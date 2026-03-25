Эта книга адресована тем, чье сердце разбито потерей. Линн Эйб честно говорит о том, о чем многие молчат: о гневе на Бога, об оглушающем одиночестве и о страхе перед будущим. Через реальные истории людей, столкнувшихся с невосполнимой утратой, автор показывает, что Бог не остается в стороне от нашего страдания.

Книга поможет вам понять, что ваши чувства нормальны, а ваше горе — это путь, который не обязательно проходить в одиночку. Это нежное напоминание о том, что даже в самой глубокой тьме можно встретить Творца, который не только сочувствует, но и дает силы сделать следующий шаг.

Линн Эйб – Когда Бог и горе встречаются - Правдивые истории об утешении и смелости

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2012. – 194 с.

ISBN 978-5-7454-1270-7

Линн Эйб – Когда Бог и горе встречаются - Содержание

Благодарности

Глава 1: Вера в магнитные полюса земли

Глава 2: Ощущение, что ваш мир распадается

Глава 3: Найдите понимающего друга

Глава 4: Никто не отнимет у вас воспоминаний

Глава 5: Поддержка

Глава 6: Как понять непостижимое

Глава 7: Как пережить несовершенную бурю

Глава 8: Камушки в окна Бога

Глава 9: Он утешает как никто другой

Глава 10: Что ждет нас дальше

Глава 11: Надежда на Небеса

Глава 12: Он идет перед нами

Глава 13: Как рассчитывать на невозможное

Глава 14: Знайте, когда можно расслабиться

Книги о горе для взрослых

Книги о горе для детей

Организации и ресурсы, помогающие справляться с горем