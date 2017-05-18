Сочинение под названием Факрасиса протостратора краткое изложение диспута святейшего Фессалоникийского кир Григория и Григоры философа, который состоялся в палатах перед лицом императора — или, более кратко, Сокращенное изложение, составленное Факрасисом, прения Григория Паламы и Никифора Григоры, — было впервые опубликовано испанским богословом-иезуитом, видным специалистом по эпохе исихастских споров о. Мануэлем Кандалем в 1950 г.

В основу издания о. М. Кандаля была положена рукопись Paris. Coisl. gr. 100, f. 226г-232г, которую о. М. Кандаль, исправляя Монфокона, передатировал с XV на XIV в. Рукопись написана рукой монаха Филофея Константинопольского и некогда принадлежала библиотеке Великой лавры Св. Афанасия на Святой горе Афон.

Позже текст источника был опубликован под руководством П. К. Христу в 4-м томе собрания творений свт. Григория Паламы, хотя, как справедливо заметил А. Г. Дунаев, данное сочинение «к творениям Паламы может быть отнесено лишь с долей условности».

При всей несомненности последнего утверждения следует, тем не менее, признать очевидное: данный трактат является одним из важнейших источников по истории развития паламитской полемики на ее позднем этапе, в середине 50-х.

Георгий Факрасис - Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом. Философские и богословские аспекты паламитских споров

Пер. с древнегреч. Д. А. Поспелова; отв. ред. Д. С. Бирюков

Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, Москва, 2009. 200 с. (Smaragdos Philocalias)

ISBN 978-5-91761-002-3

Георгий Факрасис - Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом. Философские и богословские аспекты паламитских споров - Содержание

Д. И. Макаров. Последний диспут свт. Григория Паламы

Д. С. Бирюков. О диспуте свт. Григория Паламы с Никифором Григорой и его изложении Факрасисом

Факрасиса протостратора краткое изложение диспута святейшего Фессалоникийского кир Григория и Григоры философа, который состоялся в палатах пред лицом императора (пер. с древнегреч. Д. А. Поспелова)

Комментарии (составлены Д. С. Бирюковым и Д. И. Макаровым)

Д. С. Бирюков. Тема "причастности" у Никифора Григоры и ее предыстория в святоотеческой мысли

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Zusammenfassung

Георгий Факрасис - Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом. Философские и богословские аспекты паламитских споров - Отрывок из книги

О ДИСПУТЕ СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ С НИКИФОРОМ ГРИГОРОЙ И ЕГО ИЗЛОЖЕНИИ ФАКРАСИСОМ (Д. С. БИРЮКОВ )

Диспут между свт. Григорием Паламой и Никифором Григорой, описанный протостратором Георгием Факрасисом, состоялся в 1355 г. Формальным его поводом был интерес к идейным течениям в Византии, проявленный легатом Римского папы Павлом Смирнским, причиной чему явилось желание латинян понимать, как разногласия в православной Церкви могут повлиять на готовящиеся переговоры об унии. Павел, как и Варлаам (один из главных противников Паламы), родом из Калабрии; он был отрицательно расположен в отношении Паламы, причиной чему, возможно, был то, что его так настроил Варлаам Калабрийский. Как замечает Д. Бэлфур, Павел Смирнский, знавший греческий язык не в совершенстве и воспитанный в доминиканской традиции, навряд ли понял все тонкости дискуссии, свидетелем которой он стал.

Диспут был публичным; на нем присутствовал император Иоанн V Палеолог, его семейство, великий логофет, Павел Смирнский, различные чиновники, а также, вероятно, ученики Григоры и свт. Григория.

Поскольку происходившее во время диспута имело политическое значение, сохранилось несколько описаний хода дискуссии. Кроме текста Факрасиса описание диспута содержится в 30-й и 31-й книгах Ромейской истории Никифора Григоры; также диспуту и полемике с тем, как его описывает Григора в Ромейской истории, посвящены два трактата свт. Григория Паламы, написанные им под псевдонимом «афонский иеромонах Констанций». Изложение Григорой диспута также было подвергнуто критике в псогосе св. Николая Кавасилы.

Из текста Факрасиса следует, что одна из важнейших целей Никифора Григоры, преследуемых им на диспуте, состояла в том, чтобы добиться отмены ненавистного для антипаламитов томоса Константинопольского собора 1351 г., провозгласившего анафемы на противников Паламы и в том числе на Григору. Надежда на отмену томоса появилась у антипаламитов, когда в ноябре 1354 г. Иоанн V Палеолог захватил Константинополь и покровитель паламитов имп. Иоанн Кантакузин был вынужден отречься от престола. Вопрос о сожжении этого томоса, как свидетельствует Факрасис (328.12-13), Григора и поставил в начале диспута со свт. Григорием.

