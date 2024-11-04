Священник Назарий Эйвазов - Человек и Христос - Учение о человеке и об Иисусе Христе в Библии и Коране

В исламе Творцом, создавшим всё сущее, в том числе и человека, является Аллах. Несмотря на то, что упоминания о сотворении человека в разных местах Корана часты, такого систематического повествования, какое встречается в Библии, в священной книге мусульман нет. Согласно Корану Аллах сотворил небо и землю, а также всё, что есть в них, за шесть дней: «Аллах — тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними, в шесть дней, потом утвердился на троне» (Коран 32:4). в первые два дня были сотворены сами небо и земля, а в еледующие четыре дня то, что находится на земле, начиная с гор и кончая созданной из воды всякой живой вещью (См.: Коран 21:30; 41:9-10).

Первое упоминание о сотворении человека встречается в начальных стихах Корана, где Аллах сообщает ангелам о Своём намерении создать наместника на земле: «и вот, сказал Господь твой ангелам: ״Я установлю но земле наместника..."» (Коран 2:30). Затем в нём многократно упоминается, что Аллах сотворил человека из глины: «Он создал его 03 праха, потом сказал ему: "Будь!" — о он стал... Он прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, о начал творение человека из глины... Мы уже создали человека из эссенции глины... Мы ведь создали их из пристающей глины... я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной е форму... Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная» (Коран 3:59; 15:28; 23:12; 32:7; 37:11; 55:14).

Толкования указанных стихов Корана многообразны и порой различаются между собою, так как создать какую-то единою картину сотворения человека достаточно сложно. Однако некоторые исламские исследователи всё-таки имеют некоторые предположения о его сотворении. Например, есть версия, что Аллах в начале творения Адама смешал глину с водой, которая превратилась в грязь. Затем из этой глины Он сформировал тело Адама. Глина долгое время сохла, пока не превратилась в звучащую глину: «Почва, из которой был создан Адам, имеет множество названии... для каждого этапа используется отдельное название почвы... после смешивания с водой глина или почва превращается в грязь», которая после высыхания называется вязкой глиной. Она, в свою очередь, «по прошествии некоторого времени... темнеет и источает запах», становясь «черной гладкой глиной». По мнению мусульман, «именно из этого вещества Господь сформировал тело Адама», и его «бездушное тело сохло ещё некоторое время и превратилось в то, что известно в Коране как звучащая глина».

Священник Назарий Эйвазов - Человек и Христос - Учение о человеке и об Иисусе Христе в Библии и Коране

М.: АНО развития духовно-нравственных начал общества «Символик», 2024, 400 с., ил.

ISBN 978-5-6049575-4-7

Священник Назарий Эйвазов - Человек и Христос - Учение о человеке и об Иисусе Христе в Библии и Коране - Содержание

Предисловие от автора

ЧЕЛОВЕК КОРАНА и БИБЛИИ

Первозданный человек Сотворение Предназначение

Человеческая природа Тело Душа Образ и подобие Свобода

Грехопадение Прародительский грех Следствия грехопадения

Загробная участь человека Частный суд Души праведников после частното суда Души грешников после частного суда

Будущая жизнь Всеобщее воскресение и Страшный Суд Страдание грешников Блаженство праведников



ХРИСТОС КОРАНА И БИБЛИИ

Рождество

Чудеса

Проповедь

Крестная смерть

Воскресение и Вознесение

Второе Пришествие

ПРОРОЧЕСТВА

Пророчества из Ветхого Завета

Пророчества из Нового Завета

ДИАЛОГ И ДОБРОСОСЕДСТВО

Проблемы взаимодействия христиан и мусульман в аспекте межрелигиозного диалога

Принципы мирного сосуществования представителей двух религий

Послесловие от автора

Библия и Коран: сопоставление

Иисус Христос - Богочеловек

Ветхозаветные пророчества о Мессии, исполнившиеся в Иисусе Христе в Новом Завете

Словарь терминов

Библиография