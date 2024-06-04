Эйлворд - Хантер – Глэдис Эйлворд

Моим заветным желанием было попасть на сцену. Я не УЧмогла похвастать какой-то особой образованностью, но умела легко поддерживать разговор и любила перевоплощаться.

Я выросла в христианской семье и ребенком посещала церковь и воскресную школу, однако с возрастом меня стало раздражать все, что касалось религии.

В те времена большинство девушек из бедных слоев шли в прислуги, поскольку других вакансий для них не было. Я тоже стала горничной, но по вечерам посещала драматический класс, не оставляя намерения скопить денег и во что бы то ни стало пробиться на сцену.

Однажды вечером, сама не зная зачем, я зашла на собрание верующих. И вдруг там я впервые осознала, что Бог действительно имеет все права на мою жизнь и что Христос — это мой Спаситель. Я заинтересовалась организацией «Молодая жизнь», и однажды в одном из ее журналов мне попалась статья о Китае, которая произвела на меня сильное впечатление. То, что миллионы китайцев никогда не слышали об Иисусе Христе, действительно потрясло меня. Я почувствовала, что мы должны как-то действовать, нужно что-нибудь предпринять.

Прежде всего я поговорила об этом с друзьями-христианами, но ни в ком из них не увидела особой заинтересованности. Тогда я обратилась к брату. Я была уверена, что, если предложу ему помощь, он охотно отправится в Китай.

— Только не я! — резко ответил он. — Это занятие для старых дев. Почему бы тебе не поехать туда самой?

«Занятие для старых дев!» — раздраженно повторяла я про себя. Однако его реакция меня задела. Почему я решила, что в Китай должен ехать кто-то другой, а не я сама?

Я начала выяснять, как можно уехать в страну, расположенную за тысячи миль от нас, о которой я знала лишь то, что в ней живут люди, нуждающиеся, чтобы кто-нибудь рассказал им о Божьей любви. Узнав, что нужно обратиться в одно из миссионерских обществ, я так и поступила и была направлена на трехмесячный курс обучения в миссионерском колледже.

По окончании обучения выпускная комиссия признала мои знания слишком ограниченными, а мою квалификацию слишком низкой. По их мнению, человеку с моими способностями никогда не освоить китайский язык.

В полной тишине я вышла из комнаты, где заседала комиссия. Все мои планы рухнули. Оглядываясь теперь назад, я ни в чем не упрекаю этих людей. Я лучше, чем кто бы то ни было, понимаю, насколько глупой я, должно быть, показалась им тогда. То что впоследствии я научилась не только говорить, но и читать и писать по-китайски так же свободно, как на своем родном языке, является для меня действительно Божьим чудом.

Глэдис Эйлворд совместно с Кристин Хантер – Глэдис Эйлворд – Одинокая путешественница

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. - «Обетование миру», 2003. – 126 с.

ISBN 5-7454-0803-0

Глэдис Эйлворд совместно с Кристин Хантер – Глэдис Эйлворд – Содержание