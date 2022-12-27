Мой отец, Тимофей Ефимович Евстратенко, родился в8 году в Белоруссии, в селе Усохи Гомелевского уезда Могилёвской губернии. А мама, Лукерья Лазаревна Аникеева, родилась в9 году в селе Козинка недалеко от станции Тихорецкая Кубанской области. Таким образом, корни нашего рода по линии отца ведут в Белоруссию, а по линии матери — на Кубань. И, естественно, возникает вопрос: как же «Белоруссия» встретилась и познакомилась с «Кубанью»? Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить необычное стечение жизненных обстоятельств, связанных с евангельско-баптистским движением, начавшимся в шестидесятые годы-го столетия в России.

Баптистское движение, зародившееся на юге Украины, вскоре проникло в Белоруссию. И здесь, на Гомелыцине, возникли первые евангельско-баптистские общины. В9 году евангельская весть о Христе Спасителе пришла в село Усохи. В этом же году здесь была образована евангельская община, состоящая из новообращенных.

Особую роль в становлении общины сыграл Л.Д. Примоченко. До двадцати двух лет он был ревностным посетителем православного прихода. Услышав о новой вере, юноша приобрёл Евангелие и молитвенно принялся его читать. В4 году он поехал на Кавказ и принял крещение во Владикавказе. К тому времени на его родине уже было много обращённых душ, готовых заключить завет с Господом.

И по приглашению брата во Христе Примоченко в5 году на Гомелыцину приехал известнейший баптистский служитель В.Г. Павлов и совершил здесь первые крещения по вере. И в этом же5 году в баптистской общине села Усохи уже насчитывалось человек. Первым пресвитером этой общины являлся брат Л.Д. Примоченко (Баптист Украины,7 год, стр. 3).

Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни

М.: «ЕВСЕВИЯ»,2013. – 342 с.

Алексей Тимофеевич Евстратенко – Тропа моей жизни - Содержание

ЧАСТЬ 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПУТИ ЖИЗНИ

1. Краткий очерк предшествующих исторических событий

2. Усовка — духовная колыбель Сибири

3. Омск — центр Сибирского братства

4. Рождение семьи Тимофея Ефимовича Евстратенко

5. Общий порядок жизни в Усовке

6. Закат жизни А.Л. Евстратенко

7. Начало жуткого сталинского произвола

8. Моё детство

9. Прощай, Сибирь

10. Здравствуй, Казахстан!

11. Вторая Отечественная война

12. Открытие церквей

13. Начало моей новой жизни

14. Начало трагедий в жизни Тони

15. А война продолжается

16. Окончание войны

17. Как Лида стала семейной

18. Моё крещение

19. Свадьба Василия — последнего из моих неженатых братьев

20. Моё последнее посещение Алма-Аты

ЧАСТЬ 2. КАРАГАНДА - МОЯ ШКОЛА ЖИЗНИ

1. 0 нашем переезде в Караганду

2. И вот она, Караганда

3. Обращение Тони к Господу

4. Приобретение друзей

5. Моё первое испытание

6. Тоня принимает крещение

7. События перед армией

8. Уход в армию

9. Служба в армии

10. 0 Луке Федоровиче Лукьянчуке

11. Возвращение домой

12. Мое возвращение к прежней — домашней и церковной — жизни

13. Радостная весть для Церкви

14. Романтичное начало создания моей семьи

15. Тревожная весть

16. Подготовка к освящению Дома Молитвы в Караганде

17. Первая таинственная встреча

18. Решающая встреча

19. Мы с Верой едем в Караганду

20. Бракосочетание

21. Девичье переселение

22. Отменный —1957-й — год

23. Начало постройки дома для семьи

24. Освящение Дома Молитвы в Караганде

25. Занятия по Гомилетике

26. О доме и о семье

27. Начало печальных событий в нашем братстве

28. У родителей — Золотая

29. Добро возвращается (Эпизод из жизни друзей — семьи Морозовых)

30. Мой самый трудный урок в Карагандинской школе жизни

31. Смерть Тони

32. Неожиданно меня направляют в Алма-Ату.

33. Наступил решающий день

34. Прощай, Караганда

ЧАСТЬ 3. НАЧАЛО ЖИЗНИ В АЛМА-АТЕ

1. Возвращение к горам Заилийского Алатау

2. Божьи благословения нашей семьи в Алма-Ате

3. 0 трудном положении в церквах и разделении братства

4. 0 поездке на озеро Иссык-Куль

5. Случай, который ошеломил моих сотрудников по работе

6. Первое посещение церкви города Фрунзе

7. Начало знакомства и общений с алма-атинскими друзьями

8. Тревожное сообщение о нашем Доме Молитвы

9. Освоение нового места для Дома Молитвы и внезапная смерть Г.С. Пьянкова

10. Переселение нашей семьи

11.50-й Всесоюзный Съезд нашего братства (1926 г.) и 39-й Съезд в Москве (1966 г.)

