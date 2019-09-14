Взаимоотношения между политической организацией общества и религией старались понять и объяснить многие философы и социологи, общественно-политические деятели и писатели. Вот как, например, характеризует связь между религией и политикой знаменитый немецкий писатель Томас Манн: «Считать, что религия и политика — вещи совершенно разные, ничего об- щего между собой не имеющие и иметь не смеющие, что примесь политики обесценивает и уличает в фальши религию, и наоборот, — это значит не видеть единства мира.

На самом деле они меняются платьем, подобно тому как попеременно носят свое покрывало Иштар и Таммуз, и когда одно говорит языком другого, это глаголет целостность мира». Однако мало видеть глубокую внутреннюю связь религии и государства и, подобно Томасу Манну, объяснять ее единством мира. Необходимо правильно понять природу государства, его социальное содержание и функции. Точно так же следует выяснить природу религии, ее социальную роль, характер и структуру тех организаций, которые возникают в религиозной сфере.

Только материалистическое понимание истории дает возможность правильно понять ход исторического процесса, взаимодействие различных общественных идей в этом процессе. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, обобщая огромный исторический опыт человечества, создали материалистическое учение о государстве, установив, что государство возникает с разделением общества на классы как аппарат политического насилия одного класса ״ над другим, а именно — экономически господствующего класса над угнетенными массами.

Однако для того, чтобы утвердить трудящихся таком состоянии, когда их можно было бы безнаказанно эксплуатировать, одних политических средств угнетения оказалось недостаточно, нужны были и духовные средства, идеологическое обоснование и оправдание эксплуататорского общественного строя. Институт, более или менее приспособленный к выполнению функции идеологического обоснования политической власти, уже существовал. Это была религия.

Естественно, что служебная роль религии по отношению к государству на первых порах осуществлялась не с помощью оформленных социально-политических концепций. Они сложились на более поздних стадиях развития классово-антагонистического общества. Но само воспитание масс в религиозном духе уже было выполнением той идеологической функции, в которой нуждалось эксплуататорское государство.

Кроме того, идеи религиозного происхождения власти и другие формы ее освящения служили той же цели. В. И. Ленин указывал, что каждое эксплуататорское общество нуждается в выполнении двух функций: функции палача и функции попа. Функцию палача — открытого политического подавления трудящихся — выполняет эксплуататорское государство. Функцию попа — идейного угнетения эксплуатируемых — выполняет религия. Религия представляет собой одну из многих форм общественного сознания. Но ни одна из этих форм (за исключением политической идеологии и правосознания) не сыграла такой роли в политической жизни общества, как религия.

Генрих Эзрин – Государство и религия. Религиозные организации и политическая структура общества

Издательство – «Политиздат» – 135 с.

Москва – 1974 г.

Генрих Эзрин – Государство и религия. Религиозные организации и политическая структура общества – Содержание

Введение

Глава I. Жречество и государство

Глава II. Христианская церковь и рабовладельческое государство

Глава III. Государство и церковь в эпоху феодализма

Глава IV. Церковь в политической структуре капиталистического общества

Глава V. Советское государство. Религия. Церковь

Заключение

Генрих Эзрин – Государство и религия. Религиозные организации и политическая структура общества – Жречество и государство

На стадии перехода от первобытно - общинного строя к рабовладельческому у большинства народов сложилась политеистическая форма религии. Само слово «политеизм» состоит из двух греческих слов — «поли» — много, «теос» — бог и означает «многобожие». Это такая форма религии, при которой верующие поклоняются многим богам одновременно, так как каждый из богов «заведует» своей особой областью отношений, деятельности и т. д. Для большинства народов политеизм явился необходимой ступенью в развитии религии от ее древнейших форм к современным.

На ранних стадиях развития политеизма существовали боги — покровители родов, возникшие из первобытного культа предков. Многие боги древних людей — это одухотворенные силы природы: древнегреческий Зевс, древнеримский Юпитер, древнеславянский Перун — боги громовержцы; древнеегипетский Ра — бог солнца; древне - греческий Посейдон и древнеримский Нептун — боги моря. В древнем Шумере (одно из государств, существовавших в Двуречье в III тысячелетии до н. э.) почитались Ану (бог неба), Энлиль (бог земли),

Эа (бог воды), Шамаш (бог солнца). С развитием общества все большее место в божественном пантеоне занимают боги, олицетворяющие отдельные виды человеческой деятельности и якобы покровительствующие им. Боги земледелия, скотоводства — древнеславянский Велес (бог скота), древне - греческая Деметра (богиня — покровительница земледелия) —и другие известны во всех политеистических религиях. В ходе общественного развития и развития абстрактного мышления многие «старые» боги «меняют свое содержание», выражая отвлеченные понятия.

Так, в Шумере бог Эа становится богом мудрости, Энлиль — олицетворением могущества и т. д. Первоначально все боги в политеистических религиях были равны. Так было потому, что в условиях первобытно - общинного строя существовало равенстве среди людей. Неравенство среди богов появилось как отражение неравенства среди людей. Появляются главные боги и боги второстепенные. В роли главных часто выступали боги тех родов, которые заняли господствующее положение в племени, или боги, олицетворявшие наиболее важную область деятельности племени.