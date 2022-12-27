Евстратенко – Тропа моей жизни
Мой отец, Тимофей Ефимович Евстратенко, родился в8 году в Белоруссии, в селе Усохи Гомелевского уезда Могилёвской губернии. А мама, Лукерья Лазаревна Аникеева, родилась в9 году в селе Козинка недалеко от станции Тихорецкая Кубанской области. Таким образом, корни нашего рода по линии отца ведут в Белоруссию, а по линии матери — на Кубань. И, естественно, возникает вопрос: как же «Белоруссия» встретилась и познакомилась с «Кубанью»? Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить необычное стечение жизненных обстоятельств, связанных с евангельско-баптистским движением, начавшимся в шестидесятые годы-го столетия в России.
Баптистское движение, зародившееся на юге Украины, вскоре проникло в Белоруссию. И здесь, на Гомелыцине, возникли первые евангельско-баптистские общины. В9 году евангельская весть о Христе Спасителе пришла в село Усохи. В этом же году здесь была образована евангельская община, состоящая из новообращенных.
Особую роль в становлении общины сыграл Л.Д. Примоченко. До двадцати двух лет он был ревностным посетителем православного прихода. Услышав о новой вере, юноша приобрёл Евангелие и молитвенно принялся его читать. В4 году он поехал на Кавказ и принял крещение во Владикавказе. К тому времени на его родине уже было много обращённых душ, готовых заключить завет с Господом.
И по приглашению брата во Христе Примоченко в5 году на Гомелыцину приехал известнейший баптистский служитель В.Г. Павлов и совершил здесь первые крещения по вере. И в этом же5 году в баптистской общине села Усохи уже насчитывалось человек. Первым пресвитером этой общины являлся брат Л.Д. Примоченко (Баптист Украины,7 год, стр. 3).
Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни
М.: «ЕВСЕВИЯ»,2013. – 342 с.
Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни - Содержание
ЧАСТЬ 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПУТИ ЖИЗНИ
- 1. Краткий очерк предшествующих исторических событий
- 2. Усовка — духовная колыбель Сибири
- 3. Омск — центр Сибирского братства
- 4. Рождение семьи Тимофея Ефимовича Евстратенко
- 5. Общий порядок жизни в Усовке
- 6. Закат жизни А.Л. Евстратенко
- 7. Начало жуткого сталинского произвола
- 8. Моё детство
- 9. Прощай, Сибирь
- 10. Здравствуй, Казахстан!
- 11. Вторая Отечественная война
- 12. Открытие церквей
- 13. Начало моей новой жизни
- 14. Начало трагедий в жизни Тони
- 15. А война продолжается
- 16. Окончание войны
- 17. Как Лида стала семейной
- 18. Моё крещение
- 19. Свадьба Василия — последнего из моих неженатых братьев
- 20. Моё последнее посещение Алма-Аты
ЧАСТЬ 2. КАРАГАНДА - МОЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
- 1. 0 нашем переезде в Караганду
- 2. И вот она, Караганда
- 3. Обращение Тони к Господу
- 4. Приобретение друзей
- 5. Моё первое испытание
- 6. Тоня принимает крещение
- 7. События перед армией
- 8. Уход в армию
- 9. Служба в армии
- 10. 0 Луке Федоровиче Лукьянчуке
- 11. Возвращение домой
- 12. Мое возвращение к прежней — домашней и церковной — жизни
- 13. Радостная весть для Церкви
- 14. Романтичное начало создания моей семьи
- 15. Тревожная весть
- 16. Подготовка к освящению Дома Молитвы в Караганде
- 17. Первая таинственная встреча
- 18. Решающая встреча
- 19. Мы с Верой едем в Караганду
- 20. Бракосочетание
- 21. Девичье переселение
- 22. Отменный —1957-й — год
- 23. Начало постройки дома для семьи
- 24. Освящение Дома Молитвы в Караганде
- 25. Занятия по Гомилетике
- 26. О доме и о семье
- 27. Начало печальных событий в нашем братстве
- 28. У родителей — Золотая
- 29. Добро возвращается (Эпизод из жизни друзей — семьи Морозовых)
- 30. Мой самый трудный урок в Карагандинской школе жизни
- 31. Смерть Тони
- 32. Неожиданно меня направляют в Алма-Ату.
- 33. Наступил решающий день
- 34. Прощай, Караганда
ЧАСТЬ 3. НАЧАЛО ЖИЗНИ В АЛМА-АТЕ
- 1. Возвращение к горам Заилийского Алатау
- 2. Божьи благословения нашей семьи в Алма-Ате
- 3. 0 трудном положении в церквах и разделении братства
- 4. 0 поездке на озеро Иссык-Куль
- 5. Случай, который ошеломил моих сотрудников по работе
- 6. Первое посещение церкви города Фрунзе
- 7. Начало знакомства и общений с алма-атинскими друзьями
- 8. Тревожное сообщение о нашем Доме Молитвы
- 9. Освоение нового места для Дома Молитвы и внезапная смерть Г.С. Пьянкова
- 10. Переселение нашей семьи
- 11.50-й Всесоюзный Съезд нашего братства (1926 г.) и 39-й Съезд в Москве (1966 г.)