12. Памятные события в жизни моих племянников

ЧАСТЬ 4. О ПЕРЕХОДЕ НА ДУХОВНЫЙ ТРУД

1. 0 текущих делах: — На производстве; — В церкви; — В Канцелярии старшего пресвитера по Казахстану и Киргизии

2. Один из произволов извне

3. Начало посещения церквей (0 поездке в Киргизию)

4. 0 приобретении электроорганов для наших церквей

5. Срочный выезд в Джамбул по необычной причине

6. Посещение церквей Восточного Казахстана

7. 0 Павлодарской церкви

8. Выпущены сборники духовных песен

9. Как мой друг — В.И. Петров — был призван на духовный труд

10. Заочные Библейские курсы в Москве

11. 0 коренных изменениях в Канцелярии Старшего пресвитера по Казахстану

12. Рукоположение на пресвитерское служение

13. Эпизоды, связанные с Библейскими курсами

14. Необходимый шаг

15. Внезапная трагедия с моим братом Владимиром

16. Служебные вести из Москвы

17. Наступил долгожданный, но крайне нежелательный день

18. Республиканское предсъездовское совещание служителей церквей ЕХБ Казахстана

19. Повторная проверка

20. Тревога за моего близкого друга — В.И. Петрова

21.-й Всесоюзный Съезд евангельских христиан-баптистов-13 декабря4 года, г. Москва

22. Золотая юность наших детей

23. Саша призван в Армию

24. О похоронах нашей хористки, сестры в Господе Веры Медведко

25. Торжественный день в церкви г. Семипалатинска

26. О положении во Второй Алма-Атинской церкви

ЧАСТЬ 5. ПРЕСВИТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ВО ВТОРОЙ АЛМА-АТИНСКОЙ ЦЕРКВИ (1977-1990 г. г.)

1. Избрание на пресвитерское служение (май-июнь 1977 г.)

2. Первые шаги на новом поприще — К выходу из родной церкви (стих)

3. Новое переселение

4. Моё пятидесятилетие

5. Рукоположение служителей церкви

6. 42-й съезд ЕХБ в Москве

7. Закат жизни моих родителей

8. Из воспоминаний Надежды Николаевны Фурман (Смирновой)

9. Воспоминания из прошлого иногда приводят к хорошим результатам

10. Крещаемые старые, но озеро новое

11. Дочь Танечка выходит замуж

12. Валерий — солдат, вернувшийся из армии

13.-тилетний юбилей Второй Алма-Атинской церкви

14. Посещение церквей Дальнего Востока

15. Один из многих различных случаев

16. Суд над верующими в Канте

17. Выезд во Владивосток по приглашению

18. 43-й Всесоюзный Съезд ЕХБ в Москве

19. Забота о строительстве Дома Молитвы

20. Дружба, спаянная в юности

21. 30-тилетие нашей супружеской жизни

22. Тревожный отдых восьмерки в Сочи — Дружная восьмерка (стих)

23. Уход в вечность Ивана Андреевича Евстратенко

24. Похороны моего верного и любимого друга Виктора Ивановича Петрова — На прощание с другом (стих)

25. Бракосочетание сына Саши с Людмилой Куксенко, 22 мая 1988 года

26. Празднование в Киеве Тысячелетия Крещения на Руси — Концерт в польском костеле «Дом Органной и Камерной Музыки» — Среда, 15 июня, на Ямской-70 — Собрание на Пухово-4, вечером — 18 июня, суббота, на Пухово-4 — 19 июня, воскресенье, Днепр — На берегу реки Днепр

27. Торжество во Второй Алма-Атинской церкви во дни празднования 1000-летнего юбилея

28. На Первомайских прудах

29. Торжество у баптистов вызвало тревогу у коммунистов

30. Вызывает главный прокурор города

31. Празднование 60-летия братьев-служителей

32. О нашей поездке в Усть-Лабинск

33. Две благой вести для Второй Алма-Атинской церкви

34. Первое посещение тюрьмы

ЧАСТЬ 6. ШИРОКОЕ ПОЛЕ БЛАГОВЕСТИЯ

1. 0 периодическом служении в Талгарской церкви

2. 0 глобальных изменениях в СССР, а следовательно, и в религиозной сфере

3. Евангелизационное служение в районном Доме Культуры в поселке Комсомолец

4. Последний Всесоюзный Съезд ЕХБ в Москве

5. Отдел благовестников по Казахстану

6. Краткий очерк о возникновении Казахской церкви «Путь Спасения» — «Куткару Жолы»

в городе Алма-Ате

7. О двух поездках в Германию (Январь — 1991; Лето — 1994;)

8. О евангелизации в тюрьмах:

— На берегу Каспийского моря, город Шевченко, мужская колония

— Город Кустанай, мужская колония

9. Потрясающее начало проповеди о Христе в общественных местах

10. Избрание Председателя Союза Церквей ЕХБ Казахстана

11. В Алма-Ате открылся Библейский Институт

12. 100-летний Юбилей Омской церкви

ЧАСТЬ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КНИГИ

1. Удивительное совпадение

2. 0 делах и событиях последнего года перед выездом в Америку

3. 0 делах и событиях первых лет жизни в Америке

4. Церковь Голливуд

5. Церковь Вифания

6. О поездке в родные края

7. О событиях в нашем семействе

8. Общее заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ: «Моё родословное дерево»