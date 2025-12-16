Эвола - В тени уходящего мира
Ещё совсем недавно всякое упоминание о «демоническом» вызывало лишь снисходительную усмешку. Казалось, что речь идёт либо о фигуре речи, либо о жалком пережитке «средневекового суеверия»... И всё же именно к этому понятию вновь обратились представители современной психологии. За короткое, но насыщенное и проницательное исследование о демоническом в социологии, политике и экономике Пауль Тиллих ещё в межвоенный период получил университетскую кафедру. Его взгляды оказались созвучны ряду исследователей и пересеклись с разработками в области глубинной психологии и психоанализа. В последнем отношении особенно стоит упомянуть Юнга. Примечательно и то, что на знаменитом процессе в Нюрнберге над руководителями национал-социалистического государства понятие «демонического» в том самом смысле, о котором здесь идёт речь, неожиданно всплыло в юридических рассуждениях.
В новом толковании понятие демонического, разумеется, освобождено от прежнего богословского и морального обрамления; его больше не связывают с некоей злой, почти личностной сущностью, восстающей против Творца и стремящейся совратить человека. В современной психологии «демоническое» — это обозначение определённых сил, способных проявляться в человеческом существе, и задача этого термина — лишь охарактеризовать их природу и способ действия по отношению к принципу личности.
В основе лежит особое представление о дуалистическом строении самой личности. В человеке присутствует одна сторона — оформленная, ясная, интеллектуальная — и другая — неоформленная, хаотичная, связанная с областью инстинктов, коллективных и доиндивидуальных, доосознанных психических сил. Когда древние учения говорили о дуализме между «духом» и «душой», между «бытием» и «жизнью», между мужским и женским началами в человеке, — они, в общем и целом, имели в виду нечто сходное. К этим же идеям в известной мере восходит и Юнг, когда говорит о внутреннем антагонизме между анимусом и анимой.
Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира
1-е изд. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 298 с.
Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира - Содержание
I. КРИТИКА СОВРЕМЕННОСТИ И ТЕХНИКИ
- 1. Современный человек не осознаёт изменений, происходящих с его собственной психикой
- 2. Техника, убивающая разум
- 3. Опасности технического мышления
- 4. Конец разума?
- 5. Манипуляция сознанием
- 6. Культ науки
- 7. Свобода и атом
II. ГЕОПОЛИТИКА, ЛИБЕРАЛИЗМ И АМЕРИКАНИЗМ
- 8. Американский человек
- 9. Свобода от нужды и одомашненное человечество. Атлантические перспективы
- 10. Лик и происхождение «Британско-Израильской мировой федерации»
- 11. Скрытая природа Лиги Наций
- 12. Лига Наций в критике Отмара Шпанна
- 13. Метаморфозы Пан-Европы
- 14. Пан-Европа и фашизм: беседа с графом Р. Н. Куденхове-Калерги
III. ФАШИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
- 15. Боялся ли Муссолини воздействия магии?
- 16. Фашистская революция изнутри
- 17. Реализм, новая архитектура и фашизм
- 18. Принцип компетенций
- 19. Область, подлежащая реформе: бюрократия, утратившая нейтралитет
- 20. Камикадзе
IV. МОЛОДЁЖЬ, ПРОТЕСТ И ПСИХОАНАЛИЗ
- 21. В защиту аскетического образа жизни
- 22. Увлечение Маоизмом
- 23. Миф Маркузе
- 24. Психоанализ протеста
- 25. О «тотальном протесте»
- 26. Долг молодёжи
- 27. «Сожжённая молодёжь» и «молодёжь духа»
- 28. Размышления о студенческом движении
V. АРХАИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ
- 29. Расовый облик до-римской Италии
- 30. Обезьяна происходит от человека?
- 31. Первобытный сверхчеловек и «экстатический опыт»
- 32. Не есть ли так называемая примитивная душа — результат человеческой деградации?
- 33. Психическая структура примитивных народов
- 34. Густав Юнг и ловушка «архетипов»
- 35. Странная секта хлыстов — был ли Распутин её тайным членом?
VI. ТРАДИЦИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
- 36. О древнем арийском идеале человека
- 37. Индоевропейская религиозность
- 38. Перспективы потустороннего мира
- 39. Два представления о божественном
- 40. Аксум и пресвитер Иоанн
- 41. Тот, кто творит богов: теогоническая мысль
- 42. Теологи христианского атеизма
- 43. Куда идешь, Церковь?
- 44. Данте Алигьери и Чекко дАсколи
- 45. Майринк, пробуждение и сокровенный смысл брака
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