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Эвола - В тени уходящего мира

Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Esotericism Mysticism Kabbalah

Ещё совсем недавно всякое упоминание о «демоническом» вызывало лишь снисходительную усмешку. Казалось, что речь идёт либо о фигуре речи, либо о жалком пережитке «средневекового суеверия»... И всё же именно к этому понятию вновь обратились представители современной психологии. За короткое, но насыщенное и проницательное исследование о демоническом в социологии, политике и экономике Пауль Тиллих ещё в межвоенный период получил университетскую кафедру. Его взгляды оказались созвучны ряду исследователей и пересеклись с разработками в области глубинной психологии и психоанализа. В последнем отношении особенно стоит упомянуть Юнга. Примечательно и то, что на знаменитом процессе в Нюрнберге над руководителями национал-социалистического государства понятие «демонического» в том самом смысле, о котором здесь идёт речь, неожиданно всплыло в юридических рассуждениях.

В новом толковании понятие демонического, разумеется, освобождено от прежнего богословского и морального обрамления; его больше не связывают с некоей злой, почти личностной сущностью, восстающей против Творца и стремящейся совратить человека. В современной психологии «демоническое» — это обозначение определённых сил, способных проявляться в человеческом существе, и задача этого термина — лишь охарактеризовать их природу и способ действия по отношению к принципу личности.

В основе лежит особое представление о дуалистическом строении самой личности. В человеке присутствует одна сторона — оформленная, ясная, интеллектуальная — и другая — неоформленная, хаотичная, связанная с областью инстинктов, коллективных и доиндивидуальных, доосознанных психических сил. Когда древние учения говорили о дуализме между «духом» и «душой», между «бытием» и «жизнью», между мужским и женским началами в человеке, — они, в общем и целом, имели в виду нечто сходное. К этим же идеям в известной мере восходит и Юнг, когда говорит о внутреннем антагонизме между анимусом и анимой.

Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира

1-е изд. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 298 с.

Эвола, Юлиус - В тени уходящего мира - Содержание

I. КРИТИКА СОВРЕМЕННОСТИ И ТЕХНИКИ

  • 1. Современный человек не осознаёт изменений, происходящих с его собственной психикой
  • 2. Техника, убивающая разум
  • 3. Опасности технического мышления
  • 4. Конец разума?
  • 5. Манипуляция сознанием
  • 6. Культ науки
  • 7. Свобода и атом

II. ГЕОПОЛИТИКА, ЛИБЕРАЛИЗМ И АМЕРИКАНИЗМ

  • 8. Американский человек
  • 9. Свобода от нужды и одомашненное человечество. Атлантические перспективы
  • 10. Лик и происхождение «Британско-Израильской мировой федерации»
  • 11. Скрытая природа Лиги Наций
  • 12. Лига Наций в критике Отмара Шпанна
  • 13. Метаморфозы Пан-Европы
  • 14. Пан-Европа и фашизм: беседа с графом Р. Н. Куденхове-Калерги

III. ФАШИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

  • 15. Боялся ли Муссолини воздействия магии?
  • 16. Фашистская революция изнутри
  • 17. Реализм, новая архитектура и фашизм
  • 18. Принцип компетенций
  • 19. Область, подлежащая реформе: бюрократия, утратившая нейтралитет
  • 20. Камикадзе

IV. МОЛОДЁЖЬ, ПРОТЕСТ И ПСИХОАНАЛИЗ

  • 21. В защиту аскетического образа жизни
  • 22. Увлечение Маоизмом
  • 23. Миф Маркузе
  • 24. Психоанализ протеста
  • 25. О «тотальном протесте»
  • 26. Долг молодёжи
  • 27. «Сожжённая молодёжь» и «молодёжь духа»
  • 28. Размышления о студенческом движении

V. АРХАИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ

  • 29. Расовый облик до-римской Италии
  • 30. Обезьяна происходит от человека?
  • 31. Первобытный сверхчеловек и «экстатический опыт»
  • 32. Не есть ли так называемая примитивная душа — результат человеческой деградации?
  • 33. Психическая структура примитивных народов
  • 34. Густав Юнг и ловушка «архетипов»
  • 35. Странная секта хлыстов — был ли Распутин её тайным членом?

VI. ТРАДИЦИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

  • 36. О древнем арийском идеале человека
  • 37. Индоевропейская религиозность
  • 38. Перспективы потустороннего мира
  • 39. Два представления о божественном
  • 40. Аксум и пресвитер Иоанн
  • 41. Тот, кто творит богов: теогоническая мысль
  • 42. Теологи христианского атеизма
  • 43. Куда идешь, Церковь?
  • 44. Данте Алигьери и Чекко дАсколи
  • 45. Майринк, пробуждение и сокровенный смысл брака
Views 455
Rating 4.8 / 5
Added 16.12.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (3)

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