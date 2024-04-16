Хайно Фальке – Свет во тьме. Черные дыры, Вселенная и мы

Обратный отсчет. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие по пространству и времени- и начнем с Земли. Представьте такую картину: зеленая лужайка, а над ней возвышается ракета. Птицы растерянно вьются вокруг этого шедевра инженерной мысли. Зрелище впечатляющее. Стоит зловещая, как перед бурей, тишина. Только-только рассветает... тьма над стартовой площадкой медленно рассеивается. Природа еще и не подозревает о том аде, который начнется всего через несколько секунд.

Усталые и взволнованные сотрудники и зрители собираются на обзорной площадке. Отсюда каждый предмет, каждый человек - да и вообще вся сцена - кажутся игрушечными, как будто дело происходит в кукольном театре. Один из гостей достает телефон и начинает трансляцию события на веб-сайте — с титрами, написанными китайскими иероглифами, и вспыхивающими логотипами. Это тот самый стрим, который я смотрю онлайн, сидя в уютном номере небольшой гостиницы, расположенной в зеленой ирландской деревушке на другой стороне Земли. Я полон надежд и с замиранием сердца наблюдаю за разворачивающимися событиями.

Внезапно где-то за кадром раздается громкий голос. От звука этой прерывистой и невнятной, с металлическим отrенком речи по коже начинают бегать мурашки. Голос монотонно ведет обратный отсчет, и хотя он говорит на языке, которого. я не понимаю, я считаю вместе с ним. Раздается грохот, и одновременно у основания ракеты вспыхивает и озаряет темноту красновато-желтый свет. Включенный ракетный двигатель производит оглушительный рев, слышный даже здесь, в идиллической Ирландии, хотя звук издает только мой ноутбук. Земля сотрясается, опоры ракеты отклоняются, она отрывается от стартовой площадки и величественно поднимается к небу, оставляя за собой ослепительный след горячих газов... и вот наконец, устремившись в космос, она исчезает из поля зрения- как хвостатая комета, решившая вернуться обратно на небосвод.

Мне казалось, будто я снова наблюдаю старт шаттла "Дискавери". Тогда, ранним утром п февраля 1997 года, мне вместе с моей усталой, но воодушевленной семьей довелось присутствовать при запуске на мысе Канаверал. До сих пор я вспоминаю гордое выражение лица моей четырехлетней дочери, смотревшей издалека на направленную в небо ракету. В блеске ее глаз я увидел отблеск глаз собственных. Двадцать один год спустя, 20 мая 2018 года, я наблюдаю всего лишь то и дело прерывающуюся прямую трансляцию из Китая. Но я точно знаю, каково это- присутствовать там сейчас. Вдобавок этот запуск совершенно особенный: ракета словно бы уносит на борту частичку меня - ведь она должна провести эксперимент, подготовленный моей командой в голландском Неймегене. Я снова чувствую себя ребенком. У ракеты особая цель: обратная сторона Луны. Мысленно я лечу вместе с ней на Луну... и еще гораздо, гораздо дальше, как я делал много раз прежде, - лечу туда, куда меня всегда страстно тянуло: в открытый космос.

Хайно Фальке – Свет во тьме. Черные дыры, Вселенная и мы

Серия – «Книги Политеха»

Издательство – «АСТ», «CORPUS»

Москва – 2024 г. / 368 с.

ISBN 978-5- 17-134496-2

Хайно Фальке – Свет во тьме. Черные дыры, Вселенная и мы – Содержание

Введение. А ведь мы действительно можем их увидеть

Об этой книге

Часть I. Путешествие сквозь пространство и время

Глава 1. Человечество, Земля и Луна

Глава 2. Солнечная система и наши изменяющиеся представления о Вселенной

Часть II. Тайны Вселенной

Глава 3. Самая счастливая мысль в жизни Эйнштейна

Глава 4. Млечный путь и населяющие его звезды

Глава 5. Мертвые звезды и черные дыры

Глава 6. Галактики, квазары и Большой взрыв

Часть III. Путешествие за изображением черной дыры

Глава 7. Галактический центр

Глава 8. Как получить изображение

Глава 9. Создание глобального телескопа

Глава 10. Экспедиция начинается

Глава 11. Разрешение изображения

Часть IV. Выход за пределы

Глава 12. За гранью воображения

Глава 13. За пределами теории Эйнштейна?

Глава 14. Бесконечность знания и ограничения

Благодарности

Члены команды ЕНТ, авторы статей о черных дырах

Глоссарий

Источники иллюстраций

Примечания