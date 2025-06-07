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Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 1 - Том 2

Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology Магия понимается авторами прежде всего как инициатическая наука, нацеленная на превосхождение человеческого состояния; как тернистый путъ, открытый далеко не всем. В сборнике излагаются как теоретические сведения об окружающем мире и месте человека в нем, так и описания конкретных практик и личного опыта. В жизни некоторых людей возникают такие моменты, когда они чувствуют, что все, что прежде казалось несомненным, колеблется, путеводные огни исчезают, смолкают голоса страстей, чувств и всего прочего, что наполняло их существование жизнью и движением. И, возвращаясь к своему центру, человек лицом к лицу сталкивается с вопросом, лежащим в основе всех прочих: Что такое Я? Практически всегда в нем пробуждается чувство, что все, что он делает (не только в повседневности, но также и в области культуры), по сути служит лишь отвлечению, создавая видимость цели, позволяя глубоко не задумываться, скрывая от него собственный внутренний мрак и избавляя от экзистенциальной тоски. В некоторых случаях кризис этого рода может закончиться катастрофой. В других случаях человек сопротивляется. Импульс животной энергии, которая не хочет погибнутъ, вновь утверждает себя и подавляет то, что стало интуитивно ясным в опыте подобного рода, заставляя человека поверить, что это был лишь кошмар, момент возбуждения ума и нарушения нервного равновесия — и чтобы вернуться к «реальности», нужно лишь вновь привести в порядок что-то внутри. Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 1 Перевод с итал. О. Молотова. Тамбов: Ex Nord Lux, 2019. — 450 с. Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 1 ГЛАВА I ПЬЕТРО НЕГРИ SUB SPECIE INTERIORITATIS

ЛЕО ПРЕГРАДЫ

АБРАКСАС ЗНАНИЕ ВОД

ЛЮЧЕ OPUS MAGICUM: СОСРЕДОТОЧЕНИЕ И БЕЗМОЛВИЕ

ЭА О ХАРАКТЕРЕ ИНИЦИАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ГЛАВА II ПУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ СОГЛАСНО ГУСТАВУ МАЙРИНКУ

ЛЮЧЕ OPUS MAGICUM: ОГОНЬ

АБРАКСАС ТРОЙСТВЕННЫЙ ПУТЬ

ЛЕО ПОДХОДЫ

КОММЕНТАРИИ К OPUS MAGICUM ГЛАВА III ЛЕО ПЕРВЫЕ ШАГИ К ОПЫТУ «ТОНКОГО ТЕЛА»

ПОЗНАНИЕ КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ

АБРАКСАС ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КАДУЦЕЙ И ЗЕРКАЛО

ЛЮЧЕ OPUS MAGICUM: «СЛОВА МОГУЩЕСТВА» И КЛЕЙМА СУЩНОСТЕЙ

ПЬЕТРО НЕГРИ ПОЗНАНИЕ СИМВОЛА ГЛАВА IV АПАТАНАТИЗМ. МИТРАИСТСКИЙ РИТУАЛ ИЗ «БОЛЬШОГО ПАРИЖСКОГО МАГИЧЕСКОГО ПАПИРУСА»

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕКСТ

МАГИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К РИТУАЛУ ГЛАВА V РЕЗЮМЕ

АБРАКСАС НАСТАВЛЕНИЯ ПО «ОСОЗНАНИЮ ДЫХАНИЯ»

ОСО ЗАМЕТКИ О ЛОГОСЕ

АРОМ ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

ЭА ВОПРОС БЕССМЕРТИЯ ГЛАВА VI ЛЕО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНА

ЭА О МАГИЧЕСКОМ ВИДЕНИИ ЖИЗНИ

АБРАКСАС ВТОРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЧЕСКОГО КАДУЦЕЯ

ЯГЛА ОПЫТЫ: ЗАКОНЫ СУЩЕСТВ

ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАСНО БУДДЕ

ЗАМЕТКИ ГЛАВА VII ЛЮЧЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ

ЭА ДОКТРИНА «БЕССМЕРТНОГО ТЕЛА»

DE PHARMACO CATHOLICO ГЛАВА VIII АБРАКСАС МАГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ «ДВУХ СОСУДОВ»: РЕДУПЛИКАЦИЯ

ТИБЕТСКИЕ ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ: «ПУСТОТА» И «АЛМАЗНАЯ МОЛНИЯ»

АРВО О «КОНТРИНИЦИАЦИИ»

ЛЮЧЕ OPUS MAGICUM: АРОМАТЫ ГЛАВА IX АРВО СОЗНАТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ — РАССЛАБЛЕНИЕ — БЕЗМОЛВИЕ

ЭА РАЗМЫШЛЕНИЯ О МАГИИ И ЕЕ СИЛАХ

АБРАКСАС МАГИЯ ОБРАЗА

ПЬЕТРО НЕГРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ АНДРОГИН И ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛХИМИЧЕСКИЙ СВИНЦОВЬІЙ КОДЕКС ГЛАВА Х ЛЮЧЕ OPUS MAGICUM: ЦЕПИ

