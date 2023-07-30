Откуда мы узнаем о прошлом ? Если задать этот вопрос школьникам, то они обычно отвечают: «Из учебников». А авторы учебников? — «Из книг историков». А историки? Вот тут начинаются сложности. И, если честно, на этот вопрос трудно ответить не только школьникам. Историки узнают о прошлом из всех возможных источников, которые оказываются в их распоряжении: это могут быть официальные документы и частные воспоминания людей, письма и дневники, предметы материальной культуры и данные статистики, находки археологов и наблюдения лингвистов.

Список возможных исторических источников можно продолжать еще очень долго. Но с каким бы материалом ни работал историк, ему все равно приходится задаваться важнейшим вопросом: насколько достоверны его источники. Проще говоря — где здесь правда, а где вымысел ? Казалось бы, ответ довольно очевиден. Если перед нами пропагандистский текст, то он, скорее всего, искажает действительность, а если это археологические находки или дневник, который человек вел для самого себя, то подобным источникам можно больше доверять. Но ведь любые находки археологов нужно еще истолковать, и сделать это можно по-разному. И всегда ли мы честны с самими собой, даже сидя перед страничкой своего дневника?

Тамара Эйдельман - Тайны древних цивилизаций

Москва : Издательство АСТ, 2023. 352 с.

Серия "Уроки истории"

ISBN 978-5-17-151620-8

Тамара Эйдельман - Тайны древних цивилизаций - Содержание

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