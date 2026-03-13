Эвола - Люди и руины
Книга Юлиуса Эволы «Люди и руины» посвящена размышлениям о состоянии современного общества и духовном кризисе западной цивилизации. Автор анализирует последствия разрушения традиционных ценностей, политических и культурных институтов, которые, по его мнению, привели к утрате духовных ориентиров.
Эвола рассматривает роль личности в условиях упадка цивилизации и предлагает концепцию внутренней устойчивости и духовной независимости человека. В книге обсуждаются вопросы власти, государства, культуры и духовной иерархии, а также значение традиции как основы устойчивого общественного порядка.
Издание предназначено для читателей, интересующихся философией традиционализма, политической мыслью XX века и проблемами культурного и духовного кризиса современности.
М. : Опустошитель, 2019. — 296 c. — (Серия «Extremum» (#43).
ISBN 978-5-289-01128-2.
Эвола Юлиус - Люди и руины – Содержание
Революция. Контрреволюция. Традиция
Верховная власть. Авторитет. Imperium
Личность. Свобода. Иерархия
Органичное государство. Тоталитаризм
Бонапартизм. Макиавеллизм. Элитаризм
Труд. Одержимость экономикой
История. Историзм
Выбор традиций
Воинский стиль. «Милитаризм». Война
Традиция. Католичество. Гибеллинство
Реализм. Коммунизм. Антибуржуазность
Экономика и политика. Корпорации. Рабочие союзы
Тайная война. Оружие тайной войны
Латинский мир. Римский мир. Средиземноморская душа
Проблема рождаемости
Единая Европа: форма и предпосылки объединения
