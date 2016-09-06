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Евмений - Аномалии родительской любви

Евмений - Аномалии родительской любви
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Psychology Psychotherapy
Книга полезна и как рабочее пособие в семейном консультировании. Хороший психотерапевт обязательно её оценит. Выдержки из нее можно применять как самостоятельные методические материалы. С самых первых страниц, совершенно автоматически, в процессе чтения лично поймал себя на мысли, что прикидываю: «это, — плакатом на стенку», «это, — распечатать для друзей», «об этом не забыть рассказать на проповеди».
Я искренне рекомендую её всем, у кого есть дети или внуки. Бабушкам и дедушкам тоже будет полезно всерьёз задуматься о плодах их любви, благодаря чему они смогут изменить многое. Уверен, что Господь благословил этот труд! Ведь в нём проясняются очень важные принципы, которые можно усвоить, наблюдая за тем, как воспитывает нас наш Небесный Отец. Автор призывает учиться именно у Него. Его Словом пронизано в этой книге всё.
Священник Валентин Марков г. Нижний Новгород,
руководитель Миссионерского отдела
Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви

Евмений игумен - Аномалии родительской любви

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ
Москва, 2009
ISBN 5-94127-015-1

Евмений игумен - Аномалии родительской любви - Содержание

РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ И БОЖИЕ СЛОВО

  • Вера от слышания
  • Эффект «приклеивания»
  • Главный секрет послушания
  • Сущность родительского служения
  • Почему родители любят недостаточно?

Основные проблемы, возникающие в процессе воспитания ребенка

  • За помощью — к батюшке
  • Почему родители обратились за помощью именно сейчас?
  • Четыре группы родительских проблем

Любовь или привязанность?

  • Что такое родительская привязанность?
  • Как же вы без меня, мои сыночки?! Рассказ Александры Гаврилюк
  • Четыре вида родительской привязанности
  • Родительская ревность
  • Чувство «неоплаченного долга»
  • «Заботливая мать»
  • Мой сын, никому не отдам! Рассказ Анны Нагорной
  • Проблемы неполной семьи
  • «Мы за тебя уже все решили»…
  • Пастырское окормление родителей, которые чрезмерно опекают своих детей

КАК ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

  • Проблемы детей — отражение проблем семьи
  • Роль ранних детских впечатлений в формировании личности ребенка
  • Как опыт, полученный ребенком в семье, влияет на его отношения с Богом

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

  • Крохотные пономари и послушницы в подрясничках — умиление или трагедия?
  • Два кофе по-турецки Рассказ Натальи Сухининой
  • Когда подросток уходит из церкви

МУДРОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

  • «Отцы, не раздражайте детей ваших»
  • Типичные педагогические ошибки
  • Какого Бога мы проповедуем нашим детям?
  • Явить радость жизни с Богом
  • Живое свидетельство

КЛЮЧИ ПОНИМАНИЯ

  • Уважительность — основа нравственности
  • Бумеранг родительской любви
  • Как реагирует ребенок на родителя
  • Любить ребенка не словами, а всем сердцем
  • Учиться любить никогда не поздно
  • Безусловная любовь
  • Ключ к полноценному воспитанию
  • Как дать им знать, что вы их любите
  • Учимся строить диалог
  • Формируйте в детях самостоятельность
  • Похвала и поощрение
  • О доверии со стороны ребенка
  • О деструктивной критике
  • Родители, воспитывающие победителей
  • Подавайте хороший пример
  • Дайте ребенку право на поступок
  • «Поговори со мною, мама…»
  • Ты должен болеть, потому что я тебя люблю! Рассказ Майи Новиковой
  • Любите своего супруга

О правах ребенка

  • Дорогие мои родители! Послание родителям от трудного подростка

Пастырская поддержка родственников душевнобольных людей Раздел составлен по материалам одноименной главы моей книги «Пастырская помощь душевнобольным», изд. Свет Православия, 1999 г

  • Непростое испытание
  • Шизофрения
  • «Оставит человек отца своего и мать свою…»
  • Маменькины сыночки
  • Любовное манипулирование
  • Я всегда с тобой рядом, мой милый сыночек! Рассказ Марины Сергеевой
  • Ослабить, расстаться, покинуть
  • Мальчик и скрипка Сказка Елены Потехиной

И НА ПРОЩАНИЕ…

  • Подводя итоги сказанного
  • Запишите ваши выводы прямо сейчас
  • Праздник примирения

Евмений игумен - Аномалии родительской любви - Вера от слышания

Верующими дети не становятся по наследству. Автоматически вера никогда не перейдет от родителей к детям. Вера всегда приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего (Рим. 10, 17). Родители — первые благовестники Христовых истин в своем доме, для своих детей. Для того чтобы дети стали верующими, они должны не только слышать от своих родителей Слово Божие, произносимое в доброте и любви, но и видеть их доброе поведение. Родители должны стать примером, достойным подражания.
От родителей дети должны узнать свою историю, свои корни, узнать Бога, Который сотворил небо и землю, и человека по образу и подобию Своему, Который послал Сына Своего Иисуса Христа на землю для спасения людей. Дети должны узнать от родителей, что и за их спасение Христом заплачена дорогая цена на Голгофском кресте, что и они имеют на Небесах любящего Отца, Который ценит их и заботится о них, что Господь создал на земле Свою Церковь, которая призвана стать духовной семьей для Его детей.
Родители — первые учителя и духовные наставники своих детей. Грош — цена нашему христианству, если влияние улицы или школы будет преобладать и вытеснять духовный авторитет родителей. Не веселые друзья и не случайные подруги, не телевизионные программы, не «Короли и Шуты» должны формировать сознание ребенка. Родители должны помочь детям научиться правильно воспринимать мир, научить их отличать добро от зла, называть вещи своими именами и заложить здравый фундамент их христианского мировосприятия.
«Дети очень хорошо чувствуют, насколько искренне родители сами соблюдают принятые дисциплинарные правила — будь то регулярное посещение церкви, доброжелательство, воздержание от курения и алкоголя. Родители-христиане могут помочь детям понять, что в основе всякой дисциплины лежит принцип «Да будет воля Твоя», а не родительское «я так хочу».
Воспитание — это творчество. Ведь воспитывать можно только личность, дрессируют лишь животное. Дело воспитания — это процесс постоянного со-творения личности, Бог лично принимает в нем участие. Не только родительская любовь стоит у истоков рождения новой человеческой личности. Это невозможно осуществить без родительского авторитета: «слава детей — родители их» (Прит. 17, 6).
Views 368
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2016
Author denpon
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

D
diakdim 9 years ago

Ох... Не однозначный автор...ИМХО

 

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