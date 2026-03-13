Эвола - Империя Солнца
Книга Юлиуса Эволы «Империя Солнца» посвящена размышлениям о традиционной идее империи и духовных основаниях власти. Автор рассматривает древние представления о сакральной природе государства и правителя, связывая их с символикой солнца как источника высшего порядка, силы и духовного света.
Эвола обращается к историческим и мифологическим традициям различных цивилизаций, анализируя их представления о священной власти, и противопоставляет традиционную идею империи современным политическим системам. В книге обсуждаются вопросы духовной иерархии, роли элиты и значения традиции в общественной жизни.
Издание предназначено для читателей, интересующихся философией традиционализма, историей политических идей и духовными аспектами власти и культуры.
Юлиус Эвола – Империя Солнца
Тамбов, 2010. – 176 с.
ISBN 978-5-88934-475-9
Юлиус Эвола – Империя Солнца – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ТУЛЕ: ЗАГАДКА ДОИСТОРИЧЕСКОЙ АРКТИКИ
РИМ И «СОЛНЕЧНОЕ РОЖДЕСТВО» СЕВЕРОАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
«REGNUM» И ДУХОВНОСТЬ ЦЕЗАРЯ
МОРЕПЛАВАНИЕ КАК ГЕРОИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
СИМВОЛИЗМ ОРЛА
ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
ПРЕОДОЛЕНИЕ АКТИВИЗМА
НЕДОРАЗУМЕНИЯ НОВОГО ЯЗЫЧЕСТВА
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ИДЕИ
ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИМПЕРИИ
ИМПЕРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПАРТИКУЛЯРИЗМ
«НАПОЛА»
СМЫСЛ СС: ОРДЕН И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАЦИОНАЛ–СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РАСИЗМЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЯ НАУЧНОГО РАСИЗМА
МУССОЛИНИ И РАСИЗМ
РАСИЗМ И ДРУГИЕ «УЖАСЫ»
О МОЛОДЁЖИ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ДЕВУШКИ
РЕЛИГИЯ И ПОЛ
МИР И ТЁМНАЯ ЭПОХА
СООБРАЖЕНИЯ ОБ УСКОЛЬЗАЮЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
БИЧ ПЕРСОНАЛИЗМА
ЛИЧНОСТЬ И БЕЗЛИЧНЫЙ ПРИНЦИП
ЧЕГО ХОЧЕТ ИСПАНСКИЙ ФАЛАНГИЗМ
ТАК ГОВОРИЛ КОДРЯНУ
НАЦИОНАЛИЗМ И АСКЕЗА: ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ
ГИТЛЕР И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР — УЧИТЕЛЬ ПРАВОЙ МЫСЛИ
РЕНЕ ГЕНОН, ЗАПАД И ВОСТОК
