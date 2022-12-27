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Евстратенко – Тропа моей жизни

Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History
Мой отец, Тимофей Ефимович Евстратенко, родился в8 году в Белоруссии, в селе Усохи Гомелевского уезда Могилёвской губернии. А мама, Лукерья Лазаревна Аникеева, родилась в9 году в селе Козинка недалеко от станции Тихорецкая Кубанской области. Таким образом, корни нашего рода по линии отца ведут в Белоруссию, а по линии матери — на Кубань. И, естественно, возникает вопрос: как же «Белоруссия» встретилась и познакомилась с «Кубанью»? Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить необычное стечение жизненных обстоятельств, связанных с евангельско-баптистским движением, начавшимся в шестидесятые годы-го столетия в России.
Баптистское движение, зародившееся на юге Украины, вскоре проникло в Белоруссию. И здесь, на Гомелыцине, возникли первые евангельско-баптистские общины. В9 году евангельская весть о Христе Спасителе пришла в село Усохи. В этом же году здесь была образована евангельская община, состоящая из новообращенных.
Особую роль в становлении общины сыграл Л.Д. Примоченко. До двадцати двух лет он был ревностным посетителем православного прихода. Услышав о новой вере, юноша приобрёл Евангелие и молитвенно принялся его читать. В4 году он поехал на Кавказ и принял крещение во Владикавказе. К тому времени на его родине уже было много обращённых душ, готовых заключить завет с Господом.
И по приглашению брата во Христе Примоченко в5 году на Гомелыцину приехал известнейший баптистский служитель В.Г. Павлов и совершил здесь первые крещения по вере. И в этом же5 году в баптистской общине села Усохи уже насчитывалось человек. Первым пресвитером этой общины являлся брат Л.Д. Примоченко (Баптист Украины,7 год, стр. 3).

Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни

М.: «ЕВСЕВИЯ»,2013. – 342 с.

Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни - Содержание

ЧАСТЬ 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПУТИ ЖИЗНИ
  • 1. Краткий очерк предшествующих исторических событий
  • 2. Усовка — духовная колыбель Сибири
  • 3. Омск — центр Сибирского братства
  • 4. Рождение семьи Тимофея Ефимовича Евстратенко
  • 5. Общий порядок жизни в Усовке
  • 6. Закат жизни А.Л. Евстратенко
  • 7. Начало жуткого сталинского произвола
  • 8. Моё детство
  • 9. Прощай, Сибирь
  • 10. Здравствуй, Казахстан!
  • 11. Вторая Отечественная война
  • 12. Открытие церквей
  • 13. Начало моей новой жизни
  • 14. Начало трагедий в жизни Тони
  • 15. А война продолжается
  • 16. Окончание войны
  • 17. Как Лида стала семейной
  • 18. Моё крещение
  • 19. Свадьба Василия — последнего из моих неженатых братьев
  • 20. Моё последнее посещение Алма-Аты
ЧАСТЬ 2. КАРАГАНДА - МОЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
  • 1. 0 нашем переезде в Караганду
  • 2. И вот она, Караганда
  • 3. Обращение Тони к Господу
  • 4. Приобретение друзей
  • 5. Моё первое испытание
  • 6. Тоня принимает крещение
  • 7. События перед армией
  • 8. Уход в армию
  • 9. Служба в армии
  • 10. 0 Луке Федоровиче Лукьянчуке
  • 11. Возвращение домой
  • 12. Мое возвращение к прежней — домашней и церковной — жизни
  • 13. Радостная весть для Церкви
  • 14. Романтичное начало создания моей семьи
  • 15. Тревожная весть
  • 16. Подготовка к освящению Дома Молитвы в Караганде
  • 17. Первая таинственная встреча
  • 18. Решающая встреча
  • 19. Мы с Верой едем в Караганду
  • 20. Бракосочетание
  • 21. Девичье переселение
  • 22. Отменный —1957-й — год
  • 23. Начало постройки дома для семьи
  • 24. Освящение Дома Молитвы в Караганде
  • 25. Занятия по Гомилетике
  • 26. О доме и о семье
  • 27. Начало печальных событий в нашем братстве
  • 28. У родителей — Золотая
  • 29. Добро возвращается (Эпизод из жизни друзей — семьи Морозовых)
  • 30. Мой самый трудный урок в Карагандинской школе жизни
  • 31. Смерть Тони
  • 32. Неожиданно меня направляют в Алма-Ату.
  • 33. Наступил решающий день
  • 34. Прощай, Караганда
ЧАСТЬ 3. НАЧАЛО ЖИЗНИ В АЛМА-АТЕ
  • 1. Возвращение к горам Заилийского Алатау
  • 2. Божьи благословения нашей семьи в Алма-Ате
  • 3. 0 трудном положении в церквах и разделении братства
  • 4. 0 поездке на озеро Иссык-Куль
  • 5. Случай, который ошеломил моих сотрудников по работе
  • 6. Первое посещение церкви города Фрунзе
  • 7. Начало знакомства и общений с алма-атинскими друзьями
  • 8. Тревожное сообщение о нашем Доме Молитвы
  • 9. Освоение нового места для Дома Молитвы и внезапная смерть Г.С. Пьянкова
  • 10. Переселение нашей семьи
  • 11.50-й Всесоюзный Съезд нашего братства (1926 г.) и 39-й Съезд в Москве (1966 г.)
  • 12. Памятные события в жизни моих племянников
ЧАСТЬ 4. О ПЕРЕХОДЕ НА ДУХОВНЫЙ ТРУД
  • 1. 0 текущих делах:
    • — На производстве;
    • — В церкви;
    • — В Канцелярии старшего пресвитера по Казахстану и Киргизии
  • 2. Один из произволов извне
  • 3. Начало посещения церквей (0 поездке в Киргизию)
  • 4. 0 приобретении электроорганов для наших церквей
  • 5. Срочный выезд в Джамбул по необычной причине
  • 6. Посещение церквей Восточного Казахстана
  • 7. 0 Павлодарской церкви
  • 8. Выпущены сборники духовных песен
  • 9. Как мой друг — В.И. Петров — был призван на духовный труд
  • 10. Заочные Библейские курсы в Москве
  • 11. 0 коренных изменениях в Канцелярии Старшего пресвитера по Казахстану
  • 12. Рукоположение на пресвитерское служение
  • 13. Эпизоды, связанные с Библейскими курсами
  • 14. Необходимый шаг
  • 15. Внезапная трагедия с моим братом Владимиром
  • 16. Служебные вести из Москвы
  • 17. Наступил долгожданный, но крайне нежелательный день
  • 18. Республиканское предсъездовское совещание служителей церквей ЕХБ Казахстана
  • 19. Повторная проверка
  • 20. Тревога за моего близкого друга — В.И. Петрова
  • 21.-й Всесоюзный Съезд евангельских христиан-баптистов-13 декабря4 года, г. Москва