- 12. Памятные события в жизни моих племянников
ЧАСТЬ 4. О ПЕРЕХОДЕ НА ДУХОВНЫЙ ТРУД
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1. 0 текущих делах:
- — На производстве;
- — В церкви;
- — В Канцелярии старшего пресвитера по Казахстану и Киргизии
- 2. Один из произволов извне
- 3. Начало посещения церквей (0 поездке в Киргизию)
- 4. 0 приобретении электроорганов для наших церквей
- 5. Срочный выезд в Джамбул по необычной причине
- 6. Посещение церквей Восточного Казахстана
- 7. 0 Павлодарской церкви
- 8. Выпущены сборники духовных песен
- 9. Как мой друг — В.И. Петров — был призван на духовный труд
- 10. Заочные Библейские курсы в Москве
- 11. 0 коренных изменениях в Канцелярии Старшего пресвитера по Казахстану
- 12. Рукоположение на пресвитерское служение
- 13. Эпизоды, связанные с Библейскими курсами
- 14. Необходимый шаг
- 15. Внезапная трагедия с моим братом Владимиром
- 16. Служебные вести из Москвы
- 17. Наступил долгожданный, но крайне нежелательный день
- 18. Республиканское предсъездовское совещание служителей церквей ЕХБ Казахстана
- 19. Повторная проверка
- 20. Тревога за моего близкого друга — В.И. Петрова
- 21.-й Всесоюзный Съезд евангельских христиан-баптистов-13 декабря4 года, г. Москва
- 22. Золотая юность наших детей
- 23. Саша призван в Армию
- 24. О похоронах нашей хористки, сестры в Господе Веры Медведко
- 25. Торжественный день в церкви г. Семипалатинска
- 26. О положении во Второй Алма-Атинской церкви
ЧАСТЬ 5. ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ВО ВТОРОЙ АЛМА-АТИНСКОЙ ЦЕРКВИ (1977-1990 г. г.)
- 1. Избрание на пресвитерское служение (май-июнь 1977 г.)
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2. Первые шаги на новом поприще
- — К выходу из родной церкви (стих)
- 3. Новое переселение
- 4. Моё пятидесятилетие
- 5. Рукоположение служителей церкви
- 6. 42-й съезд ЕХБ в Москве
- 7. Закат жизни моих родителей
- 8. Из воспоминаний Надежды Николаевны Фурман (Смирновой)
- 9. Воспоминания из прошлого иногда приводят к хорошим результатам
- 10. Крещаемые старые, но озеро новое
- 11. Дочь Танечка выходит замуж
- 12. Валерий — солдат, вернувшийся из армии
- 13.-тилетний юбилей Второй Алма-Атинской церкви
- 14. Посещение церквей Дальнего Востока
- 15. Один из многих различных случаев
- 16. Суд над верующими в Канте
- 17. Выезд во Владивосток по приглашению
- 18. 43-й Всесоюзный Съезд ЕХБ в Москве
- 19. Забота о строительстве Дома Молитвы
- 20. Дружба, спаянная в юности
- 21. 30-тилетие нашей супружеской жизни
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22. Тревожный отдых восьмерки в Сочи
- — Дружная восьмерка (стих)
- 23. Уход в вечность Ивана Андреевича Евстратенко
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24. Похороны моего верного и любимого друга Виктора Ивановича Петрова
- — На прощание с другом (стих)
- 25. Бракосочетание сына Саши с Людмилой Куксенко, 22 мая 1988 года
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26. Празднование в Киеве Тысячелетия Крещения на Руси
- — Концерт в польском костеле «Дом Органной и Камерной Музыки»
- — Среда, 15 июня, на Ямской-70
- — Собрание на Пухово-4, вечером
- — 18 июня, суббота, на Пухово-4
- — 19 июня, воскресенье, Днепр
- — На берегу реки Днепр
- 27. Торжество во Второй Алма-Атинской церкви во дни празднования 1000-летнего юбилея
- 28. На Первомайских прудах
- 29. Торжество у баптистов вызвало тревогу у коммунистов
- 30. Вызывает главный прокурор города
- 31. Празднование 60-летия братьев-служителей
- 32. О нашей поездке в Усть-Лабинск
- 33. Две благой вести для Второй Алма-Атинской церкви
- 34. Первое посещение тюрьмы
ЧАСТЬ 6. ШИРОКОЕ ПОЛЕ БЛАГОВЕСТИЯ
- 1. 0 периодическом служении в Талгарской церкви
- 2. 0 глобальных изменениях в СССР, а следовательно, и в религиозной сфере
- 3. Евангелизационное служение в районном Доме Культуры в поселке Комсомолец
- 4. Последний Всесоюзный Съезд ЕХБ в Москве
- 5. Отдел благовестников по Казахстану
- 6. Краткий очерк о возникновении Казахской церкви «Путь Спасения» — «Куткару Жолы»
- в городе Алма-Ате
- 7. О двух поездках в Германию (Январь — 1991; Лето — 1994;)
- 8. О евангелизации в тюрьмах:
- — На берегу Каспийского моря, город Шевченко, мужская колония
- — Город Кустанай, мужская колония
- 9. Потрясающее начало проповеди о Христе в общественных местах
- 10. Избрание Председателя Союза Церквей ЕХБ Казахстана
- 11. В Алма-Ате открылся Библейский Институт
- 12. 100-летний Юбилей Омской церкви
ЧАСТЬ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КНИГИ
- 1. Удивительное совпадение
- 2. 0 делах и событиях последнего года перед выездом в Америку
- 3. 0 делах и событиях первых лет жизни в Америке
- 4. Церковь Голливуд
- 5. Церковь Вифания
- 6. О поездке в родные края
- 7. О событиях в нашем семействе
- 8. Общее заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ: «Моё родословное дерево»
А я тоже его вспомнил. в 90х в Казахстане в Щючинске нас учил проповедовать.
Книга интересная. Но вот что удивляет: 12 лет в Алматинской церкви был пресвитером, а о самой церкви очень мало написано. У нас в церкви Алексея Тимофеевича прзвали "Праздничный пресвитер".