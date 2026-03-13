Эвола - Люди и руины

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга Юлиуса Эволы «Люди и руины» посвящена размышлениям о состоянии современного общества и духовном кризисе западной цивилизации. Автор анализирует последствия разрушения традиционных ценностей, политических и культурных институтов, которые, по его мнению, привели к утрате духовных ориентиров.

Эвола рассматривает роль личности в условиях упадка цивилизации и предлагает концепцию внутренней устойчивости и духовной независимости человека. В книге обсуждаются вопросы власти, государства, культуры и духовной иерархии, а также значение традиции как основы устойчивого общественного порядка.

Издание предназначено для читателей, интересующихся философией традиционализма, политической мыслью XX века и проблемами культурного и духовного кризиса современности.

Эвола Юлиус - Люди и руины

М. : Опустошитель, 2019. — 296 c. — (Серия «Extremum» (#43).

ISBN 978-5-289-01128-2.

Эвола Юлиус - Люди и руины – Содержание

  • Революция. Контрреволюция. Традиция

  • Верховная власть. Авторитет. Imperium

  • Личность. Свобода. Иерархия

  • Органичное государство. Тоталитаризм

  • Бонапартизм. Макиавеллизм. Элитаризм

  • Труд. Одержимость экономикой

  • История. Историзм

  • Выбор традиций

  • Воинский стиль. «Милитаризм». Война

  • Традиция. Католичество. Гибеллинство

  • Реализм. Коммунизм. Антибуржуазность

  • Экономика и политика. Корпорации. Рабочие союзы

  • Тайная война. Оружие тайной войны

  • Латинский мир. Римский мир. Средиземноморская душа

  • Проблема рождаемости

  • Единая Европа: форма и предпосылки объединения

Related Books

All Books