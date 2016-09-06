Евмений - Аномалии родительской любви
Книга полезна и как рабочее пособие в семейном консультировании. Хороший психотерапевт обязательно её оценит. Выдержки из нее можно применять как самостоятельные методические материалы. С самых первых страниц, совершенно автоматически, в процессе чтения лично поймал себя на мысли, что прикидываю: «это, — плакатом на стенку», «это, — распечатать для друзей», «об этом не забыть рассказать на проповеди».
Я искренне рекомендую её всем, у кого есть дети или внуки. Бабушкам и дедушкам тоже будет полезно всерьёз задуматься о плодах их любви, благодаря чему они смогут изменить многое. Уверен, что Господь благословил этот труд! Ведь в нём проясняются очень важные принципы, которые можно усвоить, наблюдая за тем, как воспитывает нас наш Небесный Отец. Автор призывает учиться именно у Него. Его Словом пронизано в этой книге всё.
Священник Валентин Марков г. Нижний Новгород,
руководитель Миссионерского отдела
Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви
Евмений игумен - Аномалии родительской любви
СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ
Москва, 2009
ISBN 5-94127-015-1
Евмений игумен - Аномалии родительской любви - Содержание
РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ И БОЖИЕ СЛОВО
- Вера от слышания
- Эффект «приклеивания»
- Главный секрет послушания
- Сущность родительского служения
- Почему родители любят недостаточно?
Основные проблемы, возникающие в процессе воспитания ребенка
- За помощью — к батюшке
- Почему родители обратились за помощью именно сейчас?
- Четыре группы родительских проблем
Любовь или привязанность?
- Что такое родительская привязанность?
- Как же вы без меня, мои сыночки?! Рассказ Александры Гаврилюк
- Четыре вида родительской привязанности
- Родительская ревность
- Чувство «неоплаченного долга»
- «Заботливая мать»
- Мой сын, никому не отдам! Рассказ Анны Нагорной
- Проблемы неполной семьи
- «Мы за тебя уже все решили»…
- Пастырское окормление родителей, которые чрезмерно опекают своих детей
КАК ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
- Проблемы детей — отражение проблем семьи
- Роль ранних детских впечатлений в формировании личности ребенка
- Как опыт, полученный ребенком в семье, влияет на его отношения с Богом
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
- Крохотные пономари и послушницы в подрясничках — умиление или трагедия?
- Два кофе по-турецки Рассказ Натальи Сухининой
- Когда подросток уходит из церкви
МУДРОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
- «Отцы, не раздражайте детей ваших»
- Типичные педагогические ошибки
- Какого Бога мы проповедуем нашим детям?
- Явить радость жизни с Богом
- Живое свидетельство
КЛЮЧИ ПОНИМАНИЯ
- Уважительность — основа нравственности
- Бумеранг родительской любви
- Как реагирует ребенок на родителя
- Любить ребенка не словами, а всем сердцем
- Учиться любить никогда не поздно
- Безусловная любовь
- Ключ к полноценному воспитанию
- Как дать им знать, что вы их любите
- Учимся строить диалог
- Формируйте в детях самостоятельность
- Похвала и поощрение
- О доверии со стороны ребенка
- О деструктивной критике
- Родители, воспитывающие победителей
- Подавайте хороший пример
- Дайте ребенку право на поступок
- «Поговори со мною, мама…»
- Ты должен болеть, потому что я тебя люблю! Рассказ Майи Новиковой
- Любите своего супруга
О правах ребенка
- Дорогие мои родители! Послание родителям от трудного подростка
Пастырская поддержка родственников душевнобольных людей Раздел составлен по материалам одноименной главы моей книги «Пастырская помощь душевнобольным», изд. Свет Православия, 1999 г
- Непростое испытание
- Шизофрения
- «Оставит человек отца своего и мать свою…»
- Маменькины сыночки
- Любовное манипулирование
- Я всегда с тобой рядом, мой милый сыночек! Рассказ Марины Сергеевой
- Ослабить, расстаться, покинуть
- Мальчик и скрипка Сказка Елены Потехиной
И НА ПРОЩАНИЕ…
- Подводя итоги сказанного
- Запишите ваши выводы прямо сейчас
- Праздник примирения
Евмений игумен - Аномалии родительской любви - Вера от слышания
Верующими дети не становятся по наследству. Автоматически вера никогда не перейдет от родителей к детям. Вера всегда приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего (Рим. 10, 17). Родители — первые благовестники Христовых истин в своем доме, для своих детей. Для того чтобы дети стали верующими, они должны не только слышать от своих родителей Слово Божие, произносимое в доброте и любви, но и видеть их доброе поведение. Родители должны стать примером, достойным подражания.
От родителей дети должны узнать свою историю, свои корни, узнать Бога, Который сотворил небо и землю, и человека по образу и подобию Своему, Который послал Сына Своего Иисуса Христа на землю для спасения людей. Дети должны узнать от родителей, что и за их спасение Христом заплачена дорогая цена на Голгофском кресте, что и они имеют на Небесах любящего Отца, Который ценит их и заботится о них, что Господь создал на земле Свою Церковь, которая призвана стать духовной семьей для Его детей.
Родители — первые учителя и духовные наставники своих детей. Грош — цена нашему христианству, если влияние улицы или школы будет преобладать и вытеснять духовный авторитет родителей. Не веселые друзья и не случайные подруги, не телевизионные программы, не «Короли и Шуты» должны формировать сознание ребенка. Родители должны помочь детям научиться правильно воспринимать мир, научить их отличать добро от зла, называть вещи своими именами и заложить здравый фундамент их христианского мировосприятия.
«Дети очень хорошо чувствуют, насколько искренне родители сами соблюдают принятые дисциплинарные правила — будь то регулярное посещение церкви, доброжелательство, воздержание от курения и алкоголя. Родители-христиане могут помочь детям понять, что в основе всякой дисциплины лежит принцип «Да будет воля Твоя», а не родительское «я так хочу».
Воспитание — это творчество. Ведь воспитывать можно только личность, дрессируют лишь животное. Дело воспитания — это процесс постоянного со-творения личности, Бог лично принимает в нем участие. Не только родительская любовь стоит у истоков рождения новой человеческой личности. Это невозможно осуществить без родительского авторитета: «слава детей — родители их» (Прит. 17, 6).
Ох... Не однозначный автор...ИМХО