Фарнсворт - Когда дьявол атакует Невесту Христа
Конфликты неизбежны. Неизбежны, как налоги и смерть. Мы также знаем, что не всегда они оправданы и что приятного в них мало. Каждый это понимает. Тогда почему мы ведем себя так, словно конфликт — главное достижение целей? Почему с таким энтузиазмом бросаемся в битву? Конфликты воспламеняют наши эмоции, обостряют наш фокус, взбудораживают наши мысли, проясняют наши взаимоотношения и т.д. Мы ненавидим конфликты и одновременно их любим. Бежим от них и постоянно их подпитываем.
Конфликт и помешательство — неразлучная парочка. Словари определяют «помешательство» как нечто нездоровое, ошибочное, неуравновешенное и даже безумное. Слово «крейзи» (сумасшествие) часто используется для описания всплеска энтузиазма, позитивных чувств, например: «Я без ума от тебя». В состоянии «безумной лихорадки» находятся и те, кто готовит заговор.
Таким образом, я помещаю конфликт и помешательство в одну плоскость, рассуждая в этой книге о «ненормальных обстоятельствах», в контексте которых и возникают церковные конфликты. Ненормальные обстоятельства почти всегда имеют место и обычно определяют наше отношение к церковным конфликтам. Эта «ненормальность» в равной степени касается не только церковных организаций, но и любого лидерства, взаимоотношений людей вообще. Фокус моей книги, однако, — церковная жизнь, люди церкви.
Кирк Фарнсворт - Когда дьявол атакует Невесту Христа
Пер. с англ.
Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2013, 176 с.
ISBN: 978-5-8404-0253-5
Кирк Фарнсворт - Когда дьявол атакует Невесту Христа - Содержание
Введение
Часть I. Реальность
- 1. Вскрытие проблем
- 2. Взгляд на динамику психологических процессов
- 3. Взгляд на духовную войну
- 4. Восстановление чистоты Церкви
Часть II. Выбор
- 5. В чем решение конфликта?
- 6. В чем исцеление от конфликта?
- 7. Созидание нового будущего
- 8. Возвращение к первой любви
- 9. Несколько дополнительных вопросов
Дополнение I: Признание смещения ценностей
Дополнение II: Признание самообмана
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