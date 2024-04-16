Хайно Фальке – Свет во тьме. Черные дыры, Вселенная и мы

Фальке – Свет во тьме
Обратный отсчет. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие по пространству и времени- и начнем с Земли. Представьте такую картину: зеленая лужайка, а над ней возвышается ракета. Птицы растерянно вьются вокруг этого шедевра инженерной мысли. Зрелище впечатляющее. Стоит зловещая, как перед бурей, тишина. Только-только рассветает... тьма над стартовой площадкой медленно рассеивается. Природа еще и не подозревает о том аде, который начнется всего через несколько секунд.
Усталые и взволнованные сотрудники и зрители собираются на обзорной площадке. Отсюда каждый предмет, каждый человек - да и вообще вся сцена - кажутся игрушечными, как будто дело происходит в кукольном театре. Один из гостей достает телефон и начинает трансляцию события на веб-сайте — с титрами, написанными китайскими иероглифами, и вспыхивающими логотипами. Это тот самый стрим, который я смотрю онлайн, сидя в уютном номере небольшой гостиницы, расположенной в зеленой ирландской деревушке на другой стороне Земли. Я полон надежд и с замиранием сердца наблюдаю за разворачивающимися событиями.
Внезапно где-то за кадром раздается громкий голос. От звука этой прерывистой и невнятной, с металлическим отrенком речи по коже начинают бегать мурашки. Голос монотонно ведет обратный отсчет, и хотя он говорит на языке, которого. я не понимаю, я считаю вместе с ним. Раздается грохот, и одновременно у основания ракеты вспыхивает и озаряет темноту красновато-желтый свет. Включенный ракетный двигатель производит оглушительный рев, слышный даже здесь, в идиллической Ирландии, хотя звук издает только мой ноутбук. Земля сотрясается, опоры ракеты отклоняются, она отрывается от стартовой площадки и величественно поднимается к небу, оставляя за собой ослепительный след горячих газов... и вот наконец, устремившись в космос, она исчезает из поля зрения- как хвостатая комета, решившая вернуться обратно на небосвод.
Мне казалось, будто я снова наблюдаю старт шаттла "Дискавери". Тогда, ранним утром п февраля 1997 года, мне вместе с моей усталой, но воодушевленной семьей довелось присутствовать при запуске на мысе Канаверал. До сих пор я вспоминаю гордое выражение лица моей четырехлетней дочери, смотревшей издалека на направленную в небо ракету. В блеске ее глаз я увидел отблеск глаз собственных. Двадцать один год спустя, 20 мая 2018 года, я наблюдаю всего лишь то и дело прерывающуюся прямую трансляцию из Китая. Но я точно знаю, каково это- присутствовать там сейчас. Вдобавок этот запуск совершенно особенный: ракета словно бы уносит на борту частичку меня - ведь она должна провести эксперимент, подготовленный моей командой в голландском Неймегене. Я снова чувствую себя ребенком. У ракеты особая цель: обратная сторона Луны. Мысленно я лечу вместе с ней на Луну... и еще гораздо, гораздо дальше, как я делал много раз прежде, - лечу туда, куда меня всегда страстно тянуло: в открытый космос.
Хайно Фальке – Свет во тьме. Черные дыры, Вселенная и мы
Серия – «Книги Политеха»
Издательство – «АСТ», «CORPUS»
Москва – 2024 г. / 368 с.
ISBN 978-5- 17-134496-2
Хайно Фальке – Свет во тьме. Черные дыры, Вселенная и мы – Содержание
Введение. А ведь мы действительно можем их увидеть
Об этой книге
Часть I. Путешествие сквозь пространство и время
- Глава 1. Человечество, Земля и Луна
- Глава 2. Солнечная система и наши изменяющиеся представления о Вселенной
Часть II. Тайны Вселенной
- Глава 3. Самая счастливая мысль в жизни Эйнштейна
- Глава 4. Млечный путь и населяющие его звезды
- Глава 5. Мертвые звезды и черные дыры
- Глава 6. Галактики, квазары и Большой взрыв
Часть III. Путешествие за изображением черной дыры
- Глава 7. Галактический центр
- Глава 8. Как получить изображение
- Глава 9. Создание глобального телескопа
- Глава 10. Экспедиция начинается
- Глава 11. Разрешение изображения
Часть IV. Выход за пределы
- Глава 12. За гранью воображения
- Глава 13. За пределами теории Эйнштейна?
- Глава 14. Бесконечность знания и ограничения
Благодарности
Члены команды ЕНТ, авторы статей о черных дырах
Глоссарий
Источники иллюстраций
Примечания
No comments yet. Be the first!