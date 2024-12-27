Эта книга предназначена для возвеличения и прославления Бога за Его водительство по жизненным путям, о чем сказано: «Мои мысли - не ваши мысли; ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь» (Исаии 55:8).

Он освещал пути к свободе, избирал вестников Своих, провозглашавших весть спасения чрез веру в Иисуса Христа людям, находившимся во тьме неверия и страдания. Бог бодрствовал над делом благовестия. Чтобы нести свет для несчастных людей с Востока, Он созидал Свои миссии, устоявшие среди огромных перемен в судьбах народов. Он и сегодня благословляет их труд по распространению света среди тьмы.

Слава Господу за Его дивный свет, который не только пребывает на земле, но будет светить и в вечности! «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ев. Иоанна 1:5).

* * *

На первый путь красивого железнодорожного вокзала города Галле прибыл товарный поезд, - к большому недоумению людей на перроне, ожидавших посадки в пассажирские вагоны. Дежурный по вокзалу подошел к машинисту тепловоза и обратился к нему:

- Позвольте Вас спросить, почему подали товарные вагоны, — ведь по расписанию, насколько мне известно, на этот путь ожидается прибытие скорого поезда, идущего на Восток.

Машинист покачал головой:

-Да... жизнь вносит свои поправки в расписание, но этот поезд тоже пассажирский.

- Пассажирский? Что вы говорите? - я же вижу, что он предназначен для перевозки грузов! Я Вас не понимаю.

- А Вы сейчас увидите, что за пассажиров к Вам привезли и поймете, почему мы нарушили расписание. Это поезд не на Восток, а с Востока, и в нем не груз, а люди...

Дежурный по вокзалу продолжал расспрашивать:

- Почему же вагоны заперты на засовы, - разве вы привезли пленных? Смотрите: какие-то люди отодвигают двери и выпускают приехавших! Какие молодые!.. Кто эти люди? Они ведь могут разбежаться между нашими людьми, и что тогда?

Машинист пожал плечами:

- Не разбегутся: у них нет документов. Это прибыла рабочая сила, чтобы заменить нашу молодежь, которая воюет на Востоке. Они из Украины.... У них печальное будущее, - тихо добавил он и замолчал, чтобы не сказать лишнего.

Дежурный отошел. Постоял немного, рассматривая прибывших, представил себе их длинный путь с Украины. Они были в пути целую неделю в таких трудных условиях! Им пришлось ехать без удобств, сидя на полу или стоя в переполненных вагонах; ни вещей, ни багажа у них нет. «Но если это не конец их путешествия, то зачем поезд подали на первый путь?» - спрашивал он сам себя. Вид уставших юношей и девушек смущал его, а речь их звучала совершенно непонятно.

Валентина Евтушенко – Свет во тьме светит…

Б.в.д., 1999. – 52 с.

Валентина Евтушенко – Свет во тьме светит… - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