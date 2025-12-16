Эвола - В тени уходящего мира

Ещё совсем недавно всякое упоминание о «демоническом» вызывало лишь снисходительную усмешку. Казалось, что речь идёт либо о фигуре речи, либо о жалком пережитке «средневекового суеверия»... И всё же именно к этому понятию вновь обратились представители современной психологии. За короткое, но насыщенное и проницательное исследование о демоническом в социологии, политике и экономике Пауль Тиллих ещё в межвоенный период получил университетскую кафедру. Его взгляды оказались созвучны ряду исследователей и пересеклись с разработками в области глубинной психологии и психоанализа. В последнем отношении особенно стоит упомянуть Юнга. Примечательно и то, что на знаменитом процессе в Нюрнберге над руководителями национал-социалистического государства понятие «демонического» в том самом смысле, о котором здесь идёт речь, неожиданно всплыло в юридических рассуждениях.

В новом толковании понятие демонического, разумеется, освобождено от прежнего богословского и морального обрамления; его больше не связывают с некоей злой, почти личностной сущностью, восстающей против Творца и стремящейся совратить человека. В современной психологии «демоническое» — это обозначение определённых сил, способных проявляться в человеческом существе, и задача этого термина — лишь охарактеризовать их природу и способ действия по отношению к принципу личности.

В основе лежит особое представление о дуалистическом строении самой личности. В человеке присутствует одна сторона — оформленная, ясная, интеллектуальная — и другая — неоформленная, хаотичная, связанная с областью инстинктов, коллективных и доиндивидуальных, доосознанных психических сил. Когда древние учения говорили о дуализме между «духом» и «душой», между «бытием» и «жизнью», между мужским и женским началами в человеке, — они, в общем и целом, имели в виду нечто сходное. К этим же идеям в известной мере восходит и Юнг, когда говорит о внутреннем антагонизме между анимусом и анимой.

Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира

1-е изд. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 298 с.

Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира - Содержание

I. КРИТИКА СОВРЕМЕННОСТИ И ТЕХНИКИ

1. Современный человек не осознаёт изменений, происходящих с его собственной психикой

2. Техника, убивающая разум

3. Опасности технического мышления

4. Конец разума?

5. Манипуляция сознанием

6. Культ науки

7. Свобода и атом

II. ГЕОПОЛИТИКА, ЛИБЕРАЛИЗМ И АМЕРИКАНИЗМ

8. Американский человек

9. Свобода от нужды и одомашненное человечество. Атлантические перспективы

10. Лик и происхождение «Британско-Израильской мировой федерации»

11. Скрытая природа Лиги Наций

12. Лига Наций в критике Отмара Шпанна

13. Метаморфозы Пан-Европы

14. Пан-Европа и фашизм: беседа с графом Р. Н. Куденхове-Калерги

III. ФАШИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

15. Боялся ли Муссолини воздействия магии?

16. Фашистская революция изнутри

17. Реализм, новая архитектура и фашизм

18. Принцип компетенций

19. Область, подлежащая реформе: бюрократия, утратившая нейтралитет

20. Камикадзе

IV. МОЛОДЁЖЬ, ПРОТЕСТ И ПСИХОАНАЛИЗ

21. В защиту аскетического образа жизни

22. Увлечение Маоизмом

23. Миф Маркузе

24. Психоанализ протеста

25. О «тотальном протесте»

26. Долг молодёжи

27. «Сожжённая молодёжь» и «молодёжь духа»

28. Размышления о студенческом движении

V. АРХАИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ

29. Расовый облик до-римской Италии

30. Обезьяна происходит от человека?

31. Первобытный сверхчеловек и «экстатический опыт»

32. Не есть ли так называемая примитивная душа — результат человеческой деградации?

33. Психическая структура примитивных народов

34. Густав Юнг и ловушка «архетипов»

35. Странная секта хлыстов — был ли Распутин её тайным членом?

VI. ТРАДИЦИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