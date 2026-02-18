Книга Сергея Петровича Фадюхина «Воспоминания о пережитом» представляет собой ценное историческое и духовное свидетельство, написанное в жанре мемуаров. Автор, будучи видным деятелем и служителем братства евангельских христиан-баптистов, делится личным опытом прохождения через суровые испытания XX века, выпавшие на долю верующих в Советском Союзе.

Повествование охватывает десятилетия жизни автора, включая периоды репрессий, военное время и трудные годы восстановления церковного служения. Фадюхин описывает не только внешние события — аресты, ссылки и подпольные собрания, — но и внутреннюю жизнь общин, где вопреки идеологическому давлению сохранялась искренняя вера и христианская взаимопомощь. Книга наполнена живыми деталями быта, портретами братьев по вере и глубокими размышлениями о Божьем водительстве в самых безнадежных ситуациях.

Особое внимание автор уделяет вопросам духовной стойкости. «Воспоминания» служат не просто хроникой прошлого, а духовным завещанием для будущих поколений, призывая хранить верность Христу и библейским истинам независимо от политического климата. Искренность и простота изложения делают эту книгу важным документом, раскрывающим «невидимую» сторону истории страны через судьбу отдельного человека и всей церкви.

Сергей Петрович Фадюхин – Воспоминания о пережитом

С.-Пб., «Библия для всех», 1993. – 212 с.

ISBN 5 85577-002-8

Сергей Петрович Фадюхин – Воспоминания о пережитом – Содержание