Однако Иоанн Палеолог отказался это сделать, заявив, что цель диспута - не в том, чтобы выносить решения или отменять решения прежде принятые (328.20-23). В целом надежды Григоры — проявлявшиеся, в частности, и в его поведении во время диспута — на то, что новый император начнет притеснять паламитов и благоволить антипаламитам, не оправдались; возможно, именно с этим связана чрезмерная предвзятость и озлобленность при описании Григорой этого диспута в Ромейской истории.

Изложение диспута Григорой довольно велико по объему и в своей немалой части представляет выдуманные диалоги и речи, якобы им произнесенные. Оно направлено как против свт. Григория Паламы, так и против императора Иоанна V Палеолога.

Версия же явно не сочувствовавшего Григоре Факрасиса, которая является своего рода протоколом диспута, насколько можно судить, гораздо более объективна. Описание множества деталей дискуссии различается у Григоры, с одной стороны, и у Факрасиса и свт. Григория — с другой. Так, согласно изложению Григоры, император Иоанн Палеолог открыл собрание словами о том, что он отсутствовал в Константинополе, когда там принимались антипаламитские анафематствования, и подписал их после, под давлением Иоанна Кантакузина; по этой причине он, якобы, и организовал диспут свт. Григория с Григорой, желая пересмотреть вопросы, связанные с анафемами. Подобная версия противоречит изложению событий Факрасисом и свт. Григорием, который в связи с этим обвиняет Григору в клевете на императора и указывает на факты, свидетельствующие о верности Иоанна Палеолога решениям собора 1351 г. и личном расположении императора в отношении свт. Григория как лидера партии исихастов.

Укажем и на другие, менее значительные расхождения между изложениями Григорой и Факрасисом подробностей и хода диспута. Григора пишет, что он был внезапно вызван в императорский дворец и не ожидал того, что ему придется участвовать в подобного рода диспуте, поскольку ранее он подавал императору прошение с целью восстановить истинную веру, якобы искаженную свт. Григорием, но получил отказ. Когда же Григору внезапно вызвали во дворец, он не был готов к диспуту и, к тому же, переносил в это время приступы мигрени. Во дворце Григора узнал, что там находится Палама и намечается диспут и, сначала думая отказаться от диспута, Григора все-таки решился участвовать в нем.

Однако о. Мануэль Кандаль и Д. Бэлфур справедливо сомневаются в полной правдивости слов Григоры. Действительно, как упоминает Факрасис (346.4-5; 356.14-15), Григора во время дискуссии пользовался заготовленными выписками из святых отцов, а значит, скорее всего, он был готов к ней. С другой стороны, Григора противоречит сам себе: сначала он утверждает, что, когда он прибыл во дворец, Палама находился там с целью участия в диспуте, потом же говорит, что Палама мог оказаться во дворце случайно. Также Григора упоминает о единственном своем ученике, который присутствовал на диспуте, — Агафонике, и обвиняет Па ламу в том, что он привел на диспут множество своих фанатичных учеников, которые сильно шумели.

Факрасис же упоминает о шумевших учениках Григоры (334.15-17; 356.29-31). Вероятно, на диспуте присутствовали ученики обоих соперников.

Как отмечает П. Христу, диспут свт. Григория Паламы с Никифором Григорой, представленный в тексте Факрасиса, затронул все основные вопросы исихастского богословия и ход дискуссии в целом воспроизвел развитие паламитских споров: сначала обсуждается тематика, связанная с различением сущности и энергии Божией, затем речь идет о единстве и различии в Божестве, потом — о содержании понятия «энергия» и соотнесении его с понятием «сущность» и, наконец, об именах и свойствах Бога, а также о Его постижимости и непостижимости.

Изложение Факрасисом диспута свт. Григория с Григорой сохранилось в двух редакциях — краткой и пространной, различие между которыми заключается, в первую очередь, в наличии ремарок в пространной версии. Настоящий перевод пространной редакции Изложения Факрасиса выполнен Д. А. Поспеловым с последнего критического издания текста под редакцией П. Христу, который приводится в данном томе; однако пагинация представленного ниже греческого текста Изложения указывается по первому критическому изданию текста Факрасиса — изданию о. Мануэля Кандаля.