  • 22. Золотая юность наших детей
  • 23. Саша призван в Армию
  • 24. О похоронах нашей хористки, сестры в Господе Веры Медведко
  • 25. Торжественный день в церкви г. Семипалатинска
  • 26. О положении во Второй Алма-Атинской церкви
ЧАСТЬ 5. ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ВО ВТОРОЙ АЛМА-АТИНСКОЙ ЦЕРКВИ (1977-1990 г. г.)
  • 1. Избрание на пресвитерское служение (май-июнь 1977 г.)
  • 2. Первые шаги на новом поприще
    • — К выходу из родной церкви (стих)
  • 3. Новое переселение
  • 4. Моё пятидесятилетие
  • 5. Рукоположение служителей церкви
  • 6. 42-й съезд ЕХБ в Москве
  • 7. Закат жизни моих родителей
  • 8. Из воспоминаний Надежды Николаевны Фурман (Смирновой)
  • 9. Воспоминания из прошлого иногда приводят к хорошим результатам
  • 10. Крещаемые старые, но озеро новое
  • 11. Дочь Танечка выходит замуж
  • 12. Валерий — солдат, вернувшийся из армии
  • 13.-тилетний юбилей Второй Алма-Атинской церкви
  • 14. Посещение церквей Дальнего Востока
  • 15. Один из многих различных случаев
  • 16. Суд над верующими в Канте
  • 17. Выезд во Владивосток по приглашению
  • 18. 43-й Всесоюзный Съезд ЕХБ в Москве
  • 19. Забота о строительстве Дома Молитвы
  • 20. Дружба, спаянная в юности
  • 21. 30-тилетие нашей супружеской жизни
  • 22. Тревожный отдых восьмерки в Сочи
    • — Дружная восьмерка (стих)
  • 23. Уход в вечность Ивана Андреевича Евстратенко
  • 24. Похороны моего верного и любимого друга Виктора Ивановича Петрова
    • — На прощание с другом (стих)
  • 25. Бракосочетание сына Саши с Людмилой Куксенко, 22 мая 1988 года
  • 26. Празднование в Киеве Тысячелетия Крещения на Руси
    • — Концерт в польском костеле «Дом Органной и Камерной Музыки»
    • — Среда, 15 июня, на Ямской-70
    • — Собрание на Пухово-4, вечером
    • — 18 июня, суббота, на Пухово-4
    • — 19 июня, воскресенье, Днепр
    • — На берегу реки Днепр
  • 27. Торжество во Второй Алма-Атинской церкви во дни празднования 1000-летнего юбилея
  • 28. На Первомайских прудах
  • 29. Торжество у баптистов вызвало тревогу у коммунистов
  • 30. Вызывает главный прокурор города
  • 31. Празднование 60-летия братьев-служителей
  • 32. О нашей поездке в Усть-Лабинск
  • 33. Две благой вести для Второй Алма-Атинской церкви
  • 34. Первое посещение тюрьмы
ЧАСТЬ 6. ШИРОКОЕ ПОЛЕ БЛАГОВЕСТИЯ
  • 1. 0 периодическом служении в Талгарской церкви
  • 2. 0 глобальных изменениях в СССР, а следовательно, и в религиозной сфере
  • 3. Евангелизационное служение в районном Доме Культуры в поселке Комсомолец
  • 4. Последний Всесоюзный Съезд ЕХБ в Москве
  • 5. Отдел благовестников по Казахстану
  • 6. Краткий очерк о возникновении Казахской церкви «Путь Спасения» — «Куткару Жолы»
  • в городе Алма-Ате
  • 7. О двух поездках в Германию (Январь — 1991; Лето — 1994;)
  • 8. О евангелизации в тюрьмах:
  • — На берегу Каспийского моря, город Шевченко, мужская колония
  • — Город Кустанай, мужская колония
  • 9. Потрясающее начало проповеди о Христе в общественных местах
  • 10. Избрание Председателя Союза Церквей ЕХБ Казахстана
  • 11. В Алма-Ате открылся Библейский Институт
  • 12. 100-летний Юбилей Омской церкви
ЧАСТЬ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КНИГИ
  • 1. Удивительное совпадение
  • 2. 0 делах и событиях последнего года перед выездом в Америку
  • 3. 0 делах и событиях первых лет жизни в Америке
  • 4. Церковь Голливуд
  • 5. Церковь Вифания
  • 6. О поездке в родные края
  • 7. О событиях в нашем семействе
  • 8. Общее заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ: «Моё родословное дерево»
Views 303
Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

L
landoleg 3 years ago

А я тоже его вспомнил. в 90х в Казахстане в Щючинске нас учил проповедовать.
P
pikalov 3 years ago

Книга интересная. Но вот что удивляет: 12 лет в Алматинской церкви был пресвитером, а о самой церкви очень мало написано. У нас в церкви Алексея Тимофеевича прзвали "Праздничный пресвитер".

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