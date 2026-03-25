Эйб - Когда Бог и горе встречаются
Эта книга адресована тем, чье сердце разбито потерей. Линн Эйб честно говорит о том, о чем многие молчат: о гневе на Бога, об оглушающем одиночестве и о страхе перед будущим. Через реальные истории людей, столкнувшихся с невосполнимой утратой, автор показывает, что Бог не остается в стороне от нашего страдания.
Книга поможет вам понять, что ваши чувства нормальны, а ваше горе — это путь, который не обязательно проходить в одиночку. Это нежное напоминание о том, что даже в самой глубокой тьме можно встретить Творца, который не только сочувствует, но и дает силы сделать следующий шаг.
Линн Эйб – Когда Бог и горе встречаются - Правдивые истории об утешении и смелости
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2012. – 194 с.
ISBN 978-5-7454-1270-7
Линн Эйб – Когда Бог и горе встречаются - Содержание
Благодарности
Глава 1: Вера в магнитные полюса земли
Глава 2: Ощущение, что ваш мир распадается
Глава 3: Найдите понимающего друга
Глава 4: Никто не отнимет у вас воспоминаний
Глава 5: Поддержка
Глава 6: Как понять непостижимое
Глава 7: Как пережить несовершенную бурю
Глава 8: Камушки в окна Бога
Глава 9: Он утешает как никто другой
Глава 10: Что ждет нас дальше
Глава 11: Надежда на Небеса
Глава 12: Он идет перед нами
Глава 13: Как рассчитывать на невозможное
Глава 14: Знайте, когда можно расслабиться
Книги о горе для взрослых
Книги о горе для детей
Организации и ресурсы, помогающие справляться с горем
