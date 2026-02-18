Фадюхин - Воспоминания о пережитом

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services

Книга Сергея Петровича Фадюхина «Воспоминания о пережитом» представляет собой ценное историческое и духовное свидетельство, написанное в жанре мемуаров. Автор, будучи видным деятелем и служителем братства евангельских христиан-баптистов, делится личным опытом прохождения через суровые испытания XX века, выпавшие на долю верующих в Советском Союзе.

Повествование охватывает десятилетия жизни автора, включая периоды репрессий, военное время и трудные годы восстановления церковного служения. Фадюхин описывает не только внешние события — аресты, ссылки и подпольные собрания, — но и внутреннюю жизнь общин, где вопреки идеологическому давлению сохранялась искренняя вера и христианская взаимопомощь. Книга наполнена живыми деталями быта, портретами братьев по вере и глубокими размышлениями о Божьем водительстве в самых безнадежных ситуациях.

Особое внимание автор уделяет вопросам духовной стойкости. «Воспоминания» служат не просто хроникой прошлого, а духовным завещанием для будущих поколений, призывая хранить верность Христу и библейским истинам независимо от политического климата. Искренность и простота изложения делают эту книгу важным документом, раскрывающим «невидимую» сторону истории страны через судьбу отдельного человека и всей церкви.

Сергей Петрович Фадюхин – Воспоминания о пережитом

С.-Пб., «Библия для всех», 1993. – 212 с.

ISBN 5 85577-002-8

Сергей Петрович Фадюхин – Воспоминания о пережитом – Содержание

  • Зачем мы вспоминаем о пережитом

  • Мое детство

  • На торф

  • В Михайлове

  • В Сибири

  • Обращение Пети

  • Обращение Петиной мамы

  • Возвращение в Москву

  • Соработники у Бога

  • На горизонте были тучи – будет буря

  • Отверженные миром

  • «Вы арестованы!»

  • Концлагерь на окраине Комсомольска

  • Дома

Views 86
Rating
Added 18.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

