Книга Екатерины Евтуховой «Серп и крест» представляет собой интеллектуальную биографию отца Сергия Булгакова, одного из самых ярких мыслителей «Серебряного века». Исследование охватывает критический тридцатилетний период (1890–1920), в течение которого Булгаков совершил поразительную внутреннюю эволюцию: от «легального марксиста» и кабинетного экономиста до глубокого религиозного философа и, в конечном итоге, православного священника.

Автор анализирует, как Булгаков пытался примирить социальные идеалы (символизируемые «серпом») с духовным поиском («крест»). Евтухова показывает, что для Булгакова марксизм был не просто экономической теорией, а своеобразной «светской религией», разочарование в которой привело его к поиску подлинных ответов в христианстве. В книге детально рассматривается контекст русской общественной мысли того времени — споры о судьбе России, интеллигенции и возможности построения справедливого общества на религиозных началах.

Евтухова мастерски вписывает личную драму Булгакова в масштабную картину заката Российской империи и трагедии революции. Она исследует его ключевые работы этого периода, такие как «Свет невечерний» и «Философия хозяйства», раскрывая концепцию Софиологии (учения о Премудрости Божией), которая стала ответом мыслителя на кризис гуманизма. Это книга о том, как через интеллектуальные потрясения и исторические катастрофы рождалась новая русская религиозная философия.

Екатерина Евтухова - Серп и крест: Сергей Булгаков и судьбы русской религиозной философии (1890-1920)

Пер. с англ. И. Буровой. — Санкт-Петербург: Academic Studies Press І Библиороссика, 2021. — 400 с.: илл. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 978-1-6446958-3-8 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-03-8 (Библиороссика)

Екатерина Евтухова - Серп и крест – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение. Серебряный век как историческая эпоха

Часть I. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОКОЛЕНИЯ

Глава первая. Сын провинциального священника - Глава вторая. Университет и марксизм - «Миги»: Откровения и развенчание иллюзий

Часть II. ВСТРЕЧА ИДЕАЛИЗМА С ПРАКТИКОЙ: ФИЛОСОФИЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, 1901-1907

Глава третья. Идеализм в философии: зори - Глава четвертая. Отклики: панорама общественной мысли накануне 1905 года - Глава пятая. Идеализм в политике: революция - Глава шестая. Христианский социализм - Глава седьмая. Конституционная политика или религиозная реформация? Вторая Дума - «Миги»: Смерть Ивашечки

Часть III. СДВИГ В СОЗНАНИИ: РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ БУЛГАКОВА

Глава восьмая. Что такое софийность хозяйства? Переосмысление аграрного вопроса - Глава девятая. «Дух синтеза»

Часть IV. НА ПУТИ К НОВОЙ РОССИИ?

Глава десятая. Церковный собор 1917-1918 годов - Глава одиннадцатая. Диспут об Имени Божием: неоисихазм - Глава двенадцатая. Пути церкви и государства расходятся - «Миги»: В Айя-Софии

Эпилог. Из Москвы в Париж

Заключение

Хронология жизни Сергея Булгакова

Архивы

Сочинения Сергея Булгакова (до 1922 года)

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель