый сыночек! Рассказ Марины Сергеевой

Ослабить, расстаться, покинуть

Мальчик и скрипка Сказка Елены Потехиной

И НА ПРОЩАНИЕ…

Подводя итоги сказанного

Запишите ваши выводы прямо сейчас

Праздник примирения

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Евмений игумен - Аномалии родительской любви - Вера от слышания

Верующими дети не становятся по наследству. Автоматически вера никогда не перейдет от родителей к детям. Вера всегда приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего (Рим. 10, 17). Родители — первые благовестники Христовых истин в своем доме, для своих детей. Для того чтобы дети стали верующими, они должны не только слышать от своих родителей Слово Божие, произносимое в доброте и любви, но и видеть их доброе поведение. Родители должны стать примером, достойным подражания.

От родителей дети должны узнать свою историю, свои корни, узнать Бога, Который сотворил небо и землю, и человека по образу и подобию Своему, Который послал Сына Своего Иисуса Христа на землю для спасения людей. Дети должны узнать от родителей, что и за их спасение Христом заплачена дорогая цена на Голгофском кресте, что и они имеют на Небесах любящего Отца, Который ценит их и заботится о них, что Господь создал на земле Свою Церковь, которая призвана стать духовной семьей для Его детей.

Родители — первые учителя и духовные наставники своих детей. Грош — цена нашему христианству, если влияние улицы или школы будет преобладать и вытеснять духовный авторитет родителей. Не веселые друзья и не случайные подруги, не телевизионные программы, не «Короли и Шуты» должны формировать сознание ребенка. Родители должны помочь детям научиться правильно воспринимать мир, научить их отличать добро от зла, называть вещи своими именами и заложить здравый фундамент их христианского мировосприятия.

«Дети очень хорошо чувствуют, насколько искренне родители сами соблюдают принятые дисциплинарные правила — будь то регулярное посещение церкви, доброжелательство, воздержание от курения и алкоголя. Родители-христиане могут помочь детям понять, что в основе всякой дисциплины лежит принцип «Да будет воля Твоя», а не родительское «я так хочу».

Воспитание — это творчество. Ведь воспитывать можно только личность, дрессируют лишь животное. Дело воспитания — это процесс постоянного со-творения личности, Бог лично принимает в нем участие. Не только родительская любовь стоит у истоков рождения новой человеческой личности. Это невозможно осуществить без родительского авторитета: «слава детей — родители их» (Прит. 17, 6).