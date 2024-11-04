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Эйвазов - Человек и Христос

Священник Назарий Эйвазов - Человек и Христос - Учение о человеке и об Иисусе Христе в Библии и Коране
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ISLAM, ORTHODOXY, Theology
В исламе Творцом, создавшим всё сущее, в том числе и человека, является Аллах. Несмотря на то, что упоминания о сотворении человека в разных местах Корана часты, такого систематического повествования, какое встречается в Библии, в священной книге мусульман нет. Согласно Корану Аллах сотворил небо и землю, а также всё, что есть в них, за шесть дней: «Аллах — тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними, в шесть дней, потом утвердился на троне» (Коран 32:4). в первые два дня были сотворены сами небо и земля, а в еледующие четыре дня то, что находится на земле, начиная с гор и кончая созданной из воды всякой живой вещью (См.: Коран 21:30; 41:9-10).
Первое упоминание о сотворении человека встречается в начальных стихах Корана, где Аллах сообщает ангелам о Своём намерении создать наместника на земле: «и вот, сказал Господь твой ангелам: ״Я установлю но земле наместника..."» (Коран 2:30). Затем в нём многократно упоминается, что Аллах сотворил человека из глины: «Он создал его 03 праха, потом сказал ему: "Будь!" — о он стал... Он прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, о начал творение человека из глины... Мы уже создали человека из эссенции глины... Мы ведь создали их из пристающей глины... я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной е форму... Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная» (Коран 3:59; 15:28; 23:12; 32:7; 37:11; 55:14).
Толкования указанных стихов Корана многообразны и порой различаются между собою, так как создать какую-то единою картину сотворения человека достаточно сложно. Однако некоторые исламские исследователи всё-таки имеют некоторые предположения о его сотворении. Например, есть версия, что Аллах в начале творения Адама смешал глину с водой, которая превратилась в грязь. Затем из этой глины Он сформировал тело Адама. Глина долгое время сохла, пока не превратилась в звучащую глину: «Почва, из которой был создан Адам, имеет множество названии... для каждого этапа используется отдельное название почвы... после смешивания с водой глина или почва превращается в грязь», которая после высыхания называется вязкой глиной. Она, в свою очередь, «по прошествии некоторого времени... темнеет и источает запах», становясь «черной гладкой глиной». По мнению мусульман, «именно из этого вещества Господь сформировал тело Адама», и его «бездушное тело сохло ещё некоторое время и превратилось в то, что известно в Коране как звучащая глина».

Священник Назарий Эйвазов - Человек и Христос - Учение о человеке и об Иисусе Христе в Библии и Коране

М.: АНО развития духовно-нравственных начал общества «Символик», 2024, 400 с., ил.
ISBN 978-5-6049575-4-7

Священник Назарий Эйвазов - Человек и Христос - Учение о человеке и об Иисусе Христе в Библии и Коране - Содержание

Предисловие от автора
ЧЕЛОВЕК КОРАНА и БИБЛИИ
  • Первозданный человек
    • Сотворение
    • Предназначение
  • Человеческая природа
    • Тело
    • Душа
    • Образ и подобие
    • Свобода
  • Грехопадение
    • Прародительский грех
    • Следствия грехопадения
  • Загробная участь человека
    • Частный суд
    • Души праведников после частното суда
    • Души грешников после частного суда
  • Будущая жизнь
    • Всеобщее воскресение и Страшный Суд
    • Страдание грешников
    • Блаженство праведников
ХРИСТОС КОРАНА И БИБЛИИ
  • Рождество
  • Чудеса
  • Проповедь
  • Крестная смерть
  • Воскресение и Вознесение
  • Второе Пришествие
ПРОРОЧЕСТВА
  • Пророчества из Ветхого Завета
  • Пророчества из Нового Завета
ДИАЛОГ И ДОБРОСОСЕДСТВО
  • Проблемы взаимодействия христиан и мусульман в аспекте межрелигиозного диалога
  • Принципы мирного сосуществования представителей двух религий
Послесловие от автора
Библия и Коран: сопоставление
Иисус Христос - Богочеловек
Ветхозаветные пророчества о Мессии, исполнившиеся в Иисусе Христе в Новом Завете
Словарь терминов
Библиография
Views 227
Rating 4.8 / 5
Added 04.11.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (5)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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