Конфликты неизбежны. Неизбежны, как налоги и смерть. Мы также знаем, что не всегда они оправданы и что приятного в них мало. Каждый это понимает. Тогда почему мы ведем себя так, словно конфликт — главное достижение целей? Почему с таким энтузиазмом бросаемся в битву? Конфликты воспламеняют наши эмоции, обостряют наш фокус, взбудораживают наши мысли, проясняют наши взаимоотношения и т.д. Мы ненавидим конфликты и одновременно их любим. Бежим от них и постоянно их подпитываем.

Конфликт и помешательство — неразлучная парочка. Словари определяют «помешательство» как нечто нездоровое, ошибочное, неуравновешенное и даже безумное. Слово «крейзи» (сумасшествие) часто используется для описания всплеска энтузиазма, позитивных чувств, например: «Я без ума от тебя». В состоянии «безумной лихорадки» находятся и те, кто готовит заговор.

Таким образом, я помещаю конфликт и помешательство в одну плоскость, рассуждая в этой книге о «ненормальных обстоятельствах», в контексте которых и возникают церковные конфликты. Ненормальные обстоятельства почти всегда имеют место и обычно определяют наше отношение к церковным конфликтам. Эта «ненормальность» в равной степени касается не только церковных организаций, но и любого лидерства, взаимоотношений людей вообще. Фокус моей книги, однако, — церковная жизнь, люди церкви.

Кирк Фарнсворт - Когда дьявол атакует Невесту Христа

Пер. с англ.

Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2013, 176 с.

ISBN: 978-5-8404-0253-5

Кирк Фарнсворт - Когда дьявол атакует Невесту Христа - Содержание

Введение

Часть I. Реальность

1. Вскрытие проблем

2. Взгляд на динамику психологических процессов

3. Взгляд на духовную войну

4. Восстановление чистоты Церкви

Часть II. Выбор

5. В чем решение конфликта?

6. В чем исцеление от конфликта?

7. Созидание нового будущего

8. Возвращение к первой любви

9. Несколько дополнительных вопросов

Дополнение I: Признание смещения ценностей

Дополнение II: Признание самообмана

Примечания

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