ЛЕО ОБ ОТНОШЕНИИ К ИНИЦИАТИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ

ЭА СВОБОДА, ПРЕДВИДЕНИЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ

ПРИМЕЧАНИЯ К OPUS MAGICUM ГЛАВА XI ЯГЛА ЗМЕИНАЯ МУДРОСТЬ

ЛЮЧЕ ИНВОКАЦИИ

ОТРЫВКИ ИЗ DE MYSTERIIS

ПОСЛАНИЕ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ

СИРИУС ТУМАН И СИМВОЛЫ

ЭА ОБ ОБЩЕМ УЧЕНИИ О МАНТРАХ ГЛАВА XII АЛЬБА DE NATURAE SENSU

ЛЕО ИЗРЕЧЕНИЯ

ПЬЕТРО НЕГРИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ В МАГИИ

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ АВТОРЫ Метафизическая реальность является трансцендентной, то есть совершенно независимой от мира людей. Тем не менее, тот, кто, опираясь на нее, бросает свой взгляд вниз, может взять из нее ориентиры для системы ценностей и принципов, которые станут источником порядка и смысла для земной и бренной жизни, которых в ином случае она была бы лишена. И когда этот порядок и этот смысл по-настоящему пронизывают все историческое общество, на всех его уровнях, существует то, что в высшем смысле можно назвать Традицией или традиционной Цивилизацией. Не будет откровением то суждение, что современный западный мир представляет собой совершенную противоположность такого типа цивилизации. Человеческая жизнь, индивидуальная и коллективная, сегодня как никогда оказалась лишена контактов с метафизическим порядком; сегодня как никогда она оказалась вброшенной в пустоту под влиянием лживых мифов, в безумную активность — под влиянием мифов разрушительных, будучи околдованной перспективами жалкого благополучия. Нарастает кризис, в результате которого круг замкнется — и все закончится или руинами, или резким скачком, предполагающим начало тотального обновления. Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 2 Перевод с итал. О. Молотова Тамбов: Ex Nord Lux, 2022. — 430 с. Эвола Юлиус - Введение в магию - Том 2 - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ ГЛАВА 1 ПИФАГОР ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

АРВО и ЭА ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ТАЙНЫХ ЦЕНТРАХ ТЕЛА В ХРИСТИАНСКОЙ МИСТИКЕ

АБРАКСАС РИТУАЛЬНАЯ МАГИЯ ГЛАВА II УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЦЕПИ ЯГЛА ПОДПОЛЬНАЯ ЛОГИКА

ПЬЕТРО НЕГРИ О ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ ГЛАВА III ХАВИСМАТ ТРАДИЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

ОСО СОЛНЕЧНАЯ ВОЛЯ

ПЬЕТРО НЕГРИ ТАЙНЫЙ ЯЗЫК «ВЕРНЫХ ЛЮБВИ»

АБРАКСАС РАЗРЕШЕНИЯ РИТМА И ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЛЮЧЕ OPUS MAGICUM: ПРОЗРАЧНОСТЬ ГЛАВА IV АРВО ОЖИВЛЕНИЕ «ЗНАКОВ» И «ЗАЖИМОВ»

ЭА ИНИЦИАТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ЗА ПОРОГОМ СМЕРТИ

РАЗНОЕ ГЛАВА V ЯГЛА О «КОРРОЗИЙНЫХ ВОДАХ»

АРВО ЭТНОЛОГИЯ И «ОПАСНОСТИ ДУШИ»

ОБ ИСКУССТВЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ

РАЗНОЕ ГЛАВА VI ОПЫТ: «ДВОЙНИК» И СОЛНЕЧНОЕ СОЗНАНИЕ

ЭА О МЕТАФИЗИКЕ БОЛИ И БОЛЕЗНИ

ЛЕО ЗАМЕТКИ ОБ ОЖИВЛЕНИИ «ЦЕНТРОВ»

АРВО КИРИЛЛОВ И ИНИЦИАЦИЯ ГЛАВА VII ХАВИСМАТ ЗАМЕТКИ ОБ АСКЕЗЕ И АНТИЕВРОПЕ

СНЕЖНЫЙ ДЕМОН ПЕСНЬ РАДОСТИ

ПЕСНЬ О СУТИ ВЕЩЕЙ (ИЗ ЖИЗНИ МИЛАРЕПЫ)

АРВО МАГИЯ СТАТУЭТОК ГЛАВА VIII ЭА ЭЗОТЕРИЗМ И МОРАЛЬ

НИЛИУС ЯД И ЛЕКАРСТВО

TURBA PHILOSOPHORUM

РАЗНОЕ ГЛАВА IX АБРАКСАС МАГИЯ ТВОРЕНИЯ

ПЬЕТРО НЕГРИ О ВОЗМОЖНОЙ оппозиции

В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ

НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МАГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: «РАСТВОРЕНИЕ СМЕСЕЙ» ГЛАВА X РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПОЗИТИВНОЙ НАУКОЙ И МАГИЕЙ

АБРАКСАС МАГИЯ СОЕДИНЕНИЯ

ОТОКАР БРЖЕЗИНА ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗНОЕ ГЛАВА XI БРЕНО ЗАМЕТКИ ОБ ОККУЛЬТНОЙ МОРФОЛОГИИ И ДУХОВНОЙ ТЕЛЕСНОСТИ

ЗАМ ЯЗЫЧЕСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

АРВО О ГИПЕРБОРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК ВЕЛИКОГО ЕДИНОГО

РАЗНОЕ АВТОРЫ Views 789 Rating 4.0 / 5 Added 07.06.2025 Author esxatos