Эвола - Империя Солнца

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга Юлиуса Эволы «Империя Солнца» посвящена размышлениям о традиционной идее империи и духовных основаниях власти. Автор рассматривает древние представления о сакральной природе государства и правителя, связывая их с символикой солнца как источника высшего порядка, силы и духовного света.

Эвола обращается к историческим и мифологическим традициям различных цивилизаций, анализируя их представления о священной власти, и противопоставляет традиционную идею империи современным политическим системам. В книге обсуждаются вопросы духовной иерархии, роли элиты и значения традиции в общественной жизни.

Издание предназначено для читателей, интересующихся философией традиционализма, историей политических идей и духовными аспектами власти и культуры.

Юлиус Эвола – Империя Солнца

Тамбов, 2010. – 176 с.

ISBN 978-5-88934-475-9

Юлиус Эвола – Империя Солнца – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ТУЛЕ: ЗАГАДКА ДОИСТОРИЧЕСКОЙ АРКТИКИ

  • РИМ И «СОЛНЕЧНОЕ РОЖДЕСТВО» СЕВЕРОАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

  • «REGNUM» И ДУХОВНОСТЬ ЦЕЗАРЯ

  • МОРЕПЛАВАНИЕ КАК ГЕРОИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

  • СИМВОЛИЗМ ОРЛА

  • ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ

  • ПРЕОДОЛЕНИЕ АКТИВИЗМА

  • НЕДОРАЗУМЕНИЯ НОВОГО ЯЗЫЧЕСТВА

  • ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ИДЕИ

  • ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИМПЕРИИ

  • ИМПЕРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПАРТИКУЛЯРИЗМ

  • «НАПОЛА»

  • СМЫСЛ СС: ОРДЕН И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

  • КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАЦИОНАЛ–СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РАСИЗМЕ

  • НЕДОРАЗУМЕНИЯ НАУЧНОГО РАСИЗМА

  • МУССОЛИНИ И РАСИЗМ

  • РАСИЗМ И ДРУГИЕ «УЖАСЫ»

  • О МОЛОДЁЖИ

  • ИТАЛЬЯНСКИЕ ДЕВУШКИ

  • РЕЛИГИЯ И ПОЛ

  • МИР И ТЁМНАЯ ЭПОХА

  • СООБРАЖЕНИЯ ОБ УСКОЛЬЗАЮЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

  • БИЧ ПЕРСОНАЛИЗМА

  • ЛИЧНОСТЬ И БЕЗЛИЧНЫЙ ПРИНЦИП

  • ЧЕГО ХОЧЕТ ИСПАНСКИЙ ФАЛАНГИЗМ

  • ТАК ГОВОРИЛ КОДРЯНУ

  • НАЦИОНАЛИЗМ И АСКЕЗА: ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ

  • ГИТЛЕР И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

  • ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР — УЧИТЕЛЬ ПРАВОЙ МЫСЛИ

  • РЕНЕ ГЕНОН, ЗАПАД И ВОСТОК

Views 44
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
